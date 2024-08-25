Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fim de semana

Torta musse de leite em pó: confira receita de sobremesa gelada

Doçura tem como base biscoitos do tipo rosquinha de leite, triturados e amanteigados, em contraste com a massa cremosa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Agosto de 2024 às 07:00

Torta musse de leite em pó
Torta musse de leite em pó rende em média seis porções  Crédito: Galo/Divulgação
Que tal uma sobremesa gelada fácil de fazer, barata e irresistível para adoçar o seu fim de semana?
A torta musse de leite em pó é a sugestão do HZ, e você confere abaixo o passo a passo da preparação.  
A guloseima tem como base biscoitos do tipo rosquinha de leite, triturados e amanteigados, em contraste com a massa cremosa, porém firme, que leva leite condensado e creme de leite.  

TORTA MUSSE DE LEITE EM PÓ

Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 3 horas e 30 minutos
Nível: fácil

Ingredientes: 

Massa:
  • 1/2 pacote de rosquinhas sabor leite
  • 1/4 xícara (50g) de manteiga sem sal, gelada e em cubos
  • 1 ovo
Recheio:
  • 2 latas de leite condensado
  • 2 xícaras (chá) de leite em pó
  • 2 xícaras (chá/rasas/400g) de creme de leite
  • 2 envelopes de gelatina em pó incolor
  • 5 colheres (sopa) de água filtrada

Modo de preparo:

  1. Triture os biscoitos e misture-os com a manteiga e o ovo. Amasse bem e forre o fundo e a lateral de uma forma de fundo falso.
  2. Leve para assar em forno aquecido a 180°C por 15 minutos. Reserve.
  3. Hidrate a gelatina com a água e deixe descansar por cinco minutos. Aqueça no micro-ondas por 10 segundos.
  4. Misture o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a gelatina aquecida.
  5. Coloque na massa e leve para gelar por, pelo menos, três horas.
  6. Antes de servir, polvilhe leite em pó por cima da torta.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados