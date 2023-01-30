Plataforma para financiamento coletivo de vinhos chega ao Brasil

O mercado de vinho no Espírito Santo é um dos maiores do Brasil e não para de crescer.

Por isso a praticidade e as conexões proporcionadas a consumidores da bebida pela plataforma digital Em Busca do Vinho são tão importantes. Nela, é possível adquirir, por meio de financiamento coletivo, rótulos exclusivos e de altíssima qualidade.

wine hunters. Ter uma imensa variedade de rótulos à disposição pode gerar certa dificuldade na hora de escolher um vinho, certo? Para ajudar nessa tarefa, a plataforma embuscadovinho.com.br já traz todo um trabalho de curadoria feito por

No jantar de lançamento da Em Busca do Vinho, realizado este mês em Vitória, o idealizador do projeto, Pablo Oliveira, contou com a presença de viticultores internacionais: a francesa Danielle Chambaraud, proprietária da vinícola Vignobles Bouillac, em Bordeaux, e o enólogo uruguaio Pedro Gonzalez, que está desenvolvendo um rótulo com exclusividade para a plataforma.

Pablo Oliveira, idealizador da plataforma Em Busca do Vinho Crédito: Gabriel Reis

Também estiveram no evento o enólogo Joel Ferrari, de Bento Gonçalves (RS), profissionais do mercado de vinho e gastronomia do Espírito Santo, sommeliers, apreciadores da bebida e jornalistas.

JANTAR HARMONIZADO

Os chefs Gastão Medeiros, de Vila Velha, e Dante Sales, do Recife, prepararam um menu degustação harmonizado com três rótulos que já estão disponíveis na plataforma.

São eles: Blanc Rivotte 2020 (França), Reticências (Brasil) e Terre D'Or (França), safra de 2014.

O Blanc Rivotte 2020 é 100% Sauvignon Blanc. A uva é a estrela do Vale do Loire, região famosa pela produção de vinhos brancos excepcionais com essa casta.

Para harmonizar com ele, foi à mesa um ceviche com toque de maracujá, e a combinação ficou simplesmente perfeita! Foram produzidas apenas 35 mil garrafas desse vinho, ou seja, é super exclusivo.

O Reticências, blend de 85% Pinot Noir e 15% Teroldego produzido no Vale dos Vinhedos, trouxe a leveza e a elegância da Pinot Noir, harmonizando de forma clássica com os cogumelos no risoto do menu.

O premiado Terre D’Or, de Bordeaux (região conhecida por originar alguns dos melhores vinhos do mundo), fechou o jantar com chave de ouro. Esse tinto foi um dos melhores exemplares franceses que já provei.

Harmonizado com ragu de cordeiro ao vinho em cama de purê de baroa com alho-poró, ficou sensacional.

O francês Blanc Rivotte foi um dos vinhos servidos no lançamento Crédito: Gabriel Reis

A embuscadovinho.com.br é a primeira plataforma brasileira de financiamento coletivo do mundo do vinho.

A empresa conta com uma rede de wine hunters pelo mundo em constante busca por novidades e clássicos exclusivos, que não estão disponíveis no comércio geral.