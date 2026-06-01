Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira

A Vaz Desenvolvimento Imobiliário realizou, neste sábado (30), a entrega oficial das fases A e B do empreendimento Fazenda Barão do Império, em Santa Leopoldina. Além disso, também foi feita a entrega do Imperialle Clube, principal área de lazer e convivência do condomínio, concluído com seis meses de antecedência em relação ao prazo previsto.
Para celebrar esse marco, a empresa promoveu um evento exclusivo para convidados, que teve como atração principal um show especial de Renato Teixeira, uma das grandes referências da música de raiz no Brasil. Na cerimônia, o cantor apresentou o espetáculo “Renato – 80: Uma Celebração de Vida e Música”, que reuniu clássicos como Romaria, Tocando em Frente, Frete e Amanheceu, Peguei na Viola.
Renato Teixeira ainda destacou o caráter inovador do empreendimento, ressaltando a importância de projetos que promovam uma convivência mais harmoniosa entre pessoas, vida no campo e respeito ao meio ambiente: “Viver mais próximo da natureza é essencial para a qualidade de vida e para a reconexão com valores fundamentais”, afirma.
Segundo Douglas Vaz, presidente da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, o evento foi inesquecível. “A Fazenda Barão do Império abriu suas porteiras para um fim de tarde memorável, celebrando a essência do campo com uma apresentação que encantou a todos, em todos os sentidos. Em um cenário deslumbrante, os clientes e convidados mergulharam em um universo que uniu a gastronomia da terra com momentos em família e a verdadeira alma da fazenda”, afirmou.
A experiência gastronômica foi um dos grandes destaques da celebração, com sabores que resgatam a tradição do campo. Comidas típicas da fazenda, ingredientes frescos e preparos que valorizam a culinária regional foram um diferencial, servidas em meio a uma ambientação country.
Conceito inovador de moradia
Localizado em Santa Leopoldina, o Barão do Império ainda possui terrenos à venda, localizados em meio a um relevo montanhoso e a poucos minutos das principais cidades da Grande Vitória.
Entre os diferenciais do condomínio, está o conceito arquitetônico inspirado na tradição e na identidade cultural da região, aliado a soluções contemporâneas de urbanismo e sustentabilidade. O projeto também se destaca pela preservação da paisagem natural, e espaços planejados para convivência e bem-estar.
Inclusive, o condomínio é o primeiro do Brasil a reunir uma estrutura produtiva ativa, com produção de queijos, mel, hortifrúti e ovos caipiras voltados ao consumo dos moradores.
Além disso, os condôminos também poderão desfrutar de uma ampla área de lazer em conceito resort, com piscina de borda infinita, restaurante com Estação Fogão de Chão (chamado de "Cozinha Baronesa"), mata nativa e outros itens, como o Fish Grill, a Varanda da Baronesa, a Cervejaria Barão e uma microcervejaria artesanal.
O empreendimento reforça ainda o potencial de Santa Leopoldina como destino de investimento, turismo e desenvolvimento sustentável.
“A entrega da Fazenda Barão do Império simboliza um importante investimento da Vaz Desenvolvimento Imobiliário na valorização da região serrana capixaba e reafirma o compromisso da empresa com projetos que unem inovação, excelência construtiva e impacto positivo para as cidades onde atua”, reforça Douglas Vaz.
Mais detalhes sobre os valores dos lotes ou do projeto podem ser conferidos no site oficial da Fazenda Barão do Império ou no site da Vaz Desenvolvimento Imobiliário.
Fazenda Barão do Império