Confira cinco receitas com batata-doce para o pós-treino

A batata-doce é um ingrediente versátil que combina com diversas receitas. Saborosa e nutritiva, ela é muito utilizada durante as dietas. Isso porque favorece o ganho de massa muscular, aumenta a saciedade e fortalece o sistema imunológico. Além disso, por servir de base para o preparo de diferentes tipos de pratos, é uma opção econômica e saudável.
Confira 5 receitas saudáveis com batata-doce para você saciar a fome depois dos exercícios e aumentar os resultados do treino!
1 - PANQUECA DE BATATA-DOCE
INGREDIENTES:
- 2 ovos
- 50 g de batata-doce descascada e cozida
- 1 colher de sopa de xilitol
- 2 colheres de sopa de água
- Azeite para untar
- Geleia de cereja pra servir
Em um liquidificador, coloque os ovos, a batata-doce e o xilitol e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha um pouco da massa sobre ela e cozinhe até começar a fazer bolhas. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa. Desligue o fogo, transfira para um prato e sirva com a geleia.
2 - BOLO DE BATATA-DOCE
INGREDIENTES:
- 400g de batata-doce descascada e cozida
- Meia xícara de chá de azeite
- 2 colheres de chá de xilitol
- 2 xícara de chá de farinha de aveia
- 4 ovos
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Em um liquidificador, coloque a batata-doce, o azeite, os ovos e a essência de baunilha e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o xilitol e o fermento químico e misture bem. Adicione a mistura ao liquidificador e bata para incorporar com a massa. Após, unte uma assadeira para bolo com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha a massa sobre ela e leve ao forno preaquecido a 180ºC até dourar. Sirva em seguida.
3 - OMELETE DE BATATA-DOCE
INGREDIENTES:
- 4 ovos
- 1 xícara de chá de batata-doce descascada, cozida e cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de couve cortada em tiras
- 1 tomate sem sementes e picado
- Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto
Em um recipiente, coloque os ovos e bata com a ajuda de um garfo. Adicione a batata-doce, a couve e o tomate e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque o omelete na panela e frite até dourar. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Sirva em seguida.
4 - BISCOITO DE BATATA-DOCE
INGREDIENTES:
- 2 xícaras de chá de batata-doce descascada, cozida e amassada
- 400 g de óleo de coco
- 2 xícaras de chá de açúcar de coco
- 600 g de amido de milho
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Amido de milho para enfarinhar
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato desejado. Disponha os biscoitos sobre uma assadeira untada com óleo de coco e enfarinhada com amido de milho e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar levemente. Sirva em seguida.
5 - BOLINHO DE BATATA-DOCE COM AVEIA
INGREDIENTES:
- 250 g de batata-doce descascada e cozida
- 1 colher de sopa de sal
- 10 colheres de sopa de farelo de aveia
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 gema de ovo
- Orégano a gosto
- Azeite para untar
Em um recipiente, coloque a batata-doce, amasse e tempere com sal. Adicione o farelo de aveia e o azeite e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e o orégano e misture para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato que preferir. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma assadeira untada com azeite. Pincele com a gema de ovo e leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.