5 receitas deliciosas com berinjela para sair da rotina

Berinjela à parmegiana Crédito: Imagem: RFondren Photography | Shutterstock

A berinjela é um ingrediente incrivelmente versátil na cozinha, capaz de se adaptar a uma ampla variedade de pratos e estilos culinários. Sua textura única e sabor suave permitem que seja utilizada em preparações simples ou mais elaboradas. A seguir, confira 5 receitas especiais para deixar suas refeições mais saborosas!

Berinjela à parmegiana

Ingredientes

2 berinjelas

400 g de muçarela fatiada

300 ml de molho de tomate

1 ovo batido

Farinha de rosca e de trigo para empanar

Óleo para fritar

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, corte as berinjelas em fatias, no sentido do comprimento, e tempere com sal. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Passe as fatias de berinjela na farinha de trigo, no ovo e, depois, na farinha de rosca. Frite todas as fatias de berinjela no óleo até dourar, escorra em papel-toalha e reserve. Coloque as fatias da berinjela em uma assadeira e cubra com o molho de tomate e o queijo. Leve ao forno médio preaquecido para derreter. Sirva em seguida.

Brusqueta de berinjela

Ingredientes

1 berinjela

100 g de queijo muçarela cortado em fatias

1 tomate picado em cubos pequenos

2 dentes de alho espremidos

Sal, azeite, coentro, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, corte a berinjela em rodelas grossas e tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque as rodelas em uma forma e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Coloque o tomate em um recipiente e acrescente o alho, o coentro e o orégano. Acrescente um pouco de azeite, misture bem e reserve. Retire a berinjela do forno e coloque o tomate picado por cima. Cubra com as fatias de muçarela e polvilhe com orégano. Leve ao forno novamente até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Berinjela recheada

Ingredientes

1 berinjela

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

100 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Lave a berinjela em água corrente e corte ao meio, no sentido do comprimento. Retire a polpa, pique e reserve (guarde as duas metades). Coloque azeite em uma frigideira e leve ao fogo médio até aquecer. Acrescente o alho e a cebola e refogue por 3 minutos. Adicione a polpa da berinjela e misture. Cozinhe por 5 minutos. Coloque o tomate e o manjericão e cozinhe por mais 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, recheie as duas partes da berinjela. Cubra as berinjelas com o queijo, coloque-as em uma forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 10 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Lasanha de berinjela Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Lasanha de berinjela

Ingredientes

3 berinjelas cortadas em fatias finas no sentido do comprimento

400 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

500 ml de molho de tomate

200 g de queijo muçarela ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Grelhe as fatias de berinjela em uma frigideira com um fio de azeite, em fogo baixo, virando para dourar dos dois lados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Adicione o molho de tomate e cozinhe por cerca de 10 minutos.

Em um refratário, comece com uma camada de molho de tomate no fundo. Coloque uma camada de berinjela, cubra com molho e polvilhe com queijo muçarela. Repita as camadas até os ingredientes acabarem, finalizando com uma camada berinjela. Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por 20 a 25 minutos. Sirva em seguida.

Berinjela ao curry

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre ralado

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de curry em pó

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 tomate picado

400 ml de leite de coco

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Coentro a gosto para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e adicione os cubos de berinjela. Refogue até dourar. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione mais um pouco de azeite, se necessário. Refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Coloque o curry, o cominho e a cúrcuma, mexendo bem para liberar os aromas dos temperos. Adicione o tomate e refogue até que ele comece a desmanchar.