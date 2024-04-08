5 receitas simples para o café da tarde

O café da tarde é um excelente horário para dar uma pausa na correria do dia e saborear um delicioso lanche para repor as energias. Logo, nada melhor do que ter opções práticas e simples de fazer. Por isso, selecionamos 5 receitas de dar água na boca para você preparar e aproveitar com um cafezinho. Confira!
QUEIJADINHA
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 2 gemas de ovo peneiradas
- 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1 xícara de chá de coco ralado
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o leite condensado e as gemas e misture até obter um creme consistente. Adicione o queijo e o coco ralado e mexa até incorporar bem. Reserve. Unte pequenas formas com manteiga, divida a massa entre elas e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.
BISCOITO DE POLVILHO ASSADO
Ingredientes
- 500 g de polvilho azedo
- 200 ml de água
- 150 ml de óleo
- 5 ovos
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver por 5 minutos. Em seguida, transfira a água para um recipiente, coloque o polvilho e o óleo e misture bem. Tempere com sal e mexa novamente para incorporar. Adicione os ovos, um de cada vez, e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma forma com manteiga, coloque a massa em um saco para confeitar e modele os biscoitos sobre a forma. Leve ao forno preaquecido em 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.
BOLO DE MILHO CREMOSO
Ingredientes
- 300 g de milho-verde
- 3 ovos
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1/5 de xícara de chá de açúcar
- 3 xícaras de chá de leite
- 1 xícara de chá de fubá
- 6 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os grãos de milho-verde, os ovos, a manteiga, o açúcar, o leite, o fubá e a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, adicione o fermento em pó e o queijo parmesão e bata novamente por mais 2 minutos. Reserve. Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 1 hora. Sirva em seguida.
BOLO DE BANANA DE CANECA
Ingredientes
- 1 ovo
- 1 banana amassada
- 4 colheres de sopa de leite
- 1 colher de sopa de óleo
- 3 colheres de sopa de açúcar
- 4 colheres de sopa de farinho de trigo
- 1 colher de chá de fermento em pó
Modo de preparo
Em uma caneca de 300 ml, coloque todos os ingredientes e misture até ficar homogêneo. Leve a caneca ao micro-ondas por 3 minutos em potência alta. Sirva em seguida.
CREPIOCA DE QUEIJO E TOMATE
Ingredientes
- 2 ovos
- 2 fatias de queijo muçarela
- 3 colheres de sopa de goma de tapioca
- 1 tomate cortado em rodelas
- Azeite, sal e orégano a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos. Em seguida, adicione a goma de tapioca e o sal e misture bem . Em uma frigideira untada com azeite, despeje a mistura e frite em fogo médio até dourar. Vire para fritar o outro lado. Adicione o queijo, o tomate e o orégano. Dobre a crepioca ao meio e sirva em seguida.