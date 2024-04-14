Fitness

5 receitas vegetarianas para levar na marmita

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para consumir no dia a dia. Há opções com grão de bico e até com bifum
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Abril de 2024 às 15:00

Imagem Edicase Brasil
Bolinho de grão-de-bico Crédito: Dmitrii Ivanov | Shutterstock
Seja para montar o cardápio da semana ou para comercializar marmitas, as receitas vegetarianas são uma excelente opção para variar as refeições. Saborosas, elas podem ser preparadas de forma simples e com ingredientes ricos em nutrientes que contribuem para o bom funcionamento do corpo. Por isso, separamos 5 receitas vegetarianas deliciosas para você compor a sua refeição. Confira!

Bolinho de grão-de-bico

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico
  • 5 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • Suco de 1 limão
  • Sal e cheiro-verde picado a gosto
  • Água para cozinhar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, transfira o grão-de-bico para uma panela, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio.
Em seguida, desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Com a ajuda de um garfo, amasse o grão-de-bico, acrescente a farinha de trigo, a cebola, o alho, o cheiro-verde e o suco de limão e misture até obter uma massa homogênea.
Modele a massa no formato de uma bolinha e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite os bolinhos e coloque em um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Sirva em seguida. 

Arroz com tofu e legumes

Ingredientes

Tofu
  • 250 g de tofu
  • Óleo para untar
Arroz
  • 1 xícara de chá de arroz branco
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 xícara de chá de cebolinha picada
  • 1 xícara de chá de milho-verde
  • 1/2 xícara de chá de ervilha
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • Óleo e sal a gosto 
Molho
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Tofu
Em um recipiente com papel-toalha, coloque o tofu e deixe descansar até secar toda a água. Corte o tofu em cubos e reserve. Em seguida, unte uma assadeira com óleo, coloque o tofu sobre ela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo. Reserve.
Arroz
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e refogue por 5 minutos. Coloque a água e o sal e cozinhe até secar toda a água. Em seguida, desligue o fogo, junte o milho-verde, a ervilha e a cebolinha e misture bem. Reserve.
Molho
Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o molho de tomate, o açúcarmascavo, o gengibre e misture bem. Reserve.
Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, passe os tofus reservados sobre o molho e frite na panela com óleo quente. Transfira-os para um recipiente, acrescente o arroz reservado, misture e sirva em seguida. 
Imagem Edicase Brasil
Estrogonofe de cogumelo Crédito: rodrigobark | Shutterstock

Estrogonofe de cogumelo paris

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de leite de aveia
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 400 g de cogumelo Paris fatiado
  • 2 xícaras de chá de molho de tomate
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • Sal a gosto
  • Óleo para refogar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os cogumelos e refogue por mais 6 minutos. Acrescente o molho de tomate, o leite, o sal e a mostarda e misture bem. Cozinhe até obter um molho espesso. Sirva em seguida.

Abobrinha recheada

Ingredientes

  • 1 abobrinha
  • 1 xícara de chá de amêndoas
  • 2/3 de xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de shitake fresco fatiado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 cebola picada
  • 1/2 dente de alho picado
  • 10 tomates-cerejas cortados ao meio
  • Sal, orégano e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Corte a abobrinha ao meio e remova as sementes. No liquidificador, deixe as amêndoas de molho na água por 20 minutos. Depois, bata até ficar homogêneo. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o shitake até dourar. Em seguida, adicione o tomate e refogue por mais 2 minutos. Acrescente o creme de amêndoas, tempere com sal, orégano e noz-moscada e mexa. Em seguida, recheie as abobrinhas, coloque-as em uma forma e leve ao forno baixo por 30 minutos. Sirva em seguida.

Bifum com legumes

Ingredientes

  • 200 g de bifum (macarrão de arroz)
  • 1 cenoura cortada em tiras finas
  • 1 pimentão vermelho cortado em tiras finas
  • 1 pimentão amarelo cortado em tiras finas
  • 1 cebola-roxa fatiada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de broto de feijão
  • 1 xícara de chá de brócolis picado
  • 1/4 de xícara de molho de soja
  • 2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado
  • 2 colheres de sopa de óleo vegetal
  • Sal a gosto
  • Cebolinha picada para decorar
  • Água

Modo de preparo

Cozinhe o bifum em água conforme as instruções da embalagem. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o óleo vegetal em fogo médio-alto. Adicione a cebola e o alho e refogue até que fiquem macios e levemente dourados. Adicione a cenoura, os pimentões e os brócolis à frigideira. Refogue por cerca de 3-4 minutos. Adicione os brotos de feijão e mexa bem. Tempere os legumes com molho de soja, óleo de gergelim torrado e sal. Continue mexendo para garantir que todos os legumes estejam bem revestidos com o molho. Adicione o bifum cozido aos legumes na frigideira. Misture delicadamente para combinar todos os ingredientes. Cozinhe por mais 2-3 minutos, mexendo ocasionalmente. Retire do fogo, decore com cebolinha e sirva em seguida.

