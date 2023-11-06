Nutrição

3 receitas com quinoa para aumentar o ganho de massa muscular

Veja como preparar pratos fáceis e saudáveis com esse alimento rico em nutrientes, proteínas e fibras
Portal Edicase

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Salada de quinoa com legumes Crédito: Shutterstock
A quinoa é um alimento rico em nutrientes, proteínas e fibras. Isso permite que ela seja uma opção saudável para uma dieta balanceada.
Ainda, é fácil de preparar e permite diversas combinações saborosas e saudáveis. É uma opção ideal para quem busca melhorar a alimentação, ganhar massa muscular ou emagrecer. Nesse sentido, reunimos três receitas fit saborosas para você. Confira!

SALADA DE QUINOA COM LEGUMES

INGREDIENTES: 
  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 1 pepino cortado em cubos pequenos
  • Suco de 1 limão
  • 1 pimentão vermelho cortado em cubos pequenos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cenoura cozida e cortada em cubos pequenos
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal a gosto
  • Água

MODO DE PREPARO

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo. Acrescente o sal e cozinhe em fogo médio por 15 minutos. Após, acrescente a cenoura e o pimentão e cozinhe por mais 5 minutos. Em seguida, escorra a água e transfira a quinoa para uma saladeira. Em um recipiente, misture o suco de limão, o azeite, o pepino, o sal e o cheiro-verde. Cubra os legumes e a quinoa com a mistura e sirva.

SOBREMESA FIT DE QUINOA

INGREDIENTES: 
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 1/2 xícara de chá de iogurte grego
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 banana cortada em rodelas
  • 5 amêndoas trituradas
  • 1 colher de chá de cacau em pó

MODO DE PREPARO

Em uma tigela, coloque a quinoa cozida e cubra com o iogurte grego. Após, acrescente o cacau em pó e misture até obter uma pasta homogênea. Depois, adicione a banana e regue com o mel. Em seguida, polvilhe com as amêndoas e sirva.
Imagem Edicase Brasil
Quinoa com frango e brócolis Crédito: Shutterstock

QUINOA COM FRANGO E BRÓCOLIS

INGREDIENTES: 
  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 1 filé de peito de frango
  • 2 xícaras de chá de brócolis cortados em floretes e cozidos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

MODO DE PREPARO

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e cozinhe em fogo médio por 15 minutos. Transfira para um recipiente e reserve. Em outro recipiente, tempere o frango com o suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e frite o filé de frango até dourar. Adicione a cebola e os dentes de alho e refogue por dois minutos. Retire do fogo e sirva com a quinoa e os florestes de brócolis.

Veja Também

5 receitas de saladas ricas em fibras para começar a semana

Confira três receitas salgadas para intolerantes à lactose

Confira cinco receitas com batata-doce para o pós-treino

