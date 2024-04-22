Dia da Mandioca: 4 receitas deliciosas e práticas para a data

Tipicamente brasileira, a mandioca é versátil e está presente em diversas receitas. Conhecida também como macaxeira e aipim, pode ser utilizada no preparo de bolos, caldos e até doces.
Pensando nisso, separamos quatro receitas de dar água na boca para você preparar em casa. Confira!
BOLO DE MANDIOCA
Ingredientes:
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente
- 200 ml de leite de coco
- 300 g de coco ralado
- 500 g de mandioca crua ralada
- Manteiga e farinha de trigo para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque os ovos, o açúcar e a manteiga e mexa até obter uma mistura homogênea. Acrescente o leite de coco, o coco ralado e metade da mandioca. Misture novamente e reserve. Unte uma forma com manteiga e farinha de trigo e despeje a massa do bolo.
Decore com o restante da mandioca ralada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50 minutos. Assim que o bolo assar, retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
MANDIOCA GRATINADA
Ingredientes:
- 1 mandioca cozida e cortada em pedaços
- 2 xícaras de chá de leite
- 2 colheres de sopa de margarina
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- Sal e cheiro-verde a gosto
- Azeite para untar
- Queijo ralado para polvilhar
Modo de preparo:
Unte uma travessa com azeite, coloque os pedaços de mandioca, salpique cheiro-verde por cima e reserve. Em uma panela, derreta a margarina em fogo médio, acrescente a farinha de trigo e misture até obter uma pasta, adicione o leite e mexa bem até engrossar.
Em seguida, tempere com sal e desligue o fogo. Despeje o molho sobre a mandioca e o cheiro-verde, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno médio para gratinar. Após gratinar, retire do forno e sirva em seguida.
CALDO DE MANDIOCA SIMPLES
Ingredientes:
- 1 mandioca média cortada em pedaços
- 1 cebola cortada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cenoura cortada em pedaços
- 1/2 alho-poró picado
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 litro de água
- Cebolinha picada para polvilhar
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Assim que o óleo esquentar, acrescente a cebola e o alho e refogue por 2 minutos. Adicione o alho-poró e refogue por mais 2 minutos. Em seguida, acrescente a cenoura e a mandioca, misture e refogue por mais 3 minutos. Acrescente a água, a pimenta-do-reino e o sal, tampe a panela e deixe cozinhar por 40 minutos.
Após o tempo de cozimento, desligue o fogo e deixe a mandioca esfriar. Em seguida, bata no liquidificador com água do cozimento até obter um caldo homogêneo. Depois, transfira o caldo para um recipiente, polvilhe com a cebolinha e sirva em seguida.
DOCE DE MANDIOCA COM COCO
Ingredientes:
- Doce:
- 1 kg de mandioca crua ralada
- 200 g de coco fresco ralado
- 100 g de queijo ralado
- 100 g de manteiga
- 4 gemas de ovo
- 500 g de açúcar
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 200 ml de leite
- Manteiga e farinha de trigo para untar
- Calda:
- 200 ml de água
- 1/2 xícara de chá de açúcar
Modo de preparo:
Doce: em um recipiente, coloque a mandioca crua, o coco fresco, o queijo ralado, a manteiga, as gemas, o açúcar, o fermento e o leite. Mexa até obter uma mistura homogênea e reserve. Unte uma forma com manteiga e farinha de trigo. Transfira a mistura reservada para a forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Após assar, retire do forno e reserve.
Calda: em um recipiente, coloque a água e o açúcar e misture bem. Em seguida, regue o doce com a calda e leve ao forno novamente. Depois que a calda secar, retire do forno, espere esfriar e corte em quadrados. Sirva em seguida.
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