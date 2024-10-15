5 receitas incríveis com couve-flor para o jantar

A couve-flor é a hortaliça ideal para inovar nas refeições. Além disso, parte do grupo de alimentos brancos, ricos em minerais, como cálcio e fósforo, ela é uma das principais indicações para quem deseja aumentar o consumo de vegetais nutritivos, especialmente porque fortalece o sistema imunológico, auxilia na perda de peso e mantém os ossos e dentes fortes.
Pensando nisso, separamos cinco receitas irresistíveis com couve-flor para você fazer em casa e aumentar a quantidade de nutrientes do seu prato. Confira!
Couve-flor gratinada
Ingredientes:
- Floretes de 1 couve-flor
- 200 ml de requeijão
- 2 ovos
- 50 g de queijo ralado
- 200 g de muçarela fatiada
- Sal a gosto
- Margarina para untar
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Depois, adicione a couve-flor e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma forma com margarina e disponha a couve-flor. Acrescente o requeijão, espalhe bem e reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Após, despeje a mistura sobre a couve-flor, cubra com muçarela, polvilhe com queijo ralado e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Desligue o forno e sirva em seguida.
Purê de couve-flor
Ingredientes:
- Floretes de 1 couve-flor cozida
- 1 xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1/2 colher de chá de sal
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a couve-flor e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Em seguida, adicione o purê reservado e o sal, misture bem e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Arroz de couve-flor com legumes
Ingredientes:
- Floretes de 1 couve-flor
- 1 cenoura ralada
- 1 abobrinha cortada em cubos pequenos
- 1/2 pimentão amarelo picado
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de chá de sal
- Pimenta-do-reino moída a gosto
- Cebolinha para finalizar
Modo de preparo:
Lave bem os floretes de couve-flor. Triture os floretes no processador ou rale até obter uma textura parecida com arroz. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até ficarem macios. Junte a couve-flor ralada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 5 minutos, mexendo sempre, até que a couve-flor fique macia, mas ainda al dente . Desligue o fogo e acrescente a cebolinha. Sirva em seguida.
Suflê de couve-flor
Ingredientes:
- Floretes de 1 couve-flor
- 3 ovos (claras e gemas separadas)
- 50 g de queijo ralado
- 500 ml de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- Sal a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Após, adicione a couve-flor e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar, pique a couve-flor e reserve. Em outra panela, coloque o leite, a farinha de trigo, o sal e a manteiga e misture bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o molho engrossar. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, coloque a couve-flor, as gemas, o queijo ralado e o molho branco e misture bem. Em outro recipiente, bata as claras em neve e junte delicadamente à mistura com a couve-flor. Reserve. Unte uma forma com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Disponha o suflê sobre ela e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.
Couve-flor à milanesa
Ingredientes:
- Floretes de 1 couve-flor
- 2 ovos batidos
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- 1/2 colher de chá de alho em pó
- 1 colher de chá de páprica doce
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um prato, misture a farinha de rosca, o alho em pó, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Passe cada florete nos ovos batidos e depois na mistura de farinha de rosca, cobrindo bem. Coloque os floretes empanados em uma assadeira e regue com um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem dourados e crocantes. Sirva em seguida.