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5 receitas de doce de leite que você precisa experimentar

Aprenda a preparar diferentes versões desse clássico da culinária mineira
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 10:04

Imagem Edicase Brasil
Doce de leite cremoso Crédito: Beto Chagas | Shutterstock
O doce de leite, clássico da culinária mineira, conquistou o paladar de diversos estados brasileiros. Versátil, ele é encontrado na versão cremosa, em pedaços e até com ingredientes complementares, como o coco.
Além disso, serve como recheio para bolos, pão de mel, entre outras receitas. A seguir, selecionamos algumas opções do doce para você testar em casa e se deliciar. Confira!

DOCE DE LEITE CREMOSO

Ingredientes:

  • 1 litro de leite integral
  • 500 g de açúcar
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o açúcar e o leite e leve aofogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura. Adicione o bicarbonato de sódio e continue mexendo para não grudar no fundo da panela. Quando o doce começar a soltar do fundo da panela, desligue o fogo. Misture com uma colher de pau por dois minutos e transfira para um recipiente com tampa. Sirva em seguida.

DOCE DE LEITE COM COCO

Ingredientes:

  • 2 litros de leite
  • 4 xícaras de chá de açúcar
  • 200g de coco fresco ralado

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o açúcar e o leite e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o leite ferver e reduzir. Abaixe o fogo e misture até o doce começar a soltar do fundo da panela. Após, desligue o fogo, junte o coco e transfira para uma travessa. Espere esfriar e sirva em seguida.

DOCE DE LEITE COM CHOCOLATE

Ingredientes:

  • 2 litros de leite
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de cacau em pó
  • 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite, o açúcar, o cacau e o bicarbonato de sódio e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, transfira o doce para um recipiente com tampa e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Doce de leite em pedaços  Crédito: Daniel Deywes | Shutterstock

DOCE DE LEITE EM PEDAÇOS

Ingredientes:

  • 1 litro de leite
  • 750 g de açúcar
  • Manteiga para untar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o leite e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo ocasionalmente, até começar a soltar do fundo da panela. Desligue o fogo, transfira o doce para uma forma untada com manteiga e, quando estiver morno, corte em quadradinhos. Desprenda os doces da forma e sirva em seguida.
Dica: para testar se o doce está no ponto certo, coloque uma colher do doce em um prato com água fria. Se obter um doce que é possível moldar na mão, está bom; se estiver mole, deixe engrossar mais um pouco.

DOCE DE LEITE COM LEITE EM PÓ

Ingredientes:

  • 1 kg de açúcar
  • 250 ml de leite
  • 250 g de coco ralado
  • 400 g de leite em pó

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o açúcar e o leite e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até levantar fervura. Ferva por cinco minutos e desligue o fogo. Adicione o coco ralado e, aos poucos, o leite em pó e mexa até obter uma consistência homogênea. Transfira o doce para um recipiente com tampa e sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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