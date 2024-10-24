Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De carne a caruru

Conheça 3 receitas com quiabo para o jantar

Aprenda a preparar opções práticas e saborosas que prometem conquistar o paladar até dos mais céticos
Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 18:35

Carne com quiabo (Imagem: Thao Lan | Shutterstock)
O quiabo é um ingrediente versátil e nutritivo, ideal para adicionar sabor e textura às refeições. Rico em fibras e vitaminas, ele ajuda a promover a saúde digestiva e a fortalecer o sistema imunológico. Além disso, contém propriedades antioxidantes que favorecem a saúde do coração. Com as preparações certas, ele pode se transformar em pratos irresistíveis e repletos de sabor.
A seguir, confira três opções deliciosas para você preparar em casa e transformar o quiabo no destaque do seu jantar!

Carne com quiabo

Ingredientes:

  • 500g de alcatra bovina cortada em cubos
  • 250g de quiabo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • Sal, pimenta-do-reino moída, coentro picado e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e sele até dourar. Junte o tomate e o molho de tomate e misture. Cozinhe por 10 minutos e cubra com o caldo de carne. Tampe a panela e cozinhe por mais 40 minutos. Enquanto isso, com a ajuda de uma faca, corte o quiabo em pedaços. Quando a carne estiver macia, disponha o vegetal na panela e cozinhe por 15 minutos. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de hortelã.

Caruru de quiabo

Ingredientes:

  • 1 kg de quiabo picado
  • 100 g de amendoim sem casca e torrado
  • 100 g de camarão seco
  • 1/2 xícara de chá de azeite de dendê
  • 250 ml de leite de coco
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • Suco de 1 limão
  • Sal a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque metade do camarão e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Peneire e reserve apenas o caldo. Ainda no liquidificador, disponha o caldo de camarão, a cebola, o leite de coco e o amendoim e bata até obter uma textura cremosa. Reserve.
Em uma panela, coloque o quiabo, o restante do camarão e o suco de limão e mexa para incorporar. Adicione a mistura com caldo de camarão reservada e o azeite de dendê e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao fogo médio para cozinhar por 25 minutos, mexendo sempre. Sirva em seguida.
Quiabo empanado (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)
Quiabo empanado

Ingredientes:

  • 300g de quiabo higienizado e cortado em pedaços
  • 300g de fubá
  • 2 ovos
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos e, com o auxílio de um garfo, misture. Em outro recipiente, coloque o fubá, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Após, passe os quiabos nos ovos e no fubá. Disponha em uma panela com óleo quente e frite até dourar. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados