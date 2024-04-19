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Veja receita de musse de chocolate com café rápida e fácil

Confira passo a passo o modo de preparo do doce sugerido pelo HZ para adoçar o seu fim de semana!
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 13:07

Musse de café
Musse é feito com chocolate em pó sabor cappuccino  Crédito: Nestlé/Divulgação
Se você ama café e tá com vontade de um docinho, aqui vai uma dica de sobremesa prática e deliciosa: musse de chocolate com café. Simples de preparar, ela é feita com chocolate em pó sabor cappuccino.
Gostou da dica? Então separe os ingredientes, as taças de sobremesa e capriche nessa gostosura sugerida pelo HZ para adoçar o seu fim de semana. 

MUSSE DE CHOCOLATE COM CAFÉ 

INGREDIENTES:
  • 6 colheres (sopa) de água
  • 1 envelope de gelatina em pó sem sabor (12g)
  • Meia xícara (chá) de leite integral
  • 2 colheres (sopa) de chocolate em pó sabor cappuccino
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 3 claras
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • Raspas de chocolate meio amargo para decorar
MODO DE PREPARO:
  1. Em um recipiente, junte à gelatina a água e leve ao fogo em banho-maria até dissolver.
  2. Em um liquidificador, bata o leite integral, o chocolate em pó, o leite condensado e a gelatina dissolvida até ficar homogêneo. Reserve.
  3. Em uma panela média, misture bem as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar por cerca de três minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar.
  4. Transfira para uma batedeira e bata até dobrar de volume.
  5. Incorpore delicadamente ao creme reservado, distribua em taças de sobremesa e leve à geladeira.
  6. Sirva com as raspas de chocolate.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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