5 receitas veganas práticas para o almoço

As receitas veganas apresentam uma infinidade de ingredientes ricos em nutrientes, como verduras e legumes, que podem ser combinados de inúmeras maneiras para criar refeições cheias de sabor e variedade. Isso mostra que é possível preparar pratos incríveis sem a necessidade de usar produtos de origem animal.
Por isso, a seguir, veja como fazer cinco receitas veganas práticas para inserir no seu cardápio!
Peixinho-da-horta frito
Ingredientes:
- 500 g de folhas de peixinho-da-horta higienizadas
- Suco de 2 limões
- 1 dente de alho ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica doce
- 4 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de fubá
- 1 xícara de chá de água gelada
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o suco de limão, o alho, o sal e a pimenta-do-reino.Acrescente as folhas de peixinho e deixe de molho por aproximadamente 1 hora. Em outro recipiente, misture a farinha de trigo, o fubá, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino e acrescente a água gelada. Mexa até obter uma mistura homogênea. Em um prato, coloque a farinha de rosca. Passe as folhas de peixinho na mistura de farinha de trigo e fubá e, depois, na farinha de rosca.Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite os peixinhos até dourarem. Retire, escorra em papel toalha e sirva a seguir.
Polenta frita
Ingredientes:
- 3 xícaras de chá de fubá
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho ralado
- 1 colher de sopa de azeite
- 400 ml de água fria
- 600 ml de água quente
- 1 colher de café de sal
- Fubá para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, misturea água fria com o fubá até obter uma mistura homogênea e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho. Adicione o fubá, o sal e a água quente. Mexa sem parar por aproximadamente 10 minutos. Desligue o fogo, despeje a polenta em um recipiente e espalhe.
Espere esfriar um pouco e, em seguida, leve à geladeira por 30 minutos. Retire a polenta da geladeira e corte em tiras grossas e passe no fubá. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e frite a polenta até dourar. Retire do óleo quente e transfira para um recipiente forrado com papel-toalha. Sirva a seguir.
Curry de grão-de-bico e espinafre
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 400 ml de leite de coco
- 1 xícara de chá de espinafre
- 1 tomate picado
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o óleo de coco em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Coloque o curry, o cominho e a cúrcuma, misturando bem para liberar os aromas. Adicione o tomate picado e refogue até começar a desmanchar.
Acrescente o grão-de-bico e o leite de coco, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo baixo por 15 minutos para o molho engrossar e os sabores se misturarem. Acrescente o espinafre nos minutos finais e mexa até murchar. Adicione o suco de limão para um toque cítrico. Finalize com coentro fresco e sirva quente.
Tofu grelhado
Ingredientes:
- 500 g de tofu defumado
- 4 colheres de sopa de molho de soja
- 1 colher de sopa de melado
- 2 dentes de alho ralado
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá desemente de gergelim
- 1 colher de sopa de cheiro verde picado
- 1 ramo de alecrim
- Azeite para grelhar
Modo de preparo:
Corte o tofu em fatias ou cubos, com a espessura de aproximadamente 2 centímetros. Em um recipiente, misture os ingredientes restantes, exceto o gergelim, e acrescente o tofu. Deixe de molho por aproximadamente 30 minutos. Em uma frigideira antiaderente, aqueça um pouco de azeite em fogo médio e grelhe o tofu dos dois lados. Sirva a seguir com o gergelim.
Almôndegas de lentilha
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 dente de alho picado
- 1/4 de cebola picada
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite
- Azeite para untar
- Molho de tomate caseiro para servir
Modo de preparo:
Coloque a lentilha cozida, a aveia, o alho e a cebola em um processador de alimentos. Pulse até formar uma massa grossa e homogênea. Adicione a salsinha, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem. Com as mãos levemente úmidas, faça bolinhas com a massa.
Coloque as almôndegas em uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva com molho de tomate aquecido por cima.