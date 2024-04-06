Confira 5 receitas de carne com molho para o jantar

As carnes, geralmente, estão presentes nos jantares dos brasileiros. Isso porque, além de serem ricas em proteínas e vitaminas, elas são fáceis de preparar, combinam com diferentes tipos de molhos e ajudam a economizar tempo na cozinha. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de carnes com molhos para você surpreender a família. Confira!
Bife com molho barbecue
Ingredientes
Carne
- 400 g dealcatracortada em bifes
- 1 colher de chá deazeite
- Sala gosto
Molho
- 2 colheres de sopa de ketchup
- 2 tomates picados
- 1 colher de chá demolho inglês
- 1 colher de chá devinagre branco
- 1 cebola descascada epicada
- 1 dente dealhodescascado e amassado
- 1 colher de chá deaçúcar mascavo
- Cravo-da-índia e pimenta-do-reino brancamoída a gosto
- 1 xícara de chá deágua
Modo de preparo
Carne
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, em um recipiente, tempere os bifes com sal e adicione à panela. Grelhe a carne e deixe-a mal passada. Desligue o fogo e reserve.
Molho
Na mesma panela do bife, coloque todos os ingredientes do molho e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até reduzir o molho. Bata o molho com um mixer até ficar homogêneo. Desligue o fogo, coloque os pedaços de bife sobre um prato e despeje o molho sobre eles. Sirva em seguida.
Picadinho de carne com molho madeira
Ingredientes
Carne
- 200 g demúsculo bovino picado
- 1 dente dealho descascado e amassado
- 1 ceboladescascada e cortada em rodelas
- 1/5 de colher de sopa de azeite
- Sal, tomilho, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
- 2 colheres de sopa demanteiga
- 40 g defarinha de trigo
- 60 ml devinho madeira
- 560 ml decaldo de carne
- 1 colher de sopa demostarda
- Sal e cogumelos fatiados a gosto
Modo de preparo
Carne
Em um recipiente, coloque os pedaços de carne e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a carne e doure-a. Junte a cebola, o tomilho e a salsinha e misture bem. Cozinhe por mais 4 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e cozinhe até dourar, mexendo sempre. Aos poucos, coloque o vinho madeira, o caldo de carne, o sal, a mostarda, os cogumelos e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, junte o molho à carne reservada e misture bem. Sirva em seguida.
Coxão duro com molho de tomate
Ingredientes
- 3 colheres de sopa de azeite
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 5 dentes de alho descascados e amassados
- 1 kg de coxão duro cortado em cubos
- 340 g de molho de tomate
- 3 tomates picados
- 1 colher de sopa de colorau
- 100 g de batatas descascadas e cortadas em rodelas
- 100 g de cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates, o molho de tomate, a carne, o cheiro-verde, o colorau, o sal e a pimenta-do-reino, misture e tampe a panela. Cozinhe por 20 minutos após pegar pressão. Em seguida, desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela, coloque as cenouras e as batatas. Tampe e leve novamente ao fogo médio por mais 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Carne bovina com molho branco
Ingredientes
- 500 g de carne bovina cortada em tiras
- 1 cebola descascada e picada
- 1/2 l de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 100 g de queijo gorgonzola picado
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- Sal e pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e doure. Junte a carne e refogue até ela perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o amido de milho e o leite e mexa até dissolver completamente. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Acrescente o restante da cebola e doure. Coloque o queijo e a mistura com amido de milho e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, despeje o molho sobre a carne e sirva em seguida.
Filé mignon ao molho de mostarda
Ingredientes
- 10 filés mignon
- 1/2 xícara de chá de caldo de carne
- 250 g de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada, mostarda e manteiga a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os filés e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Disponha os filés sobre a panela e doure os dois lados. Desligue o fogo, retire a carne da frigideira e reserve. Na mesma panela, coloque o caldo de carne e misture com o que sobrou de manteiga. Junte o creme de leite e a mostarda e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e polvilhe com salsinha. Despeje o molho sobre os filés e sirva em seguida.