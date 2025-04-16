Comédia “Avesso do Avesso” chega ao ES com Heloísa Périssé e Marcelo Serrado

Prepare-se para gargalhar (e pensar) com as reviravoltas do amor! Vitória recebe no domingo, dia 27 de abril o espetáculo “Avesso do Avesso”, estrelado por Heloísa Périssé e Marcelo Serrado, dois nomes consagrados do teatro e da televisão brasileira. A peça será apresentada no Teatro Universitário da Ufes em três sessões: às 15h30, às 18h e às 19h30 .
Na comédia, os atores se revezam em seis casais completamente distintos, vivendo situações inusitadas, absurdas e hilárias. O texto, assinado por uma verdadeira seleção de autores da dramaturgia brasileira — como Tati Bernardi, Aloísio de Abreu, Gustavo Pinheiro, Regiana Antonini e Claudia Tajes — aborda desde separações caóticas até reencontros improváveis, passando por temas como feminismo, vício em tecnologia, materialismo e até transplantes de órgãos.
Segundo Heloísa Périssé, a peça é um convite para o riso, mas também para o reconhecimento. “Estamos nos divertindo muito. O humor da peça é afiado, com personagens que vão do absurdo ao real, e o público com certeza se reconhecerá em algumas dessas histórias”, conta.
O reencontro de Heloísa e Serrado no palco é um dos trunfos do espetáculo. Amigos de longa data, os dois exploram com afinada química a dinâmica dos personagens em um formato leve, direto e ágil, dirigido por Marcelo Saback, que aposta em uma montagem enxuta, com foco total na interpretação dos protagonistas.
Marcelo Serrado, que atualmente está no elenco da novela Beleza Fatal da plataforma Max, traz à cena seu conhecido domínio da comédia, reforçado por sua atuação icônica como o mordomo Crô de Fina Estampa, que ganhou até um filme próprio.
O espetáculo integra o Circuito Cultural Unimed Vitória e conta com recursos de acessibilidade, como programas em Braille, intérprete de Libras e doação de ingressos para instituições sociais. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro da Ufes e pelo site Sympla.
Serviço
- Data: Domingo, 27 de abril de 2025
- Local: Teatro Universitário da Ufes – Vitória (ES)
- Horários: às 15h30, às 18 e às 19h30
- Classificação indicativa: Livre