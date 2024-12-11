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  • De orquestra a circo: confira as programações de Natal no Espírito Santo
Para toda a família

De orquestra a circo: confira as programações de Natal no Espírito Santo

Com opções para todos os gostos, confira a lista que HZ preparou com programações natalinas em diversas cidades capixabas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 13:20

Programação de Natal 2024 no ES
Programação de Natal no ES 2024 Crédito: Pedro Oliver / Divulgação
O Espírito Santo está em festa com uma programação natalina repleta de atrações variadas e encantadoras, oferecendo opções para todos os gostos e idades. De norte a sul, cada município traz um toque especial às suas celebrações, destacando a rica diversidade cultural da região. HZ preparou uma lista com diversas atrações, confira:

VITÓRIA

  • Natal de Encantos no Parque Moscoso
  • Descrição: O parque conta com casa do Papai Noel, espaço Sagrado da Família, espaço Estação Ferroviária, trenó com Papai Noel, caixas de presente aramadas com luzes e iluminação com 300 mil microlâmpadas.
  • Quando: Até 6 de janeiro
  • Local: Parque Moscoso

  • Espaço do Bem no Shopping Vitória
  • Descrição: Trenzinho solidário, interação com o Papai Noel, decoração natalina e venda de peças para contribuir com projetos sociais. Participação de 12 instituições.
  • Data: 09/11 a 24/12
  • Local: Shopping Vitória - 2° Piso, próximo ao Sabor da Terra
  • Cronograma do Espaço do Bem:
  • 09/11 a 11/11: Apae Vitória
  • 12/11 a 14/11: Fazenda da Esperança
  • 15/11 a 17/11: Lar Irmã Scheilla
  • 18/11 a 21/11: PMV
  • 22/11 a 25/11: Instituto Oportunidade Brasil (IOB)
  • 26/11 a 28/11: CAPS Moxuara
  • 29/11 a 01/12: Pastoral da Criança e do Adolescente
  • 02/12 a 05/12: Acacci
  • 06/12 a 08/12: Apae Serra
  • 09/12 a 10/12: PMV
  • 11/12 a 15/12: Fazendo Arte
  • 16/12 a 19/12: CCCC
  • 20/12 a 24/12: AMAES

  • Apresentação da peça "O Galo de Belém"
  • Dados: 16/12
  • Horário: 13h
  • Local: Praça Costa Pereira, Centro de Vitória

  • Natal de Encantos na Praça do Papa
  • Descrição: Vila Natalina, túneis de luzes douradas, 100 pinheiros iluminados, estrelas cadentes, caixas de presente gigantes, Domo Geodésico, roda-gigante, carrossel, tobogã gigante, Crazy Dance e Jumbo
  • Data: Até 5 de janeiro

  • Orla Encantada em São Pedro
  • Descrição: Árvores de Natal de 10 e 17 metros, túnel iluminado de 16 metros, atividades como pula-pula, distribuição de pipoca e algodão-doce.
  • Local: Orla de São Pedro
  • Data: Até 5 de janeiro

  • Mercado da Capixaba:
  • Quando: 14/12 – Sábado
  • 9h às 16h – Zepelim Chave de Ouro
  • 16h às 22h – Festival Arqcult

  • Quando: 19/12 - Quinta-feira 
  • 18h às 00h – Projeto Chorinho da Capixaba

  • Quando: 21/12 
  • 18h às 19h – Coro Moxuara músicas natalinas e italiana

  • Quando: 22/12
  • 18h às 19h – Orquestra Natalina

  • Quando: 23/12
  • 18h às 19h – Quarteto de Cordas

  • Natal no Parque Pianista Manolo Cabral
  • Descrição: Cenário mágico com vasta decoração e espaços instagramáveis
  • Local: Barro Vermelho
  • Data: Até 5 de janeiro

  • Espetáculo "Natal Encantado – O Musical"
  • Descrição: Apresentação com a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira
  • Datas: 17 e 18 de dezembro (terça e quarta)
  • Horário: 20h
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro, Aeroporto de Vitória Eurico de Aguiar Salles, Goiabeiras, Vitória
  • Entradas:
    • R$ 40,00 (inteira)
    • R$ 30,00 (ingresso solidário mediante doação de brinquedo ou 1kg de alimento)
    • R$ 20,00 (meia-entrada para estudantes e idosos)
  • Ingressos: site Le Billet

