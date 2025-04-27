Capixaba usa 3D e talento manual para criar esculturas impressionantes

O capixaba Afonso Martins faz sucesso com seus personagens feitos por ele na impressora 3D e pintados à mão Crédito: Afonso Martins

Quem vê as esculturas realistas criadas por Afonso Martins dificilmente imagina que elas nasceram no quarto de um capixaba apaixonado por arte e cultura geek. Natural de Vila Velha, Afonso tem conquistado a atenção de colecionadores com suas figuras pintadas à mão.

E para entender essa história, é preciso voltar no tempo. Afonso entrou nesse universo pelas bordas: começou ainda criança, desenhando por conta própria com a ajuda de revistas especializadas. Durante anos, o lápis e o papel foram seu canal de expressão. Mas a vida o afastou deste caminho - até que a fotografia reacendeu sua veia artística.

Reprodução do Gandalf, personagem de O Senhor dos Anéis Crédito: Afonso Martins

“Fotografar é desenhar com luz”, define. E foi essa sensibilidade que acabou guiando seu retorno às artes, agora em um novo suporte: as esculturas colecionáveis feitas com impressão 3D em resina e finalizadas com pintura realista.

Da frustração ao feito à mão

O interesse pelos colecionáveis veio da frustração comum a muitos fãs: o preço. “Sempre fui apaixonado por action figures, mas os bons são todos importados. Chegam a custar mais de R$ 10 mil. Era impensável pra mim”, conta.

Foi então que ele descobriu a impressão 3D de resina, uma tecnologia que permite um nível de detalhamento impressionante. “A impressora que eu uso hoje, uma Elegoo Saturn 3 Ultra, imprime com resolução de 12K. A peça sai com uma definição absurda.”

Os bonecos feitos pelo capixaba Afonso Martins chamam atenção de colecionadores Crédito: Afonso Martins

A peça mais simples demora cerca de 30 dias até ficar 100% pronta. Mas Afonso faz questão de frisar: a alma da obra não está na impressão, e sim na pintura. “A peça sai crua, sem vida. O que transforma aquilo em arte é a pintura, a luz, o contraste, o acabamento dos olhos. É isso que dá vida ao personagem”.

Do clique ao pincel: a fotografia como aliada da escultura

Com um olhar treinado pela fotografia, Afonso aplica seu conhecimento de luz e sombra na pintura das estátuas. “Luz zenital, contraste, sombras… tudo isso eu aprendi na fotografia e hoje levo para os bonecos. É como se a escultura fosse minha tela.”

Perosnagens feitos na impressora 3D do capixaba Afonso Martins Crédito: Afonso Martins

As peças lembram os grandes estúdios internacionais de estátuas licenciadas, como Sideshow, Prime 1 e Iron Studios. Entre suas peças mais comentadas está a cabeça hiper-realista de Joaquim, personagem de Heath Ledger. “Você tem a sensação de estar segurando uma cabeça de verdade na mão. É esse o nível que eu quero alcançar.”

Em menos de um ano desde que começou a pintar, Afonso já percebe uma evolução visível. “Se você olhar meu Instagram de seis meses atrás pra cá, é absurdo como tudo melhorou. E eu estou só começando.”

As esculturas hiper-realistas criadas por Afonso Martins Crédito: Afonso Martins

Do hobby ao negócio

O que começou como hobby - uma forma de ter seus próprios colecionáveis sem pagar uma fortuna - está virando negócio. Afonso passou a divulgar os trabalhos nas redes sociais e já recebe encomendas.

O plano é claro: aumentar o valor artístico das peças e ampliar a clientela. “Quero alcançar excelência. Meu objetivo é viver dessa arte. E mais pra frente, aprender também a modelar, para fazer todo o processo: criar, imprimir e pintar.”