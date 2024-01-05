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Culinária

5 receitas leves com peixe para o almoço

Ceviche com guacamole e peixes grelhados com molhos variados estão entre as dicas para ter praticidade, economia e saúde no dia a dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Janeiro de 2024 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Ceviche de peixe com guacamole  Crédito: N K | Shutterstock
O peixe é uma fonte valiosa de nutrientes essenciais para uma alimentação equilibrada. Além de saboroso, é um aliado da saúde, oferecendo vitaminas, minerais e proteínas fundamentais para o bom funcionamento do corpo. Sendo assim, confira 5 receitas leves com peixe para quem busca praticidade, economia e saúde no cardápio diário, que vão tornar seu almoço mais leve e nutritivo!

Ceviche de peixe com guacamole

Ingredientes

  • 400 g de filé de peixe branco
  • Suco de 4 limões
  • 1 cebola-roxa fatiada
  • Sal, coentro picado e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 abacates maduros
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebola-roxa picada
  • 1 pimenta dedo-de-moça sem semente e picada
Corte o filé de peixe em cubos pequenos e coloque-os em uma tigela. Adicione o suco de limão sobre o peixe, certificando-se de que todos os pedaços estejam bem cobertos pelo suco. Deixe marinar por cerca de 20 minutos. O peixe vai ficar opaco e firme quando estiver pronto. Após a marinada, escorra o excesso de suco de limão e acrescente a cebola-roxa fatiada, a pimenta dedo-de-moça, o coentro e sal. Misture tudo delicadamente para que os sabores se incorporem. Reserve.
Para o guacamole, corte os abacates ao meio, retire o caroço e coloque a polpa em uma tigela. Amasse com um garfo até obter uma consistência cremosa, mas ainda com alguns pedaços. Em seguida, adicione o tomate picado e a cebola-roxa picada à tigela. Tempere com sal, coentro e pimenta-do-reino. Junte com o peixe e sirva em seguida. Dica: sirva com nachos.

PEIXE GRELHADO COM MOLHO DE ABACATE E COENTRO

Ingredientes:

  • 4 filés de linguado
  • 2 abacates maduros
  • Suco de 2 limões
  • 1/2 xícara de chá de coentro picado
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, prepare o molho batendo os abacates maduros, o suco de limão, o coentro, o alho picado, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma consistência cremosa. Reserve.
Em um recipiente, tempere os filés de peixe com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio-alto. Grelhe os filés de peixe por cerca de 3-4 minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos a seu gosto. Sirva os filés de peixe grelhado com o molho de abacate por cima. Dica: acompanhe com uma salada de folhas verdes ou legumes cozidos no vapor.

PEIXE COM MOLHO DE TOMATE

Ingredientes:

  • 4 filés de pescada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 400 g de tomates pelados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de manjericão picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione os tomates pelados à frigideira e cozinhe por alguns minutos, amassando-os com uma colher.
Tempere com sal, pimenta-do-reino e manjericão. Deixe o molho cozinhar por mais alguns minutos. Coloque os filés de peixe sobre o molho de tomate e cozinhe por cerca de 5-7 minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos. Em seguida, sirva o peixe com molho de tomate e manjericão.
Imagem Edicase Brasil
Bolinho de atum e ricota Crédito: (Sergii Kumer | Shutterstock)

BOLINHO DE ATUM COM RICOTA

Ingredientes:

  • 200 g de atum picado
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • 1 cebola picada
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 xícara de chá de ricota
  • 1 ovo
  • Farinha de rosca para empanar
  • Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Triture o atum em um liquidificador. Depois, transfira para um recipiente e misture com a ricota, a cebola, o tomate, a salsinha e o ovo até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e misture até obter uma massa homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Modele bolinhos achatados e empane na farinha de rosca. Unte uma forma com azeite, coloque os bolinhos e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

PEIXE GRELHADO COM MOLHO DE MANGA E PIMENTÃO

Ingredientes: 

  • 4 filés de tilápia
  • 2 mangas maduras descascadas e picadas
  • 1 pimentão vermelho picado
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de coentro picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, tempere os filés de peixe com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma tigela, misture as mangas picadas, o pimentão vermelho e o coentro. Em uma frigideira antiaderente em fogo médio, grelhe os filés de peixe por cerca de cinco minutos de cada lado, ou até que estejam cozidos a seu gosto. Em seguida, sirva os filés de peixe grelhado com o molho de manga e pimentão por cima.

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