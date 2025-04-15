Reabertura da Biblioteca Livre Coqueiral celebra a força da cultura comunitária

Biblioteca Livre Coqueiral é reaberta em Aracruz Crédito: Priscila Baptista Costa

Aracruz celebra um importante momento: a reabertura da Biblioteca Livre Coqueiral. Mais do que reabrir portas, o evento - realizado na última semana - representou um novo capítulo para um dos principais projetos culturais do município. O espaço, que há quase uma década transforma o acesso ao livro, está revitalizado e acolhedor.

O público conheceu as novas frentes de atuação da Biblioteca, que agora se estrutura como um centro de cultura viva, educação cidadã e inovação social, mantendo sua essência comunitária e ampliando suas possibilidades de ação.

Entre os destaques dessa nova fase: a criação do Hub Comunitário S.E.M.E.I.A. Um espaço colaborativo que nasce com a missão de fomentar projetos culturais, educativos e criativos. A proposta é multiplicar ideias, conectar pessoas e transformar realidades por meio da arte e da troca de saberes.

Biblioteca Livre Coqueiral é reaberta em Aracruz Crédito: Priscila Baptista Costa

Reorganização e preservação do acervo

Com apoio técnico, a biblioteca vem cuidando da memória local, organizando seus livros e materiais culturais, e preservando o patrimônio afetivo e simbólico do território.

Por meio das Oficinas Mundo em Nós, crianças e adolescentes têm refletido sobre diversidade, sustentabilidade e justiça social, construindo juntos um mural digital coletivo.

A biblioteca vai receber o público com contações de histórias, oficinas artísticas, apresentações teatrais e atividades que valorizam os talentos e os saberes da comunidade.

Biblioteca Livre Coqueiral é reaberta em Aracruz Crédito: Priscila Baptista Costa