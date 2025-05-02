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Geek

GTA VI tem lançamento adiado para 2026

Estreia do título, um dos mais aguardados pelo setor de videogames, estava prevista para o segundo semestre deste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 15:19

GTA 6, desenvolvido pela Rockstar Games, deve ser lançado em 2026
GTA 6, desenvolvido pela Rockstar Games, deve ser lançado em 2026 Crédito: Chris Delmas/AFP
O sexto jogo da série GTA vai demorar mais que o esperado. Lançamento foi adiado para 26 de maio de 2026. Originalmente, o jogo estava previsto para o outono estadunidense deste ano  o período entre setembro e novembro.
Rockstar Games pediu desculpas aos fãs. "Em todos os jogos que lançamos, a meta sempre foi ultrapassar suas expectativas, e Grand Theft Auto VI não é exceção. Esperamos que vocês entendam que precisamos desse tempo a mais para entregar o nível de qualidade que vocês esperam e merecem", diz comunicado divulgado pela produtora do game.
Fontes internas dizem que o prazo de outono já não era realista há meses. O jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, postou no Bluesky: "Ninguém da Rockstar com quem eu conversei considerava o prazo de outono de 2025 real há muito tempo. Trabalho demais, pouco tempo, e o que parece ser uma intenção real da gerência de evitar sobrecarga".
Nobody I've talked to at Rockstar has believed Fall 2025 was a real window for a very long time now. Too much work, not enough time, and what appears to be a real desire from management to avoid brutal crunch. GTA VI slipping to 2026 has seemed inevitable for months if not longer
O último GTA foi lançado há quase 12 anos. A demora para o lançamento da sequência já virou meme entre os fãs. Desde a divulgação do trailer do GTA VI, em dezembro de 2023, a Rockstar Games revelou pouco sobre o novo jogo:

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