Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saudável

5 receitas de saladas refrescantes e saborosas para o verão

Da caesar à tropical, aprenda a preparar combinações simples, leves e bem gostosas para consumir nos dias de calor
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 01 de Dezembro de 2023 às 15:44

Imagem Edicase Brasil
Salada Caesar  Crédito: Shutterstock
Saladas são importantes para quem deseja ter uma alimentação saudável e rica em nutrientes. Porém, não é preciso ficar somente no tradicional tomate com alface.
É totalmente possível consumir saladas repletas de cores e sabores. Por isso, separamos cinco receitas deliciosas e fáceis de fazer para você incluir na dieta. Confira!

Salada Caesar

Ingredientes
  • Salada: 
  • 1 ramo de alface-americana
  • 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 xícara de chá de croûtons
  • 1 peito de frango cozido, grelhado e cortado em tiras
  • Molho:
  • 1 colher de sopa de maionese
  • 1 colher de sobremesa de mostarda
  • Suco de 1 limão
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1/2 xícara de chá de azeite
Salada: rasgue as folhas da alface em pedaços e coloque sobre uma travessa. Disponha as tiras de peito de frango sobre elas e reserve. 
Molho: em um liquidificador, coloque a maionese, a mostarda, o suco do limão e o alho e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, acrescente o azeite e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Regue a salada com o molho e finalize decorando com os croûtons e o queijo parmesão. Sirva em seguida.

Salada colorida

Ingredientes
  • Salada: 
  • 2 xícaras de chá de rúcula
  • Folhas de 1 ramo de alface
  • 1 xícara de chá de queijo minas cortado em cubos
  • 10 morangos cortados ao meio
  • 1/2 cacho de uvas verdes
  • Talos de salsão cortados finamente
  • Molho: 
  • 2 colheres de sopa de mel
  • 4 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • 1 colher de café de sal
Salada: em uma travessa, coloque a rúcula, a alface, o queijo, os talos de salsão, as uvas e os morangos e misture bem. Reserve.
Molho: em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa bem. Após, tempere a salada com o molho e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Salada prática  Crédito: Shutterstock

Salada prática

Ingredientes
  • Salada: 
  • 1 ramo de alface-americana
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 4 tomates-cerejas cortados ao meio
  • 1 cebola-roxa descascada e cortada em tiras
  • 1 pepino cortado em rodelas
  • Molho: 
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 pitada de açúcar
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 colheres (chá) de vinagre
Salada: rasgue as folhas da alface para ficarem menores e coloque sobre uma travessa. Acrescente a cenoura, a cebola, o pepino e o tomate-cereja e misture bem. Reserve.
Molho: em um recipiente, coloque o açúcar, o sal, o azeite e o vinagre e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

Salada tropical

Ingredientes: 
  • 1 melão descascado e picado
  • 1 abacaxi descascado e picado
  • 3 maçãs descascadas e picadas
  • 270 g de palmito cortado em cubos
  • 300 g de presunto cortado em cubos
  • 395 g de milho-verde
  • 100g de uva-passa
  • 250 g de creme de leite
  • Maionese e mostarda a gosto
  • 1 pitada de açúcar
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Após, cubra com um plástico-filme e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.

Salada de atum

Ingredientes: 
  • 350 g de atum escorrido e desfiado
  • 1 1/2 xícara de chá de salsão cortado em fatias
  • 1/4de xícara de chá de azeitonas sem sementes e cortadas em rodelas
  • 1 xícara de chá de maionese
  • 3 colheres de sopa de mostarda
  • 1 colher de chá de cebola descascada e picada
  • Folhas de alface a gosto
Em um recipiente, coloque o atum, o salsão, as azeitonas, a cebola, a maionese e a mostarda e misture bem. Após, cubra com um plástico-filme e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida com as folhas de alface.

Veja Também

Confira receitas de picolé com frutas para se refrescar no calor

5 receitas de saladas ricas em fibras para começar a semana

3 receitas com quinoa para aumentar o ganho de massa muscular

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gretchen lamenta morte de Mister Sam, produtor de seus hits: 'Éramos imbatíveis'
Imagem de destaque
Preso segundo suspeito de perseguir e matar homem após briga em Irupi
Imagem de destaque
Vereador preso por invadir casa da ex na Serra vai para regime semiaberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados