Confira 5 receitas de carne com molho para o jantar

Bife com molho barbecue Crédito: Andrei lakhniuk | Shutterstock

As carnes, geralmente, estão presentes nos jantares dos brasileiros. Isso porque, além de serem ricas em proteínas e vitaminas, elas são fáceis de preparar, combinam com diferentes tipos de molhos e ajudam a economizar tempo na cozinha. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de carnes com molhos para você surpreender a família. Confira!

Bife com molho barbecue

Ingredientes

Carne

400 g dealcatracortada em bifes

1 colher de chá deazeite

Sala gosto

Molho

2 colheres de sopa de ketchup

2 tomates picados

1 colher de chá demolho inglês

1 colher de chá devinagre branco

1 cebola descascada epicada

1 dente dealhodescascado e amassado

1 colher de chá deaçúcar mascavo

Cravo-da-índia e pimenta-do-reino brancamoída a gosto

1 xícara de chá deágua

Modo de preparo

Carne

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, em um recipiente, tempere os bifes com sal e adicione à panela. Grelhe a carne e deixe-a mal passada. Desligue o fogo e reserve.

Molho

Na mesma panela do bife, coloque todos os ingredientes do molho e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até reduzir o molho. Bata o molho com um mixer até ficar homogêneo. Desligue o fogo, coloque os pedaços de bife sobre um prato e despeje o molho sobre eles. Sirva em seguida.

Picadinho de carne com molho madeira

Ingredientes

Carne

200 g demúsculo bovino picado

1 dente dealho descascado e amassado

1 ceboladescascada e cortada em rodelas

1/5 de colher de sopa de azeite

Sal, tomilho, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

2 colheres de sopa demanteiga

40 g defarinha de trigo

60 ml devinho madeira

560 ml decaldo de carne

1 colher de sopa demostarda

Sal e cogumelos fatiados a gosto

Modo de preparo

Carne

Em um recipiente, coloque os pedaços de carne e tempere com alho, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a carne e doure-a. Junte a cebola, o tomilho e a salsinha e misture bem. Cozinhe por mais 4 minutos. Desligue o fogo e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e cozinhe até dourar, mexendo sempre. Aos poucos, coloque o vinho madeira, o caldo de carne, o sal, a mostarda, os cogumelos e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, junte o molho à carne reservada e misture bem. Sirva em seguida.

Coxão duro com molho de tomate Crédito: AS Foodstudio | Shutterstock

Coxão duro com molho de tomate

Ingredientes

3 colheres de sopa de azeite

2 cebolas descascadas e picadas

5 dentes de alho descascados e amassados

1 kg de coxão duro cortado em cubos

340 g de molho de tomate

3 tomates picados

1 colher de sopa de colorau

100 g de batatas descascadas e cortadas em rodelas

100 g de cenouras descascadas e cortadas em rodelas

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os tomates, o molho de tomate, a carne, o cheiro-verde, o colorau, o sal e a pimenta-do-reino, misture e tampe a panela. Cozinhe por 20 minutos após pegar pressão. Em seguida, desligue o fogo e espere a pressão sair. Abra a panela, coloque as cenouras e as batatas. Tampe e leve novamente ao fogo médio por mais 15 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Carne bovina com molho branco

Ingredientes

500 g de carne bovina cortada em tiras

1 cebola descascada e picada

1/2 l de leite

1 colher de sopa de manteiga

100 g de queijo gorgonzola picado

2 colheres de sopa de amido de milho

Sal e pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e doure. Junte a carne e refogue até ela perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque o amido de milho e o leite e mexa até dissolver completamente. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Acrescente o restante da cebola e doure. Coloque o queijo e a mistura com amido de milho e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, despeje o molho sobre a carne e sirva em seguida.

Filé mignon ao molho de mostarda

Ingredientes

10 filés mignon

1/2 xícara de chá de caldo de carne

250 g de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada, mostarda e manteiga a gosto

Modo de preparo