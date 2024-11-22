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Saudável

7 receitas de saladas detox para o jantar

Veja como preparar pratos ricos em nutrientes para uma alimentação balanceada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 19:44

Salada detox de quinoa e espinafre (Imagem: nadianb | Shutterstock)
Salada detox de quinoa e espinafre Crédito: nadianb | Shutterstock
As saladas detox são nutritivas e repletas de ingredientes saudáveis para um jantar leve e equilibrado. Ademais, por terem bastante vitaminas, minerais e fibras, se integram à dieta de maneira prática e fácil. Além de ajudarem a manter a alimentação balanceada, auxiliam na eliminação de toxinas e no fornecimento de energia ao corpo.
Abaixo, veja 7 saladas detox saborosas para você experimentar no jantar!

Salada detox de quinoa e espinafre

Ingredientes:

  • 200 g de quinoa cozida
  • 1 pimentão amarelo cortado em pedaços
  • 1 pimentão vermelho cortado em pedaços
  • 1 tomate cortado em pedaços
  • 1 abacate cortado em pedaços
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, folhas de espinafre e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a quinoa cozida, os pimentões, o abacate e o tomate. Logo após, adicione as folhas de espinafre e mexa delicadamente. Tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture os ingredientes e sirva em seguida.

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Salada detox de beterraba e maçã-verde

Ingredientes:

  • 1 beterraba ralada
  • 1 maçã-verde picada
  • 50 g de nozes picadas
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de iogurte natural
  • Sal, folhas de espinafre e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a beterraba, a maçã-verde e as nozes. Misture bem os ingredientes e, em seguida, adicione as folhas de espinafre. Em outro recipiente, misture o iogurte natural, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva a salada com o molho de iogurte.
Salada detox de frango grelhado com abacaxi (Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock)
Salada detox de frango grelhado com abacaxi Crédito: sweet marshmallow | Shutterstock

Salada detox de frango grelhado com abacaxi

Ingredientes:

  • 200 g de peito de frango grelhado e cortado em fatias
  • 1 abacaxi cortado em pedaços
  • 1 abacate cortado em fatias
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de mel
  • Suco de 1 limão
  • Sal, folhas de rúcula e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, junte o abacaxi, o frango grelhado, o abacate e misture bem. Acrescente as folhas de rúcula. Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva a salada em seguida com o molho.

Salada detox de legumes assados

Ingredientes:

  • 1 berinjela cortada em cubos
  • 1 cenoura cortada em cubos
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 1/2 pimentão amarelo cortado em cubos
  • 1/2 pimentão verde cortado em cubos
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico
  • Folhas de manjericão, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma forma, coloque todos os vegetais, regue com azeite de oliva e vinagre balsâmico e tempere com sal e pimenta-do-reino. Salpique o manjericão e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.
Salada detox de feijão-preto (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)
Salada detox de feijão-preto Crédito: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

Salada detox de feijão-preto

Ingredientes:

  • 200 g de feijão-preto cozido e escorrido
  • 100 g de milho-verde cozido
  • 1 abacate cortado em cubos
  • 1/2 pepino cortado em cubos
  • 1 tomate cortado em pedaços
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, junte o feijão-preto, o milho-verde, o tomate, o abacate e o pepino. Depois, acrescente o coentro e tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Mexa bem todos os ingredientes e sirva.

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Salada detox de lentilha e grão-de-bico com tahine

Ingredientes:

  • 150 g de lentilha cozida e escorrida
  • 150 g de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 cenoura ralada
  • 1/2 cebola-roxa cortada em fatias finas
  • 1 punhado de folhas de hortelã fresca
  • 1 punhado de folhas de salsa picada
  • 1 colher de sopa de sementes de gergelim
  • 3 colheres de sopa de tahine
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a lentilha, o grão-de-bico, a cenoura, a cebola-roxa, as folhas de hortelã e a salsa. Em outro recipiente, prepare o molho misturando o tahine, o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino até formar um creme homogêneo. Regue a salada com o molho, salpique as sementes de gergelim por cima e mexa delicadamente antes de servir.

Salada detox de abóbora assada e quinoa

Ingredientes:

  • 200 g de abóbora cortada em cubos
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1/2 xícara de chá de cranberries secas
  • 1 punhado de rúcula
  • 2 colheres de sopa de nozes picadas
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • 1 colher de chá de mel
  • Sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto

Modo de preparo:

Coloque a abóbora em uma assadeira e tempere com azeite, sal, pimenta-do-reino e alecrim. Leve ao forno médio preaquecido até dourar. Em uma tigela, misture a quinoa cozida, as cranberries , as nozes e a abóbora assada. Depois, adicione as folhas de rúcula. Em outro recipiente, faça o molho combinando azeite, vinagre de maçã e mel. Misture bem e regue a salada antes de servir.

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