5 receitas criativas e práticas com quiabo

O quiabo é um ingrediente rico em nutrientes e repleto de sabor que, embora seja utilizado como acompanhamento, pode ser a escolha perfeita para inovar o cardápio.
Isso porque, quando utilizado de maneira criativa, ele rende pratos deliciosos e versáteis, que podem ser adaptados a diferentes paladares. Por isso, abaixo, confira como preparar receitas irresistíveis para explorar o potencial do quiabo!
Quiabo grelhado
Ingredientes:
- 300 g de quiabo
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo:
Lave bem os quiabos e seque com papel-toalha. Após, com a ajuda de uma faca, corte os quiabos ao meio, no sentido do comprimento. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Por etapas, acrescente os quiabos e refogue por 3 minutos cada lado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado de batata assada e tomate-cereja.
Ensopado de quiabo
Ingredientes:
- 200 g de quiabo
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1/2 cebola-roxa descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 250 g de tomate pelado cortado em cubos
- 2/3 de xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de sementes de cominho amassadas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e fatie os quiabos em espessuras de 1 cm. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e refogue por 3 minutos. Acrescente a água e cozinhe por 1 minuto. Junte o tomate, o sal, a pimenta-do-reino e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Por último, coloque os quiabos e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Quiabo acebolado
Ingredientes:
- 200 g de quiabo
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 cebola descascada e fatiada
- Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e pique os quiabos em pedaços de 4 cm. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os quiabos e o alho e doure. Retire com a ajuda de uma escumadeira e reserve. Na mesma panela, coloque a cebola e doure. Junte os quiabos e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Quiabo empanado
Ingredientes:
- 1 kg de quiabo
- 2 ovos
- 1/4 de xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e fatie o quiabo em espessuras de 1 cm. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e o leite e, com o auxílio de um garfo, bata até ficar homogêneo.
Em outro recipiente, coloque o fubá e a farinha de trigo e misture. Passe os quiabos na mistura com o ovo e depois nas farinhas. Aos poucos, disponha-os em uma panela com óleo quente, em fogo médio, e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.
Quiabo refogado com carne moída
Ingredientes:
- 300 g de carne moída
- 200 g de quiabo
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada ao meio
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de chá de sementes de coentro amassadas
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e fatie com quiabos em espessura de 1 cm. Reserve. Em uma panela, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com farinha de trigo. Cozinhe por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente, e transfira a carne para um recipiente.
Na mesma panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Coloque o molho de tomate e as sementes de coentro e refogue por mais 1 minuto. Aos poucos, adicione a água e cozinhe até levantar fervura. Acrescente os quiabos e cozinhe até ficarem macios. Disponha a carne novamente na panela, coloque a pimenta dedo-de-moça e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.