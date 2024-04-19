Veja receita de musse de chocolate com café rápida e fácil

Se você ama café e tá com vontade de um docinho, aqui vai uma dica de sobremesa prática e deliciosa: musse de chocolate com café. Simples de preparar, ela é feita com chocolate em pó sabor cappuccino.
Gostou da dica? Então separe os ingredientes, as taças de sobremesa e capriche nessa gostosura sugerida pelo HZ para adoçar o seu fim de semana.
MUSSE DE CHOCOLATE COM CAFÉ
INGREDIENTES:
- 6 colheres (sopa) de água
- 1 envelope de gelatina em pó sem sabor (12g)
- Meia xícara (chá) de leite integral
- 2 colheres (sopa) de chocolate em pó sabor cappuccino
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 3 claras
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- Raspas de chocolate meio amargo para decorar
MODO DE PREPARO:
- Em um recipiente, junte à gelatina a água e leve ao fogo em banho-maria até dissolver.
- Em um liquidificador, bata o leite integral, o chocolate em pó, o leite condensado e a gelatina dissolvida até ficar homogêneo. Reserve.
- Em uma panela média, misture bem as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar por cerca de três minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar.
- Transfira para uma batedeira e bata até dobrar de volume.
- Incorpore delicadamente ao creme reservado, distribua em taças de sobremesa e leve à geladeira.
- Sirva com as raspas de chocolate.
Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.