100% vegetais

5 receitas veganas práticas para o almoço

Aprenda a preparar comidas deliciosas que vão surpreender qualquer paladar
Portal Edicase

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 12:35

Peixinho-da-horta frito (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)
As receitas veganas apresentam uma infinidade de ingredientes ricos em nutrientes, como verduras e legumes, que podem ser combinados de inúmeras maneiras para criar refeições cheias de sabor e variedade. Isso mostra que é possível preparar pratos incríveis sem a necessidade de usar produtos de origem animal.
Por isso, a seguir, veja como fazer cinco receitas veganas práticas para inserir no seu cardápio!

Peixinho-da-horta frito

Ingredientes:

  • 500 g de folhas de peixinho-da-horta higienizadas
  • Suco de 2 limões
  • 1 dente de alho ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 4 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 2 colheres de sopa de fubá
  • 1 xícara de chá de água gelada
  • Farinha de rosca para empanar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino.Acrescente as folhas de peixinho e deixe de molho por aproximadamente 1 hora. Em outro recipiente, misture a farinha de trigo, o fubá, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino e acrescente a água gelada. Mexa até obter uma mistura homogênea. Em um prato, coloque a farinha de rosca. Passe as folhas de peixinho na mistura de farinha de trigo e fubá e, depois, na farinha de rosca.Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os peixinhos até dourarem. Retire, escorra em papel toalha e sirva a seguir.

Polenta frita

Ingredientes:

  • 3 xícaras de chá de fubá
  • 1 cebola picada
  • 1 dente de alho ralado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 400 ml de água fria
  • 600 ml de água quente
  • 1 colher de café de sal
  • Fubá para empanar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misturea água fria com o fubá até obter uma mistura homogênea e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho. Adicione o fubá, o sal e a água quente. Mexa sem parar por aproximadamente 10 minutos. Desligue o fogo, despeje a polenta em um recipiente e espalhe.
Espere esfriar um pouco e, em seguida, leve à geladeira por 30 minutos. Retire a polenta da geladeira e corte em tiras grossas e passe no fubá. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite a polenta até dourar. Retire do óleo quente e transfira para um recipiente forrado com papel-toalha. Sirva a seguir.

Curry de grão-de-bico e espinafre

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de curry em pó
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 400 ml de leite de coco
  • 1 xícara de chá de espinafre
  • 1 tomate picado
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça o óleo de coco em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Coloque o curry, o cominho e a cúrcuma, misturando bem para liberar os aromas. Adicione o tomate picado e refogue até começar a desmanchar.
Acrescente o grão-de-bico e o leite de coco, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por 15 minutos para o molho engrossar e os sabores se misturarem. Acrescente o espinafre nos minutos finais e mexa até murchar. Adicione o suco de limão para um toque cítrico. Finalize com coentro fresco e sirva quente.
Tofu grelhado (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)
Tofu grelhado (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock) Crédito:

Tofu grelhado

Ingredientes:

  • 500 g de tofu defumado
  • 4 colheres de sopa de molho de soja
  • 1 colher de sopa de melado
  • 2 dentes de alho ralado
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá desemente de gergelim
  • 1 colher de sopa de cheiro verde picado
  • 1 ramo de alecrim
  • Azeite para grelhar

Modo de preparo:

Corte o tofu em fatias ou cubos, com a espessura de aproximadamente 2 centímetros. Em um recipiente, misture os ingredientes restantes, exceto o gergelim, e acrescente o tofu. Deixe de molho por aproximadamente 30 minutos. Em uma frigideira antiaderente, aqueça um pouco de azeite em fogo médio e grelhe o tofu dos dois lados. Sirva a seguir com o gergelim.

Almôndegas de lentilha

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1 dente de alho picado
  • 1/4 de cebola picada
  • 1 colher de sopa de salsinha picada
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Azeite para untar
  • Molho de tomate caseiro para servir

Modo de preparo:

Coloque a lentilha cozida, a aveia, o alho e a cebola em um processador de alimentos. Pulse até formar uma massa grossa e homogênea. Adicione a salsinha, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Com as mãos levemente úmidas, faça bolinhas com a massa.
Coloque as almôndegas em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva com molho de tomate aquecido por cima.

