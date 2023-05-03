Almôndegas de frango à parmegiana: veja receita leve e saborosa

Almôndega de frango à parmegiana é uma receita muito fácil e gostosa. No passo a passo do vídeo acima, usei a carne de frango moída da Kajory, empresa capixaba cujos produtos são resfriados, e não congelados. Esse diferencial garante melhor textura e mais qualidade e sabor para as preparações.
O parmigiana é um prato italiano feito originalmente com berinjela empanada coberta por molho de tomate e queijo e depois assada.
Existem inúmeras variações dessa receita ao redor do mundo, feitas com os mais diversos tipos de carne ou vegetal, mas a regra em comum é o uso de molho de tomate e de queijo derretido, além da finalização no forno.
Uma dica para deixar esse prato ainda mais saboroso é dourar bem as almôndegas antes de levá-las ao forno para gratinar o queijo.
Outra sugestão é usar um molho de tomate rústico com bastante manjericão, que vai deixar tudo ainda melhor. Sem falar, é claro da carne de frango Kajory, cuja qualidade é indiscutível!
ALMÔNDEGA DE FRANGO À PARMEGIANA
INGREDIENTES:
- 500g de carne de frango moída Kajory
- 1/2 xícara de farinha de rosca
- 2 colheres (sopa) de creme de cebola
- 3 colheres (sopa) de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 8 fatias de queijo muçarela
- 2 xícaras de molho de tomate
- Folhas de manjericão a gosto
Para harmonizar com as almôndegas, sugiro um vinho feito de Pinot Noir, que vai muito bem com o queijo derretido e com o molho de tomate. Ao mesmo tempo, ele é sutil o suficiente para acompanhar a carne de frango.