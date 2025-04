Páscoa 2025

Ovos e coelhos gigantes: saiba onde aproveitar as vilas de Páscoa no ES

Saiba onde haverá atividades gratuitas durante o mês de abril para curtir com toda a família, do Norte ao Sul capixaba

Coelhos, ovos coloridos e cenários encantadores tomaram conta de diversas cidades capixabas durante o mês de abril. As tradicionais vilas de Páscoa estão abertas ao público com atrações para toda a família, reunindo decoração especial, personagens temáticos, apresentações culturais e momentos de lazer ao ar livre. Confira onde aproveitar a programação: >

Colatina

A Vila da Páscoa de Colatina foi inaugurada no último domingo (6), transformando a Área Verde em um espaço lúdico e temático. O local recebeu decoração com coelhos, ovos coloridos e elementos simbólicos da celebração pascal. >

Santa Maria de Jetibá

A cidade de colonização pomerana resgatou tradições pascoais com o projeto Pommerisch Ooster, que significa "Páscoa em Pomerano". A Praça Florêncio Augusto Berger foi decorada com esculturas de ovos gigantes e uma imponente Osterbaum — árvore típica com casquinhas pintadas por alunos da rede pública. São mais de 15 mil casquinhas coloridas espalhadas pelo espaço. >

Vitória

A capital preparou quatro vilas de Páscoa, cada uma com decoração especial e atrações gratuitas. O destaque vai para o Parque Moscoso, que virou um cenário mágico com coelhos gigantes, iluminação temática e personagens interativos, e para a Orla de São Pedro, que recebeu um ovo de 12 metros e brinquedos infláveis, além de shows e distribuição de guloseimas. >

Domingos Martins

Com forte influência da cultura alemã, Domingos Martins montou sua tradicional vila da Páscoa no centro de Campinho, com decoração rica em detalhes. A principal atração é o Jardim da Páscoa, em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt, com coelhos gigantes, guirlandas, ovos e cenouras decorativas. A cidade ainda conta com a Rua de Lazer, onde ovos pintados por artistas locais são expostos desde 2020. >