Frango com creme de milho: veja receita para o almoço de domingo

Frango e milho-verde formam uma combinação infalível, nas mais variadas versões. Se você curte essa dupla, não deixe de conferir a sugestão do HZ para o domingo: filé de frango com creme de milho verde.



A receita que selecionamos para lhe inspirar no almoço de fim de semana rende quatro porções e tem tudo para arrancar elogios à mesa. Para garantir o seu sucesso nessa preparação, acompanhe atentamente o passo a passo.