Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira

Segundo Douglas Vaz, presidente da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, o evento foi inesquecível. “A Fazenda Barão do Império abriu suas porteiras para um fim de tarde memorável, celebrando a essência do campo com uma apresentação que encantou a todos, em todos os sentidos. Em um cenário deslumbrante, os clientes e convidados mergulharam em um universo que uniu a gastronomia da terra com momentos em família e a verdadeira alma da fazenda”, afirmou.