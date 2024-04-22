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22 de abril

Dia da Mandioca: 4 receitas deliciosas e práticas para a data

De bolo fofinho a caldo quentinho, confira as sugestões do HZ para celebrar esse ingrediente tipicamente brasileiro
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 15:56

Imagem Edicase Brasil
Bolo de mandioca Crédito: Virginia | AdobeStock
Tipicamente brasileira, a mandioca é versátil e está presente em diversas receitas. Conhecida também como macaxeira e aipim, pode ser utilizada no preparo de bolos, caldos e até doces.
Pensando nisso, separamos quatro receitas de dar água na boca para você preparar em casa. Confira!

BOLO DE MANDIOCA

Ingredientes:

  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 2 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente
  • 200 ml de leite de coco
  • 300 g de coco ralado
  • 500 g de mandioca crua ralada
  • Manteiga e farinha de trigo para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar e a manteiga e mexa até obter uma mistura homogênea. Acrescente o leite de coco, o coco ralado e metade da mandioca. Misture novamente e reserve. Unte uma forma com manteiga e farinha de trigo e despeje a massa do bolo.
Decore com o restante da mandioca ralada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50 minutos. Assim que o bolo assar, retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

MANDIOCA GRATINADA

Ingredientes:

  • 1 mandioca cozida e cortada em pedaços
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de margarina
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo
  • Sal e cheiro-verde a gosto
  • Azeite para untar
  • Queijo ralado para polvilhar

Modo de preparo:

Unte uma travessa com azeite, coloque os pedaços de mandioca, salpique cheiro-verde por cima e reserve. Em uma panela, derreta a margarina em fogo médio, acrescente a farinha de trigo e misture até obter uma pasta, adicione o leite e mexa bem até engrossar.
Em seguida, tempere com sal e desligue o fogo. Despeje o molho sobre a mandioca e o cheiro-verde, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno médio para gratinar. Após gratinar, retire do forno e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Caldo de mandioca  Crédito: flanovais | Shutterstock

CALDO DE MANDIOCA SIMPLES

Ingredientes:

  • 1 mandioca média cortada em pedaços
  • 1 cebola cortada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 cenoura cortada em pedaços
  • 1/2 alho-poró picado
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 litro de água
  • Cebolinha picada para polvilhar
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Assim que o óleo esquentar, acrescente a cebola e o alho e refogue por 2 minutos. Adicione o alho-poró e refogue por mais 2 minutos. Em seguida, acrescente a cenoura e a mandioca, misture e refogue por mais 3 minutos. Acrescente a água, a pimenta-do-reino e o sal, tampe a panela e deixe cozinhar por 40 minutos.
Após o tempo de cozimento, desligue o fogo e deixe a mandioca esfriar. Em seguida, bata no liquidificador com água do cozimento até obter um caldo homogêneo. Depois, transfira o caldo para um recipiente, polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.

DOCE DE MANDIOCA COM COCO

Ingredientes:

  • Doce: 
  • 1 kg de mandioca crua ralada
  • 200 g de coco fresco ralado
  • 100 g de queijo ralado
  • 100 g de manteiga
  • 4 gemas de ovo
  • 500 g de açúcar
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 200 ml de leite
  • Manteiga e farinha de trigo para untar
  • Calda: 
  • 200 ml de água
  • 1/2 xícara de chá de açúcar

Modo de preparo:

Doce: em um recipiente, coloque a mandioca crua, o coco fresco, o queijo ralado, a manteiga, as gemas, o açúcar, o fermento e o leite. Mexa até obter uma mistura homogênea e reserve. Unte uma forma com manteiga e farinha de trigo. Transfira a mistura reservada para a forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Após assar, retire do forno e reserve.
Calda: em um recipiente, coloque a água e o açúcar e misture bem. Em seguida, regue o doce com a calda e leve ao forno novamente. Depois que a calda secar, retire do forno, espere esfriar e corte em quadrados. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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