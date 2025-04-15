Mostra gratuita celebra o cinema produzido em Vila Velha

Filme Guri, de Adriano Monteiro, será exibido no evento Crédito: Reprodução

O Ponto de Cultura Soca Brasil, localizado no bairro Santa Mônica Popular, em Vila Velha, abre suas portas a partir de 22 de abril para a 1ª Mostra de Cineastas de Vila Velha. O evento gratuito destaca a produção cinematográfica local, reunindo 14 filmes — entre longas e curtas — dirigidos por 12 cineastas da cidade. As sessões acontecem sempre às terças-feiras, às 19h, até o dia 27 de maio.

As exibições ocorrerão no Espaço Contêiner e os ingressos poderão ser retirados no próprio local, com duas horas de antecedência. A programação detalhada será atualizada no Instagram da Sociedade Cultura e Arte - Soca Brasil (@socabrasil).

A estreia será com o premiado longa Os Primeiros Soldados, de Rodrigo de Oliveira, que retrata os desafios vividos por pessoas contaminadas pelo HIV nos anos 1980, ambientado na Grande Vitória. O filme já foi exibido e premiado em festivais nacionais e internacionais, como o Mannheim-Heidelberg e o Festival do Rio.

Com curadoria da atriz e cineasta Rejane Arruda, a mostra organiza os filmes em seis sessões temáticas. Cada encontro propõe um recorte que atravessa questões sociais, históricas, afetivas e de pertencimento. “Ao apresentar o cinema feito em Vila Velha, também refletimos sobre a própria cidade — seus contrastes, lutas e transformações”, explica Rejane.

Entre os filmes selecionados, estão obras de nomes como Tati Franklin, Suelen Vasconcellos, Roberta Fernandes, Rodrigo Cerqueira, GG Fákọ̀làdé, Daiana Rocha, Adriano Monteiro, Thiago Moulin, Hugo Reis, Carol Covre e a própria Rejane.

Filme Os Primeiros Soldados Crédito: Felipe Amarelo

A iniciativa integra o projeto Cine Soca, realizado pelo coletivo Poéticas da Cena Contemporânea, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Vila Velha e recursos da Lei Paulo Gustavo. O espaço passou por melhorias técnicas e agora conta com projeção digital e sistema de som 5.1.

Além de valorizar a produção local, a mostra destaca uma linguagem autoral presente nas obras, que abordam temas como direitos humanos, identidade, memória e resistência. “São filmes que se debruçam sobre as tensões entre o passado e o futuro, a dor e o afeto, a invisibilidade e o reconhecimento”, pontua a curadora.

Programação temática

A cada terça-feira, um novo conjunto de filmes é apresentado com um tema norteador. “Entre Fios” abre a mostra com Os Primeiros Soldados; “Entre Paredes” (29/4) traz o curta Toda Noite Estarei Lá, sobre a travesti Mel Rosário e sua luta por liberdade religiosa. Em “Entre o Chão” (6/5), o documentário Ato Final reúne relatos de sobreviventes do feminicídio e performances poéticas.

No dia 13/5, “Entre Vãos” aborda ausências com três curtas: Braços Vazios, A Mulher do Treze e A Profundidade da Areia. Já a sessão “Entre Nós” (20/5) reúne cinco curtas que refletem sobre laços sociais. Encerrando a mostra, “Entre Passagens” (27/5) apresenta filmes com temas históricos e existenciais, como Eclipse Solar, Os Mais Amados e Procuro teu auxílio para enterrar um homem.

Sobre o espaço

O Ponto de Cultura Soca Brasil faz parte da Rede Cultura Viva desde 2020 e funciona no Ateliê da Cia Poéticas da Cena Contemporânea. A estrutura abriga atividades culturais gratuitas e tem capacidade para até 80 pessoas, com foco em acessibilidade: há rampa de acesso, banheiro adaptado, audiodescrição, tradução em Libras, acolhimento no ponto de ônibus e acompanhamento durante os eventos. Pessoas com deficiência podem agendar seu atendimento pelo WhatsApp (27) 99609-8181.

Serviço