5 sobremesas leves e saudáveis com amêndoas

Creme de amêndoas: receita para ficar em casa Crédito: Maria Tebriaeva | Shutterstock

A amêndoa é uma semente que conta com grandes quantidades de nutrientes. Rica em fibras, proteínas, vitaminas e magnésio, ela oferece inúmeros benefícios para o corpo e é uma excelente opção para quem está de dieta. Isso porque sua versatilidade permite que ela seja utilizada no preparo de pratos doces e salgados de forma saudável e sem perder o sabor. A seguir, confira 5 receitas de sobremesas com amêndoas para saciar a vontade de comer doce!

Creme de amêndoas

Ingredientes

700 ml de leite desnatado





75 g de amêndoas trituradas





6 gemas de ovos





1 colher de sopa de açúcar de coco





1 colher de sopa de amido de milho





2 colheres de sopa de licor de amêndoas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e as amêndoas trituradas e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque as gemas, o açúcar de coco e o amido de milho e bata até obter um creme liso. Adicione a mistura ao leite e mexa até engrossar. Por último, coloque o licor de amêndoas e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Ferva por 2 minutos e desligue o fogo. Distribua o creme em taças, espere amornar e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida decorado com amêndoas trituradas.

Torta de amêndoas

Ingredientes (massa)

2 ovos





30 g de mel





100 g de iogurte natural sem sabor





100 g de farinha de amêndoas





1 colher de chá de fermento químico em pó





Óleo de coco para untar





Farinha de amêndoas para enfarinhar

Ingredientes (cobertura)

130 g de mel





60 g de pasta de amendoim





4 colheres de sopa de leite





120 g de amêndoa palitada

Modo de preparo

Massa: em um recipiente, coloque os ovos e bata por 2 minutos. Sem parar de bater, adicione o mel e o iogurte e bata bem. Por último, coloque a farinha de amêndoas e o fermento químico e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 15 minutos. Reserve.

Cobertura: em uma panela, coloque o mel e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 2 minutos. Desligue o fogo, adicione a pasta de amendoim e mexa bem. Leve novamente ao fogo médio e aqueça por 2 minutos. Desligue o fogo, junte o leite e as amêndoas e misture até obter uma consistência homogênea. Despeje a cobertura sobre a massa e leve novamente ao forno preaquecido a 220 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Musse de chocolate com amêndoas

Ingredientes

200 g de chocolate amargo (70% cacau)





1 abacate maduro grande





4 colheres de sopa de mel





1 colher de chá de extrato de baunilha





1/2 xícara de chá de amêndoas trituradas





1 pitada de sal





Raspas de chocolate e amêndoas laminadas para decorar

Modo de preparo

Derreta o chocolate amargo em banho-maria ou no micro-ondas, tomando cuidado para não queimar. Reserve e deixe esfriar até atingir temperatura ambiente. No liquidificador, coloque o abacate com o mel, o extrato de baunilha e uma pitada de sal. Bata até que a mistura ficar homogênea e cremosa. Em seguida, adicione o chocolate derretido à mistura de abacate no liquidificador e bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados.

Adicione as amêndoas trituradas e pulse algumas vezes para misturá-las ao creme, mantendo uma textura levemente crocante. Divida a musse em taças ou potinhos e leve à geladeira por pelo menos 2 horas, ou até que esteja firme. Antes de servir, decore com raspas de chocolate e amêndoas laminadas.

Bolo de banana com amêndoas

Bolo de banana com amêndoas: receita para fazer em casa Crédito: Katvic | Shutterstock

Ingredientes

4 bananas descascadas e picadas





1 xícara de chá de farinha de amêndoas





1 xícara de chá de amêndoas trituradas





2 ovos





1 colher de sopa de fermento químico em pó





1 pitada de sal





Canela em pó a gosto





Óleo de coco para untar





Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, as amêndoas, os ovos, o sal e a farinha de amêndoas e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque a canela em pó e o fermento químico e bata para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas, disponha a massa e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Parfait de amêndoas com frutas vermelhas

Ingredientes

1 xícara de chá de iogurte natural





2 colheres de sopa de mel





1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas e torradas





1 xícara de chá de frutas vermelhas (morangos, framboesas, amoras e mirtilos)





1 colher de chá de extrato de baunilha





Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo