Torta musse de leite em pó: confira receita de sobremesa gelada

Que tal uma sobremesa gelada fácil de fazer, barata e irresistível para adoçar o seu fim de semana?
A torta musse de leite em pó é a sugestão do HZ, e você confere abaixo o passo a passo da preparação.
A guloseima tem como base biscoitos do tipo rosquinha de leite, triturados e amanteigados, em contraste com a massa cremosa, porém firme, que leva leite condensado e creme de leite.
TORTA MUSSE DE LEITE EM PÓ
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 3 horas e 30 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 3 horas e 30 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
Massa:
- 1/2 pacote de rosquinhas sabor leite
- 1/4 xícara (50g) de manteiga sem sal, gelada e em cubos
- 1 ovo
- 2 latas de leite condensado
- 2 xícaras (chá) de leite em pó
- 2 xícaras (chá/rasas/400g) de creme de leite
- 2 envelopes de gelatina em pó incolor
- 5 colheres (sopa) de água filtrada
Modo de preparo:
- Triture os biscoitos e misture-os com a manteiga e o ovo. Amasse bem e forre o fundo e a lateral de uma forma de fundo falso.
- Leve para assar em forno aquecido a 180°C por 15 minutos. Reserve.
- Hidrate a gelatina com a água e deixe descansar por cinco minutos. Aqueça no micro-ondas por 10 segundos.
- Misture o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó e a gelatina aquecida.
- Coloque na massa e leve para gelar por, pelo menos, três horas.
- Antes de servir, polvilhe leite em pó por cima da torta.
Fonte: Galo. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.