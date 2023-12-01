5 receitas de saladas refrescantes e saborosas para o verão

Saladas são importantes para quem deseja ter uma alimentação saudável e rica em nutrientes. Porém, não é preciso ficar somente no tradicional tomate com alface.
É totalmente possível consumir saladas repletas de cores e sabores. Por isso, separamos cinco receitas deliciosas e fáceis de fazer para você incluir na dieta. Confira!
Salada Caesar
Ingredientes
- Salada:
- 1 ramo de alface-americana
- 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado
- 1 xícara de chá de croûtons
- 1 peito de frango cozido, grelhado e cortado em tiras
- Molho:
- 1 colher de sopa de maionese
- 1 colher de sobremesa de mostarda
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1/2 xícara de chá de azeite
Salada: rasgue as folhas da alface em pedaços e coloque sobre uma travessa. Disponha as tiras de peito de frango sobre elas e reserve.
Molho: em um liquidificador, coloque a maionese, a mostarda, o suco do limão e o alho e bata até ficar homogêneo. Aos poucos, acrescente o azeite e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Regue a salada com o molho e finalize decorando com os croûtons e o queijo parmesão. Sirva em seguida.
Salada colorida
Ingredientes
- Salada:
- 2 xícaras de chá de rúcula
- Folhas de 1 ramo de alface
- 1 xícara de chá de queijo minas cortado em cubos
- 10 morangos cortados ao meio
- 1/2 cacho de uvas verdes
- Talos de salsão cortados finamente
- Molho:
- 2 colheres de sopa de mel
- 4 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 1 colher de café de sal
Salada: em uma travessa, coloque a rúcula, a alface, o queijo, os talos de salsão, as uvas e os morangos e misture bem. Reserve.
Molho: em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa bem. Após, tempere a salada com o molho e sirva em seguida.
Salada prática
Ingredientes
- Salada:
- 1 ramo de alface-americana
- 1 cenoura descascada e ralada
- 4 tomates-cerejas cortados ao meio
- 1 cebola-roxa descascada e cortada em tiras
- 1 pepino cortado em rodelas
- Molho:
- 1 colher de chá de sal
- 1 pitada de açúcar
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres (chá) de vinagre
Salada: rasgue as folhas da alface para ficarem menores e coloque sobre uma travessa. Acrescente a cenoura, a cebola, o pepino e o tomate-cereja e misture bem. Reserve.
Molho: em um recipiente, coloque o açúcar, o sal, o azeite e o vinagre e mexa para incorporar. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.
Salada tropical
Ingredientes:
- 1 melão descascado e picado
- 1 abacaxi descascado e picado
- 3 maçãs descascadas e picadas
- 270 g de palmito cortado em cubos
- 300 g de presunto cortado em cubos
- 395 g de milho-verde
- 100g de uva-passa
- 250 g de creme de leite
- Maionese e mostarda a gosto
- 1 pitada de açúcar
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture bem. Após, cubra com um plástico-filme e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida.
Salada de atum
Ingredientes:
- 350 g de atum escorrido e desfiado
- 1 1/2 xícara de chá de salsão cortado em fatias
- 1/4de xícara de chá de azeitonas sem sementes e cortadas em rodelas
- 1 xícara de chá de maionese
- 3 colheres de sopa de mostarda
- 1 colher de chá de cebola descascada e picada
- Folhas de alface a gosto
Em um recipiente, coloque o atum, o salsão, as azeitonas, a cebola, a maionese e a mostarda e misture bem. Após, cubra com um plástico-filme e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida com as folhas de alface.