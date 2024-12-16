Parado há 10 anos, novo teatro da Ufes terá reforma milionária

Quem passa pela Avenida Fernando Ferrari já deve ter reparado uma edificação ainda em tijolos na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Trata-se do teatro do Centro de Artes no campus de Goiabeiras, em Vitória, que está com as obras paradas há mais de uma década. Após diversos contratempos e muita espera, finalmente o prédio vislumbra a conclusão, com previsão de retomada das obras em 2025.

Em 2023, um edital para retorno da construção até chegou a ser publicado, mas nenhuma das 12 empresas interessadas conseguiu cumprir as exigências. A diretora do Centro de Artes, Larissa Zanin, explicou: "A obra do nosso teatro está parada há mais de 10 anos devido ao descumprimento de contrato das empresas”.

Obra parada do Teatro do Centro de Artes na UFES Crédito: Carlos Alberto Silva

Os desafios enfrentados ao longo desses anos incluíram quebras de contrato e a espera por novos recursos financeiros. Agora, com um investimento de R$ 5,4 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a Ufes planeja garantir que a empresa contratada desta vez consiga concluir a obra dentro do prazo previsto.

“Nós ficamos aguardando um novo recurso, e esse valor chegou agora através do PAC das Universidades. Infelizmente, o processo licitatório realizado em 2023 não teve empresas aprovadas, mas estamos na expectativa de que a empresa classificada neste ano entregue a documentação necessária para que o contrato seja assinado e as obras iniciem"

A mobilização da comunidade acadêmica e artística tem sido constante ao longo dos anos, sempre enfatizando a importância desse equipamento cultural, que terá capacidade para 320 pessoas. Giuliano de Miranda, historiador e mestrando em Artes na Ufes, está à frente de um movimento de celebração e apoio ao teatro. Ele e outros membros da comunidade acadêmica estão organizando uma manifestação e performance artística em frente às obras. "O movimento é uma celebração, um abraço ao teatro do Centro de Artes da Ufes, que já viveu momentos conturbados na sua execução, mas agora se encontra num bom momento", disse.

Obra parada do Teatro do Centro de Artes na UFES Crédito: Carlos Alberto Silva

Giuliano destacou a importância do novo teatro para a disseminação da cultura no Espírito Santo. "Esse teatro, com capacidade para mais de 300 pessoas, é uma ferramenta cultural de amplitude inimaginável. Ele elimina as fronteiras e aproxima as pessoas do mundo através das histórias contadas ali. Para o Espírito Santo, especificamente para a Ufes, ele é extremamente importante. Não será uma ferramenta restrita aos muros da academia, mas um espaço aberto para a população capixaba".

Miranda observou que a reação da comunidade à retomada das obras tem sido de celebração e euforia. "Há uma expectativa muito grande, pois esse teatro não só vai disseminar a cultura e a arte, mas também abrir novas oportunidades de trabalho e gerar renda," comentou.

Veja como está o novo teatro da Ufes atualmente

Para garantir a conclusão do teatro, ainda são necessárias etapas como a finalização da estrutura interna e externa, a instalação de sistemas de refrigeração e a aquisição de equipamentos acústicos e de iluminação. A previsão é que o teatro seja entregue até março de 2026.

Novo Teatro da Ufes ganha reforma

Procurada pela equipe de HZ para entender como a universidade planeja garantir que a empresa contratada desta vez consiga concluir a obra, a Superintendência de Infraestrutura da Ufes deu a seguinte declaração: “Vamos garantir que o teatro seja entregue dentro do prazo com uma fiscalização presente e eficiente, utilizando as ferramentas da nova lei de licitações para garantir o cumprimento integral do contrato”

Sobre as mudanças feitas no novo edital, a Superintendência afirma que não houve mudanças significativas e acredita que o maior interesse de empresas esteja atrelado a oscilações naturais do mercado de construção civil. O investimento de R$5,4 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) será utilizado no pagamento à empresa vencedora do certame, após a execução dos serviços.