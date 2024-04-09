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5 sobremesas leves e saudáveis com amêndoas

Veja como preparar receitas doces deliciosas com essa oleaginosa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Creme de amêndoas: receita para ficar em casa Crédito: Maria Tebriaeva | Shutterstock
A amêndoa é uma semente que conta com grandes quantidades de nutrientes. Rica em fibras, proteínas, vitaminas e magnésio, ela oferece inúmeros benefícios para o corpo e é uma excelente opção para quem está de dieta. Isso porque sua versatilidade permite que ela seja utilizada no preparo de pratos doces e salgados de forma saudável e sem perder o sabor. A seguir, confira 5 receitas de sobremesas com amêndoas para saciar a vontade de comer doce! 

Creme de amêndoas

Ingredientes
  • 700 ml de leite desnatado

  • 75 g de amêndoas trituradas

  • 6 gemas de ovos

  • 1 colher de sopa de açúcar de coco

  • 1 colher de sopa de amido de milho

  • 2 colheres de sopa de licor de amêndoas

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite e as amêndoas trituradas e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque as gemas, o açúcar de coco e o amido de milho e bata até obter um creme liso. Adicione a mistura ao leite e mexa até engrossar. Por último, coloque o licor de amêndoas e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Ferva por 2 minutos e desligue o fogo. Distribua o creme em taças, espere amornar e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida decorado com amêndoas trituradas.

Torta de amêndoas

Ingredientes (massa)
  • 2 ovos

  • 30 g de mel

  • 100 g de iogurte natural sem sabor

  • 100 g de farinha de amêndoas

  • 1 colher de chá de fermento químico em pó

  • Óleo de coco para untar

  • Farinha de amêndoas para enfarinhar
Ingredientes (cobertura)
  • 130 g de mel

  • 60 g de pasta de amendoim

  • 4 colheres de sopa de leite

  • 120 g de amêndoa palitada

Modo de preparo

Massa: em um recipiente, coloque os ovos e bata por 2 minutos. Sem parar de bater, adicione o mel e o iogurte e bata bem. Por último, coloque a farinha de amêndoas e o fermento químico e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 15 minutos. Reserve.
Cobertura: em uma panela, coloque o mel e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 2 minutos. Desligue o fogo, adicione a pasta de amendoim e mexa bem. Leve novamente ao fogo médio e aqueça por 2 minutos. Desligue o fogo, junte o leite e as amêndoas e misture até obter uma consistência homogênea. Despeje a cobertura sobre a massa e leve novamente ao forno preaquecido a 220 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.

Musse de chocolate com amêndoas

Ingredientes
  • 200 g de chocolate amargo (70% cacau)

  • 1 abacate maduro grande

  • 4 colheres de sopa de mel

  • 1 colher de chá de extrato de baunilha

  • 1/2 xícara de chá de amêndoas trituradas

  • 1 pitada de sal

  • Raspas de chocolate e amêndoas laminadas para decorar

Modo de preparo

Derreta o chocolate amargo em banho-maria ou no micro-ondas, tomando cuidado para não queimar. Reserve e deixe esfriar até atingir temperatura ambiente. No liquidificador, coloque o abacate com o mel, o extrato de baunilha e uma pitada de sal. Bata até que a mistura ficar homogênea e cremosa. Em seguida, adicione o chocolate derretido à mistura de abacate no liquidificador e bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados.
Adicione as amêndoas trituradas e pulse algumas vezes para misturá-las ao creme, mantendo uma textura levemente crocante. Divida a musse em taças ou potinhos e leve à geladeira por pelo menos 2 horas, ou até que esteja firme. Antes de servir, decore com raspas de chocolate e amêndoas laminadas.

Bolo de banana com amêndoas

Imagem Edicase Brasil
Bolo de banana com amêndoas: receita para fazer em casa Crédito:  Katvic | Shutterstock
Ingredientes
  • 4 bananas descascadas e picadas

  • 1 xícara de chá de farinha de amêndoas

  • 1 xícara de chá de amêndoas trituradas

  • 2 ovos

  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó

  • 1 pitada de sal

  • Canela em pó a gosto

  • Óleo de coco para untar

  • Farinha de amêndoas para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas, as amêndoas, os ovos, o sal e a farinha de amêndoas e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque a canela em pó e o fermento químico e bata para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas, disponha a massa e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida. 

Parfait de amêndoas com frutas vermelhas

Ingredientes
  • 1 xícara de chá de iogurte natural

  • 2 colheres de sopa de mel

  • 1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas e torradas

  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas (morangos, framboesas, amoras e mirtilos)

  • 1 colher de chá de extrato de baunilha

  • Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma frigideira, em fogo médio, torre levemente as amêndoas laminadas até que fiquem douradas e crocantes. Reserve e deixe esfriar. Em uma tigela, misture o iogurte com o mel e o extrato de baunilha. Em seguida, comece a montagem do parfait em taças individuais. Coloque uma camada de iogurte no fundo, seguida de uma camada de amêndoas torradas e uma de frutas vermelhas. Repita as camadas até quase atingir o topo da taça, finalizando com uma camada generosa de frutas vermelhas. Decore com folhas de hortelã e algumas amêndoas laminadas torradas. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos antes de servir.

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