7 receitas de saladas detox para o jantar

As saladas detox são nutritivas e repletas de ingredientes saudáveis para um jantar leve e equilibrado. Ademais, por terem bastante vitaminas, minerais e fibras, se integram à dieta de maneira prática e fácil. Além de ajudarem a manter a alimentação balanceada, auxiliam na eliminação de toxinas e no fornecimento de energia ao corpo.
Abaixo, veja 7 saladas detox saborosas para você experimentar no jantar!
Salada detox de quinoa e espinafre
Ingredientes:
- 200 g de quinoa cozida
- 1 pimentão amarelo cortado em pedaços
- 1 pimentão vermelho cortado em pedaços
- 1 tomate cortado em pedaços
- 1 abacate cortado em pedaços
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal, folhas de espinafre e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a quinoa cozida, os pimentões, o abacate e o tomate. Logo após, adicione as folhas de espinafre e mexa delicadamente. Tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture os ingredientes e sirva em seguida.
Salada detox de beterraba e maçã-verde
Ingredientes:
- 1 beterraba ralada
- 1 maçã-verde picada
- 50 g de nozes picadas
- Suco de 1 limão
- 200 ml de iogurte natural
- Sal, folhas de espinafre e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a beterraba, a maçã-verde e as nozes. Misture bem os ingredientes e, em seguida, adicione as folhas de espinafre. Em outro recipiente, misture o iogurte natural, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva a salada com o molho de iogurte.
Salada detox de frango grelhado com abacaxi
Ingredientes:
- 200 g de peito de frango grelhado e cortado em fatias
- 1 abacaxi cortado em pedaços
- 1 abacate cortado em fatias
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de mel
- Suco de 1 limão
- Sal, folhas de rúcula e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, junte o abacaxi, o frango grelhado, o abacate e misture bem. Acrescente as folhas de rúcula. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva a salada em seguida com o molho.
Salada detox de legumes assados
Ingredientes:
- 1 berinjela cortada em cubos
- 1 cenoura cortada em cubos
- 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
- 1/2 pimentão amarelo cortado em cubos
- 1/2 pimentão verde cortado em cubos
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico
- Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma forma, coloque todos os vegetais, regue com azeite de oliva e vinagre balsâmico e tempere com sal e pimenta-do-reino. Salpique o manjericão e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.
Salada detox de feijão-preto
Ingredientes:
- 200 g de feijão-preto cozido e escorrido
- 100 g de milho-verde cozido
- 1 abacate cortado em cubos
- 1/2 pepino cortado em cubos
- 1 tomate cortado em pedaços
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, junte o feijão-preto, o milho-verde, o tomate, o abacate e o pepino. Depois, acrescente o coentro e tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Mexa bem todos os ingredientes e sirva.
Salada detox de lentilha e grão-de-bico com tahine
Ingredientes:
- 150 g de lentilha cozida e escorrida
- 150 g de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 cenoura ralada
- 1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas
- 1 punhado de folhas de hortelã fresca
- 1 punhado de folhas de salsa picada
- 1 colher de sopa de sementes de gergelim
- 3 colheres de sopa de tahine
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a lentilha, o grão-de-bico, a cenoura, a cebola-roxa, as folhas de hortelã e a salsa. Em outro recipiente, prepare o molho misturando o tahine, o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme homogêneo. Regue a salada com o molho, salpique as sementes de gergelim por cima e mexa delicadamente antes de servir.
Salada detox de abóbora assada e quinoa
Ingredientes:
- 200 g de abóbora cortada em cubos
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 xícara de chá de cranberries secas
- 1 punhado de rúcula
- 2 colheres de sopa de nozes picadas
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- 1 colher de chá de mel
- Sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto
Modo de preparo:
Coloque a abóbora em uma assadeira e tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino e alecrim. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Em uma tigela, misture a quinoa cozida, as cranberries , as nozes e a abóbora assada. Depois, adicione as folhas de rúcula. Em outro recipiente, faça o molho combinando azeite, vinagre de maçã e mel. Misture bem e regue a salada antes de servir.