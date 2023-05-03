Almôndegas de frango à parmegiana: veja receita leve e saborosa

Almôndega de frango à parmegiana é uma receita muito fácil e gostosa. No passo a passo do vídeo acima, usei a carne de frango moída da Kajory, empresa capixaba cujos produtos são resfriados, e não congelados. Esse diferencial garante melhor textura e mais qualidade e sabor para as preparações.

O parmigiana é um prato italiano feito originalmente com berinjela empanada coberta por molho de tomate e queijo e depois assada.

Existem inúmeras variações dessa receita ao redor do mundo, feitas com os mais diversos tipos de carne ou vegetal, mas a regra em comum é o uso de molho de tomate e de queijo derretido, além da finalização no forno.

Uma dica para deixar esse prato ainda mais saboroso é dourar bem as almôndegas antes de levá-las ao forno para gratinar o queijo.

Outra sugestão é usar um molho de tomate rústico com bastante manjericão, que vai deixar tudo ainda melhor. Sem falar, é claro da carne de frango Kajory, cuja qualidade é indiscutível!

ALMÔNDEGA DE FRANGO À PARMEGIANA

Almôndegas à parmegiana foram feitas com carne moída de frango Kajory Crédito: Hugo Boniolo

INGREDIENTES:

500g de carne de frango moída Kajory



1/2 xícara de farinha de rosca



2 colheres (sopa) de creme de cebola



3 colheres (sopa) de cebolinha picada



Sal e pimenta-do-reino a gosto



8 fatias de queijo muçarela



2 xícaras de molho de tomate



Folhas de manjericão a gosto