Confira três receitas de torta de liquidificador vegetariana

Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, a torta é sempre uma boa pedida para quem deseja saciar a fome com um prato diferente e prático.
E, se você segue a dieta vegetariana, esse alimento é versátil e combina com diversos recheios, o que possibilita uma refeição gostosa e sem ingredientes de origem animal.
Por isso, selecionamos três receitas de tortas vegetarianas irresistíveis que você precisa experimentar. Confira!
TORTA DE ESPINAFRE COM COGUMELO E TOFU
Ingredientes:
Massa:
- 300 g de grão-de-bico
- 30 ml de azeite
- 30 g de farinha de arroz
- Azeite para untar
Recheio:
- 300 g de folhas de espinafre picadas
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 8 cogumelos Paris fatiados
- 350 g de tofu
- Suco de 1 limão
- 15 g de farinha de grão-de-bico
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Após, unte uma assadeira com fundo removível com azeite, disponha a massa sobre ela, cobrindo o fundo e as laterais e, com a ajuda de um garfo, faça furos na superfície. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Desligue o forno e reserve.
Recheio e montagem: em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Adicione as folhas de espinafre e refogue até murcharem. Acrescente os cogumelos e refogue por mais 3 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.
Em um liquidificador, coloque o tofu, o azeite, o suco de limão, a farinha de grão-de-bico, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter um creme homogêneo. Junte com o espinafre, misture e disponha sobre a massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
TORTA DE LEGUMES
Ingredientes:
- 1/2 xícara de chá de cenoura descascada, picada e cozida
- 1/2 xícara de chá de abobrinha descascada, picada e cozida
- 1/2 xícara de chá de floretes de brócolis cozido e picados
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/4 de xícara de chá de óleo vegetal
- 1/4 de xícara de chá de água
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo vegetal para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o óleo vegetal, a água, o sal e a pimenta-do-reino e bata bem. Aos poucos, adicione a farinha de trigo e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento químico e bata para incorporar. Reserve.
Em um recipiente, coloque os legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo, disponha metade da massa sobre ela, coloque os legumes e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.
TORTA DE ABÓBORA
Ingredientes:
Massa:
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/4 de xícara de chá de açúcar
- 1/4 de xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 pitada de sal
Recheio:
- 500 g de abóbora descascada, picada e cozida
- 50 g de coco ralado
- 100 ml de leite de coco
- 1 pitada de canela em pó
- 2 colheres de sopa de açúcar
Modo de preparo:
Massa: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes da massa e bata até ficar homogênea. Após, unte uma assadeira com fundo removível com óleo vegetal e disponha a massa sobre ela, preenchendo o fundo e as laterais. Com a ajuda de um garfo, faça furos na superfície e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno e reserve.
Recheio: em um recipiente, coloque a abóbora e, com a ajuda de um garfo, amasse bem até obter um creme. Transfira para uma panela, adicione o restante dos ingredientes e leve ao fogo médio por 5 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere esfriar e disponha o doce sobre a torta e desenforme com cuidado. Leve à geladeira por 1 hora e sirva em seguida.