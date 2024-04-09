5 sobremesas leves e saudáveis com amêndoas

A amêndoa é uma semente que conta com grandes quantidades de nutrientes. Rica em fibras, proteínas, vitaminas e magnésio, ela oferece inúmeros benefícios para o corpo e é uma excelente opção para quem está de dieta. Isso porque sua versatilidade permite que ela seja utilizada no preparo de pratos doces e salgados de forma saudável e sem perder o sabor. A seguir, confira 5 receitas de sobremesas com amêndoas para saciar a vontade de comer doce!
Creme de amêndoas
Ingredientes
- 700 ml de leite desnatado
- 75 g de amêndoas trituradas
- 6 gemas de ovos
- 1 colher de sopa de açúcar de coco
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 2 colheres de sopa de licor de amêndoas
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite e as amêndoas trituradas e leve ao fogo médio até levantar fervura. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque as gemas, o açúcar de coco e o amido de milho e bata até obter um creme liso. Adicione a mistura ao leite e mexa até engrossar. Por último, coloque o licor de amêndoas e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Ferva por 2 minutos e desligue o fogo. Distribua o creme em taças, espere amornar e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida decorado com amêndoas trituradas.
Torta de amêndoas
Ingredientes (massa)
- 2 ovos
- 30 g de mel
- 100 g de iogurte natural sem sabor
- 100 g de farinha de amêndoas
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
Ingredientes (cobertura)
- 130 g de mel
- 60 g de pasta de amendoim
- 4 colheres de sopa de leite
- 120 g de amêndoa palitada
Modo de preparo
Massa: em um recipiente, coloque os ovos e bata por 2 minutos. Sem parar de bater, adicione o mel e o iogurte e bata bem. Por último, coloque a farinha de amêndoas e o fermento químico e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas, disponha a massa e leve ao forno preaquecido em 180 °C por 15 minutos. Reserve.
Cobertura: em uma panela, coloque o mel e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 2 minutos. Desligue o fogo, adicione a pasta de amendoim e mexa bem. Leve novamente ao fogo médio e aqueça por 2 minutos. Desligue o fogo, junte o leite e as amêndoas e misture até obter uma consistência homogênea. Despeje a cobertura sobre a massa e leve novamente ao forno preaquecido a 220 °C por 10 minutos. Sirva em seguida.
Musse de chocolate com amêndoas
Ingredientes
- 200 g de chocolate amargo (70% cacau)
- 1 abacate maduro grande
- 4 colheres de sopa de mel
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- 1/2 xícara de chá de amêndoas trituradas
- 1 pitada de sal
- Raspas de chocolate e amêndoas laminadas para decorar
Modo de preparo
Derreta o chocolate amargo em banho-maria ou no micro-ondas, tomando cuidado para não queimar. Reserve e deixe esfriar até atingir temperatura ambiente. No liquidificador, coloque o abacate com o mel, o extrato de baunilha e uma pitada de sal. Bata até que a mistura ficar homogênea e cremosa. Em seguida, adicione o chocolate derretido à mistura de abacate no liquidificador e bata novamente até que todos os ingredientes estejam bem incorporados.
Adicione as amêndoas trituradas e pulse algumas vezes para misturá-las ao creme, mantendo uma textura levemente crocante. Divida a musse em taças ou potinhos e leve à geladeira por pelo menos 2 horas, ou até que esteja firme. Antes de servir, decore com raspas de chocolate e amêndoas laminadas.
Bolo de banana com amêndoas
Ingredientes
- 4 bananas descascadas e picadas
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 xícara de chá de amêndoas trituradas
- 2 ovos
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Canela em pó a gosto
- Óleo de coco para untar
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque as bananas, as amêndoas, os ovos, o sal e a farinha de amêndoas e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque a canela em pó e o fermento químico e bata para incorporar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de amêndoas, disponha a massa e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.
Parfait de amêndoas com frutas vermelhas
Ingredientes
- 1 xícara de chá de iogurte natural
- 2 colheres de sopa de mel
- 1/2 xícara de chá de amêndoas laminadas e torradas
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas (morangos, framboesas, amoras e mirtilos)
- 1 colher de chá de extrato de baunilha
- Folhas de hortelã para decorar
Modo de preparo
Em uma frigideira, em fogo médio, torre levemente as amêndoas laminadas até que fiquem douradas e crocantes. Reserve e deixe esfriar. Em uma tigela, misture o iogurte com o mel e o extrato de baunilha. Em seguida, comece a montagem do parfait em taças individuais. Coloque uma camada de iogurte no fundo, seguida de uma camada de amêndoas torradas e uma de frutas vermelhas. Repita as camadas até quase atingir o topo da taça, finalizando com uma camada generosa de frutas vermelhas. Decore com folhas de hortelã e algumas amêndoas laminadas torradas. Leve à geladeira por cerca de 30 minutos antes de servir.