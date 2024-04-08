Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Doces e salgadas

5 receitas simples para o café da tarde

Aprenda a preparar opções práticas e saborosas para repor as energias e para aproveitar junto com um cafezinho
Publicado em 08 de Abril de 2024 às 13:55

Imagem Edicase Brasil
Queijadinha é uma opção para a sua mesa no lanche Crédito: RHJPhtotos | Shutterstock
O café da tarde é um excelente horário para dar uma pausa na correria do dia e saborear um delicioso lanche para repor as energias. Logo, nada melhor do que ter opções práticas e simples de fazer. Por isso, selecionamos 5 receitas de dar água na boca para você preparar e aproveitar com um cafezinho. Confira! 

QUEIJADINHA

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 2 gemas de ovo peneiradas
  • 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • 1 xícara de chá de coco ralado
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite condensado e as gemas e misture até obter um creme consistente. Adicione o queijo e o coco ralado e mexa até incorporar bem. Reserve. Unte pequenas formas com manteiga, divida a massa entre elas e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida. 

BISCOITO DE POLVILHO ASSADO

Ingredientes

  • 500 g de polvilho azedo
  • 200 ml de água
  • 150 ml de óleo
  • 5 ovos
  • Sal a gosto
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver por 5 minutos. Em seguida, transfira a água para um recipiente, coloque o polvilho e o óleo e misture bem. Tempere com sal e mexa novamente para incorporar. Adicione os ovos, um de cada vez, e misture até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma forma com manteiga, coloque a massa em um saco para confeitar e modele os biscoitos sobre a forma. Leve ao forno preaquecido em 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida. 
Bolo de milho cremoso

BOLO DE MILHO CREMOSO

Ingredientes

  • 300 g de milho-verde
  • 3 ovos
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/5 de xícara de chá de açúcar 
  • 3 xícaras de chá de leite
  • 1 xícara de chá de fubá
  • 6 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os grãos de milho-verde, os ovos, a manteiga, o açúcar, o leite, o fubá e a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, adicione o fermento em pó e o queijo parmesão e bata novamente por mais 2 minutos. Reserve. Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 1 hora. Sirva em seguida. 
Bolo de banana de caneca

BOLO DE BANANA DE CANECA

Ingredientes

  • 1 ovo
  • 1 banana amassada
  • 4 colheres de sopa de leite
  • 1 colher de sopa de óleo
  • 3 colheres de sopa de açúcar
  • 4 colheres de sopa de farinho de trigo
  • 1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo

Em uma caneca de 300 ml, coloque todos os ingredientes e misture até ficar homogêneo. Leve a caneca ao micro-ondas por 3 minutos em potência alta. Sirva em seguida.

CREPIOCA DE QUEIJO E TOMATE

Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 fatias de queijo muçarela
  • 3 colheres de sopa de goma de tapioca
  • 1 tomate cortado em rodelas
  • Azeite, sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos. Em seguida, adicione a goma de tapioca e o sal e misture bem . Em uma frigideira untada com azeite, despeje a mistura e frite em fogo médio até dourar. Vire para fritar o outro lado. Adicione o queijo, o tomate e o orégano. Dobre a crepioca ao meio e sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados