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Almôndegas de frango à parmegiana: veja receita leve e saborosa

O principal ingrediente é a carne moída de frango Kajory, que por ser resfriada garante melhor textura e maior qualidade à preparação

Públicado em 

03 mai 2023 às 06:00
Pedro Kucht

Colunista

Pedro Kucht

Almôndega de frango à parmegiana é uma receita muito fácil e gostosa. No passo a passo do vídeo acima, usei a carne de frango moída da Kajory, empresa capixaba cujos produtos são resfriados, e não congelados. Esse diferencial garante melhor textura e mais qualidade e sabor para as preparações.
O parmigiana é um prato italiano feito originalmente com berinjela empanada coberta por molho de tomate e queijo e depois assada.
Existem inúmeras variações dessa receita ao redor do mundo, feitas com os mais diversos tipos de carne ou vegetal, mas a regra em comum é o uso de molho de tomate e de queijo derretido, além da finalização no forno. 
Uma dica para deixar esse prato ainda mais saboroso é dourar bem as almôndegas antes de levá-las ao forno para gratinar o queijo.
Outra sugestão é usar um molho de tomate rústico com bastante manjericão, que vai deixar tudo ainda melhor. Sem falar, é claro da carne de frango Kajory, cuja qualidade é indiscutível!

ALMÔNDEGA DE FRANGO À PARMEGIANA

Almôndegas de frango à parmegiana
Almôndegas à parmegiana foram feitas com carne moída de frango Kajory Crédito: Hugo Boniolo
INGREDIENTES:
  • 500g de carne de frango moída Kajory
  • 1/2 xícara de farinha de rosca
  • 2 colheres (sopa) de creme de cebola
  • 3 colheres (sopa) de cebolinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 8 fatias de queijo muçarela
  • 2 xícaras de molho de tomate
  • Folhas de manjericão a gosto
Para harmonizar com as almôndegas, sugiro um vinho feito de Pinot Noir, que vai muito bem com o queijo derretido e com o molho de tomate. Ao mesmo tempo, ele é sutil o suficiente para acompanhar a carne de frango.

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Pedro Kucht

Apaixonado pelo mundo dos sabores e pelas combinações que eles possibilitam, o chef e sommelier Pedro Kucht traz a cada semana uma receita deliciosa e uma dica de vinho para harmonizar

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