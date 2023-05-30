Como fazer peito de frango em crosta de queijo com toque cítrico

Peito de frango Kajory com crosta de parmesão: essa receita é uma combinação crocante, com um toque cítrico, que é surpreendente e fácil de fazer. Assista ao passo a passo no vídeo acima!

A escolha do peito de frango da Kajory é fundamental para um resultado de qualidade com esse prato. É que os produtos da marca capixaba são resfriados, e não congelados, o que preserva sua textura e garante suculência à preparação.

Fazer uma boa marinada é importante para garantir ainda mais sabor ao peito de frango. Quanto mais tempo você o deixar marinando, melhor! O ideal é colocar de um dia para o outro.

Na receita, utilizei raspas de laranja, mas você pode usar o cítrico que preferir - limão, por exemplo.

Lembre-se de não ficar mexendo a carne na frigideira, pois isso dificulta a caramelização. Depois que você colocar o seu frango Kajory para grelhar, pressione levemente e só mexa quando for virar para dourar o outro lado.

PEITO DE FRANGO KAJORY COM CROSTA DE PARMESÃO

Peito de frango Kajory com crosta de parmesão: fácil e surpreendente Crédito: Hugo Boniolo

INGREDIENTES:

400g peito de frango Kajory



1 xícara de farinha panko



1 xícara de queijo parmesão ralado



1 laranja



100g de manteiga



Tomilho a gosto



2 colheres (sopa) de azeite



Sal e pimenta-do-reino a gosto

