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CONTEÚDO DE MARCA

Como fazer peito de frango em crosta de queijo com toque cítrico

Para garantir textura, suculência e alta qualidade à receita, o chef Pedro Kucht recomenda os produtos resfriados da Kajory

Públicado em 

30 mai 2023 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Peito de frango Kajory com crosta de parmesão: essa receita é uma combinação crocante, com um toque cítrico, que é surpreendente e fácil de fazer. Assista ao passo a passo no vídeo acima!
A escolha do peito de frango da Kajory é fundamental para um resultado de qualidade com esse prato. É que os produtos da marca capixaba são resfriados, e não congelados, o que preserva sua textura e garante suculência à preparação.
Fazer uma boa marinada é importante para garantir ainda mais sabor ao peito de frango. Quanto mais tempo você o deixar marinando, melhor! O ideal é colocar de um dia para o outro.
Na receita, utilizei raspas de laranja, mas você pode usar o cítrico que preferir - limão, por exemplo.
Lembre-se de não ficar mexendo a carne na frigideira, pois isso dificulta a caramelização. Depois que você colocar o seu frango Kajory para grelhar, pressione levemente e só mexa quando for virar para dourar o outro lado.

PEITO DE FRANGO KAJORY COM CROSTA DE PARMESÃO

Peito de frango Kajory com crosta de parmesão preparado pelo chef Pedro Kucht
Peito de frango Kajory com crosta de parmesão: fácil e surpreendente Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES: 
  • 400g peito de frango Kajory
  • 1 xícara de farinha panko
  • 1 xícara de queijo parmesão ralado
  • 1 laranja
  • 100g de manteiga
  • Tomilho a gosto
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
Minha dica de vinho para harmonizar com essa receita é um branco feito da uva Chardonnay!

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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