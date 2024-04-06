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Confira 5 receitas de carne com molho para o jantar

Aprenda com HZ a preparar cinco pratos simples e deliciosos para surpreender à mesa apreciar com a família
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 12:00

Imagem Edicase Brasil
Bife com molho barbecue Crédito: Andrei lakhniuk | Shutterstock
As carnes, geralmente, estão presentes nos jantares dos brasileiros. Isso porque, além de serem ricas em proteínas e vitaminas, elas são fáceis de preparar, combinam com diferentes tipos de molhos e ajudam a economizar tempo na cozinha. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de carnes com molhos para você surpreender a família. Confira!

Bife com molho barbecue

Ingredientes

Carne
  • 400 g dealcatracortada em bifes
  • 1 colher de chá deazeite
  • Sala gosto
Molho
  • 2 colheres de sopa de ketchup
  • 2 tomates picados
  • 1 colher de chá demolho inglês
  • 1 colher de chá devinagre branco
  • 1 cebola descascada epicada
  • 1 dente dealhodescascado e amassado
  • 1 colher de chá deaçúcar mascavo
  • Cravo-da-índia e pimenta-do-reino brancamoída a gosto
  • 1 xícara de chá deágua

Modo de preparo

Carne
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, em um recipiente, tempere os bifes com sal e adicione à panela. Grelhe a carne e deixe-a mal passada. Desligue o fogo e reserve.
Molho
Na mesma panela do bife, coloque todos os ingredientes do molho e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até reduzir o molho. Bata o molho com um mixer até ficar homogêneo. Desligue o fogo, coloque os pedaços de bife sobre um prato e despeje o molho sobre eles. Sirva em seguida.

Picadinho de carne com molho madeira

Ingredientes

Carne
  • 200 g demúsculo bovino picado
  • 1 dente dealho descascado e amassado
  • 1 ceboladescascada e cortada em rodelas
  • 1/5 de colher de sopa de azeite
  • Sal, tomilho, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
  • 2 colheres de sopa demanteiga
  • 40 g defarinha de trigo
  • 60 ml devinho madeira
  • 560 ml decaldo de carne
  • 1 colher de sopa demostarda
  • Sal e cogumelos fatiados a gosto

Modo de preparo

Carne
Em um recipiente, coloque os pedaços de carne e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a carne e doure-a. Junte a cebola, o tomilho e a salsinha e misture bem. Cozinhe por mais 4 minutos. Desligue o fogo e reserve.
Molho
Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e cozinhe até dourar, mexendo sempre. Aos poucos, coloque o vinho madeira, o caldo de carne, o sal, a mostarda, os cogumelos e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, junte o molho à carne reservada e misture bem. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Coxão duro com molho de tomate Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock

Coxão duro com molho de tomate

Ingredientes

  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 5 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 kg de coxão duro cortado em cubos
  • 340 g de molho de tomate
  • 3 tomates picados
  • 1 colher de sopa de colorau
  • 100 g de batatas descascadas e cortadas em rodelas
  • 100 g de cenouras descascadas e cortadas em rodelas
  • Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates, o molho de tomate, a carne, o cheiro-verde, o colorau, o sal e a pimenta-do-reino, misture e tampe a panela. Cozinhe por 20 minutos após pegar pressão. Em seguida, desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela, coloque as cenouras e as batatas. Tampe e leve novamente ao fogo médio por mais 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Carne bovina com molho branco

Ingredientes

  • 500 g de carne bovina cortada em tiras
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1/2 l de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 100 g de queijo gorgonzola picado
  • 2 colheres de sopa de amido de milho
  • Sal e pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e doure. Junte a carne e refogue até ela perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o amido de milho e o leite e mexa até dissolver completamente. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Acrescente o restante da cebola e doure. Coloque o queijo e a mistura com amido de milho e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, despeje o molho sobre a carne e sirva em seguida.

Filé mignon ao molho de mostarda

Ingredientes

  • 10 filés mignon
  • 1/2 xícara de chá de caldo de carne
  • 250 g de creme de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada, mostarda e manteiga a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Em uma frigideira, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Disponha os filés sobre a panela e doure os dois lados. Desligue o fogo, retire a carne da frigideira e reserve. Na mesma panela, coloque o caldo de carne e misture com o que sobrou de manteiga. Junte o creme de leite e a mostarda e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e polvilhe com salsinha. Despeje o molho sobre os filés e sirva em seguida.

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