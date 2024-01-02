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Sem carne

Confira três receitas de torta de liquidificador vegetariana

Aprenda a preparar opções deliciosas que não contêm ingredientes de origem animal e aproveite para servi-las em qualquer ocasião
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 14:11

Imagem Edicase Brasil
Torta de espinafre com cogumelo e tofu (Imagem: Elena Zajchikova | Shutterstock) Crédito:
Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, a torta é sempre uma boa pedida para quem deseja saciar a fome com um prato diferente e prático.
E, se você segue a dieta vegetariana, esse alimento é versátil e combina com diversos recheios, o que possibilita uma refeição gostosa e sem ingredientes de origem animal.
Por isso, selecionamos três receitas de tortas vegetarianas irresistíveis que você precisa experimentar. Confira!

TORTA DE ESPINAFRE COM COGUMELO E TOFU

Ingredientes:

Massa:
  • 300 g de grão-de-bico
  • 30 ml de azeite
  • 30 g de farinha de arroz
  • Azeite para untar
Recheio:
  • 300 g de folhas de espinafre picadas
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 8 cogumelos Paris fatiados
  • 350 g de tofu
  • Suco de 1 limão
  • 15 g de farinha de grão-de-bico
  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Massa: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma assadeira com fundo removível com azeite, disponha a massa sobre ela, cobrindo o fundo e as laterais e, com a ajuda de um garfo, faça furos na superfície. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Desligue o forno e reserve.
Recheio e montagem: em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Adicione as folhas de espinafre e refogue até murcharem. Acrescente os cogumelos e refogue por mais 3 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.
Em um liquidificador, coloque o tofu, o azeite, o suco de limão, a farinha de grão-de-bico, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter um creme homogêneo. Junte com o espinafre, misture e disponha sobre a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.

TORTA DE LEGUMES

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de cenoura descascada, picada e cozida
  • 1/2 xícara de chá de abobrinha descascada, picada e cozida
  • 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis cozido e picados
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1/4 de xícara de chá de óleo vegetal
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Óleo vegetal para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o óleo vegetal, a água, o sal e a pimenta-do-reino e bata bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.
Em um recipiente, coloque os legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo, disponha metade da massa sobre ela, coloque os legumes e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Torta de abóbora (Imagem: Freepik | Freepik) Crédito:

TORTA DE ABÓBORA

Ingredientes:

Massa:
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/4 de xícara de chá de açúcar
  • 1/4 de xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 pitada de sal
Recheio: 
  • 500 g de abóbora descascada, picada e cozida
  • 50 g de coco ralado
  • 100 ml de leite de coco
  • 1 pitada de canela em pó
  • 2 colheres de sopa de açúcar

Modo de preparo:

Massa: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até ficar homogênea. Após, unte uma assadeira com fundo removível com óleo vegetal e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Com a ajuda de um garfo, faça furos na superfície e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno e reserve.
Recheio: em um recipiente, coloque a abóbora e, com a ajuda de um garfo, amasse bem até obter um creme. Transfira para uma panela, adicione o restante dos ingredientes e leve ao fogo médio por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e disponha o doce sobre a torta e desenforme com cuidado. Leve à geladeira por 1 hora e sirva em seguida.

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