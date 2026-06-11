Vai assistir aos jogos da Copa no bar? Saiba como fugir de cobranças abusivas

Cobrar entrada ou taxa pela transmissão dos jogos



Com essas cobranças, os clientes precisam tomar cuidado. Taxas por transmissões ao vivo ou em áreas VIP podem ser cobradas em bares ou restaurantes, desde que sejam informadas na entrada. Caso não haja aviso prévio, a prática fere os direitos do consumidor.





Letícia Coelho também ressalta que existe uma diferença fundamental entre cobrar pelo acesso à transmissão e obrigar o torcedor a gastar um valor mínimo.





“O Procon traça um limite muito claro sobre a exigência de gastos, já que a consumação mínima é proibida em qualquer situação. A consumação mínima seria dizer: 'Olha, para sentar aqui, você precisa gastar no mínimo X reais'. Isso é diferente de cobrar um valor de entrada. Uma das grandes questões do Código de Defesa do Consumidor é o direito de escolha. E o ingresso precisa ser avisado porque o cliente pode escolher estar em outro estabelecimento que não cobre pela transmissão”, afirma.