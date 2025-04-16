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Teatro

Comédia “Avesso do Avesso” chega ao ES com Heloísa Périssé e Marcelo Serrado

Espetáculo promete humor afiado, crítica social e reflexões sobre o amor moderno em apresentação no Teatro Universitário, em Vitória
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 08:00

Heloísa Périssé e Marcelo Serrado
Heloísa Périssé e Marcelo Serrado se apresentam em Vitória Crédito: Guga Melgar / Divulgação
Prepare-se para gargalhar (e pensar) com as reviravoltas do amor! Vitória recebe no domingo, dia 27 de abril o espetáculo “Avesso do Avesso”, estrelado por Heloísa Périssé e Marcelo Serrado, dois nomes consagrados do teatro e da televisão brasileira. A peça será apresentada no Teatro Universitário da Ufes em três sessões: às 15h30, às 18h e às 19h30 .
Na comédia, os atores se revezam em seis casais completamente distintos, vivendo situações inusitadas, absurdas e hilárias. O texto, assinado por uma verdadeira seleção de autores da dramaturgia brasileira — como Tati Bernardi, Aloísio de Abreu, Gustavo Pinheiro, Regiana Antonini e Claudia Tajes — aborda desde separações caóticas até reencontros improváveis, passando por temas como feminismo, vício em tecnologia, materialismo e até transplantes de órgãos.

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Segundo Heloísa Périssé, a peça é um convite para o riso, mas também para o reconhecimento. “Estamos nos divertindo muito. O humor da peça é afiado, com personagens que vão do absurdo ao real, e o público com certeza se reconhecerá em algumas dessas histórias”, conta.
O reencontro de Heloísa e Serrado no palco é um dos trunfos do espetáculo. Amigos de longa data, os dois exploram com afinada química a dinâmica dos personagens em um formato leve, direto e ágil, dirigido por Marcelo Saback, que aposta em uma montagem enxuta, com foco total na interpretação dos protagonistas.
Marcelo Serrado e Heloísa Périssé
Marcelo Serrado e Heloísa Périssé Crédito: Guga Melgar / Divulgação
Marcelo Serrado, que atualmente está no elenco da novela Beleza Fatal da plataforma Max, traz à cena seu conhecido domínio da comédia, reforçado por sua atuação icônica como o mordomo Crô de Fina Estampa, que ganhou até um filme próprio.
O espetáculo integra o Circuito Cultural Unimed Vitória e conta com recursos de acessibilidade, como programas em Braille, intérprete de Libras e doação de ingressos para instituições sociais. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro da Ufes e pelo site Sympla. 

Serviço

  • Data: Domingo, 27 de abril de 2025
  • Local: Teatro Universitário da Ufes – Vitória (ES)
  • Horários: às 15h30, às 18 e às 19h30
  • Classificação indicativa: Livre

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