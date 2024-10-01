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De bacalhau a atum

5 receitas leves e saudáveis com peixe para o jantar

Aprenda a preparar opções deliciosas para incluir na sua dieta
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 21:35

Bacalhau assado com batata e tomate-cereja (Imagem: Chatham172 | Shutterstock)
Bacalhau assado com batata e tomate-cereja Crédito: Imagem: Chatham172 | Shutterstock
O peixe é considerado uma das proteínas mais completas, graças ao alto valor biológico e às gorduras como o ômega 3. Os benefícios de uma dieta rica nesse alimento incluem a melhora da saúde cardiovascular, da função cerebral e até mesmo do humor. Pensando em unir esses benefícios a um jantar delicioso, preparamos 5 receitas leves e saudáveis com peixe. Confira!  

Bacalhau assado com batata e tomate-cereja

Ingredientes:

  • 4 filés de bacalhau dessalgado
  • 400 g de batata bolinha
  • 200 g de tomates-cereja
  • 4 dentes de alho picados
  • 1/2 xícara de azeite de oliva
  • 1/4 de xícara de vinho branco
  • 1/4 de xícara de água
  • Água para cozinhar as batatas
  • Salsa fresca picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, em fogo médio, cozinhe as batatas em ficarem levemente macias, mas não totalmente cozidas. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande (que possa ir ao forno), aqueça metade do azeite e doure o alho. Adicione as batatas e os tomates-cereja e refogue até dourar. Em um recipiente, tempere os filés de bacalhau com sal e pimenta-do-reino. Coloque-os sobre as batatas e tomates-cereja na frigideira. Em um copo, misture o vinho branco e a água e despeje sobre os ingredientes na frigideira. Regue com o restante do azeite de oliva. Leve a frigideira ao forno preaquecido a 180 °C por 20-25 minutos, ou até que o bacalhau esteja cozido e as batatas estejam douradas. Sirva com a salsa picada.

Crepe com salmão defumado, ricota e espinafre

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 pitada de sal
  • 200 g de salmão defumado fatiado
  • 150 g de ricota amassada
  • 1 colher de sopa de cebolinha picada
  • 1 maço de espinafre fresco
  • Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a farinha, os ovos, o leite, o azeite e o sal até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com azeite. Despeje uma pequena porção da massa e espalhe para cobrir o fundo da frigideira, formando um crepe fino. Cozinhe em fogo médio por 1-2 minutos de cada lado até dourar. Repita até terminar a massa.
Em uma tigela, misture a ricota com a cebolinha e tempere com pimenta-do-reino. Lave e seque bem o espinafre. Em seguida, coloque uma porção de ricota no centro do crepe, acrescente uma fatia de salmão defumado e folhas de espinafre. Dobre os crepes e sirva em seguida.

Papillote de tilápia com legumes

Ingredientes:

  • 4 filés de tilápia
  • 1 cenoura cortada em tiras finas
  • 1 abobrinha cortada em rodelas
  • 1 pimentão amarelo cortado em tiras
  • 1/2 cebola-roxa cortada em rodelas finas
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, alecrim, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Coloque cada filé de tilápia sobre um pedaço de papel-alumínio. Distribua os legumes por cima dos filés e tempere com sal, pimenta-do-reino, alecrim, tomilho e suco de limão. Regue com azeite e feche bem o papel-alumínio, formando um envelope. Asse em forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Sirva quente.
Salada de arroz com atum e legumes (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)
Salada de arroz com atum e legumes Crédito: Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock

Salada de arroz com atum e legumes

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido e frio
  • 200 g de atum sólido ao natural escorrido e em pedaços
  • 1 xícara de chá de milho-verde cozido
  • 1 xícara de chá de ervilha cozida
  • 1/2 pimentão vermelho cortado em cubos
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • 1/2 xícara de chá de cebolinha picada
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, adicione o arroz, o atum desfiado, o milho-verde, as ervilhas, o pimentão vermelho e os tomates-cereja. Misture bem para incorporar todos os ingredientes. Tempere com suco de limão, azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino a gosto. Finalize adicionando a cebolinha picada e misture novamente.

Panquecas assadas de salmão com batata, cebola e alho

Ingredientes:

  • 300 g de filé de salmão
  • 3 batatas descascadas e cozidas
  • 1 cebola picada finamente
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para pincelar
  • Cebolinha picada para decorar
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em uma panela grande, cozinhe, em fogo médio, o filé de salmão em água com um pouco de sal por aproximadamente 10 minutos. Depois, desfie o salmão e reserve. Amasse as batatas cozidas em uma tigela grande. Adicione o salmão, a cebola, o alho, o ovo e a farinha de aveia. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até obter uma massa homogênea. Modele porções da massa em formato de pequenas panquecas.
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e adicione um pouco de azeite de oliva. Coloque as panquecas na frigideira, algumas de cada vez, e cozinhe por cerca de 5-6 minutos de cada lado. Depois, coloque as panquecas em um prato coberto com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Decore com cebolinha picada por cima e sirva.

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