Decoração de Natal do Parque Moscoso 2

  • Programação do Centro Cultural Sesc Glória
  • 14/12 (Sábado)
    • Local: Centro Cultural Sesc Glória
    • 20h: Concerto de Natal - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo com Mart'nália e André Prando

  • 16/12 (Segunda-feira)
    • 19h: Orquestra Sonatha
    • Local: Palco Sebrae – Praça Costa Pereira

  • 17/12 (Terça-feira)
    • Praça Costa Pereira:
      • 19h: Palco Sebrae - Orquestra de Violão
      • 19h30: Palco Sebrae - Coral infantil da FAFI, maestrina Nara Camacho
    • Centro Cultural Sesc Glória:
      • 20h: Concerto e Musical Amazing Tenor In Concert
      • Ingressos: R$ 100 (Inteira), R$ 50 (meia), R$ 55 (conveniado), R$ 55 (comerciante), R$ 50 (comerciário) e R$ 50 (meia solidária – 1kg de alimento)

    • 18/12 (Quarta-feira)
      • Praça Costa Pereira:
        • 19h: Palco Sebrae - Orquestra Sonatha
        • 19h30: Palco Sebrae - Serenata da Favela
      • Centro Cultural Sesc Glória:
        • 20h: Concerto Magia do Natal com Coral SESC, maestro Inarlei Carletti
        • Entradas: 1kg de alimento

      • 19/12 (Quinta-feira)
        • 19h: Palco Sebrae – Grupo Brasità, Maestro Max Coutinho
        • Centro Cultural Sesc Glória:
          • 19h30: “Amazônia” com palestra do Sebastião Salgado
          • Entradas: 1kg de alimento
          • 20h: Exibição do filme Amazônia com palestra de Sebastião Salgado e Lelia Salgado

        • 20/12 (Sexta-feira)
          • 19h: Palco Sebrae - Coral Sebrae em Canto
          • 19h30: Palco Sebrae - Banda De Volta Ao Passado

        • 21/12 (Sábado)
          • Centro Cultural Triplex Vermelho:
            • 19h: Coralivre Jaceguay Lins e Coral da Ufes, Maestro Jean Molinari

          • Centro Cultural Sesc Glória:
            • 20h: Orquestra Sinfônica do Espírito Santo com a participação da mezo-soprano Priscila Olegário
            • Ingressos: R$ 60,00 (Inteira), R$ 30,00 (meia), R$ 30,00 (comerciário), R$ 33,00 (comerciante), R$ 39,00 (conveniado) e R$ 30 ,00 (meia solidária – 1kg de alimento)

          • 22/12 (Domingo)
            • Centro Cultural Sesc Glória:
              • 18h: Concerto de Natal Instituto de Todos os Cantos
              • Ingressos: R$ 20 (Inteira), R$ 10 (meia), R$ 10 (comerciário), R$ 15 (comerciante), R$ 13 (conveniado) e R$ 10 (meia solidária – 1kg de alimento)

Decoração de Natal da Praça do Papa, em Vitória

Vila Velha

  • Vila Natalina Prainha
  • Data: Encerramento em 12 de janeiro
  • Horários: Durante a semana das 18h à meia-noite e, nos fins de semana, das 17h à meia-noite
  • Programação:
  • Quinta-feira (12)
    • 18h30: Banda da Umef Senador João de Medeiros Calmon (Praia das Gaivotas) e JC Band
    • 20h: Serenata na Favela (coral e orquestra)
  • Sexta-feira (13)
    • 18h30: Banda da Umef General Luiz Edmundo Pinto de Souza e Mello (São Conrado)
    • 20h: Nasce a Esperança - Grupo Notas da Paixão
  • Sábado (14)
    • 18h30: Banda da Umef Prefeito Vasco Alves (Jabaeté)
    • 20h: Banda do Exército
  • Domingo (15)
    • 19h: Banda de Jazz Vixland
    • 20h: Suíte de Natal – Ballet da Ilha
  • Quinta-feira (19)
    • 18h30: Coral Hencatar e Les Quatre Lyriques
    • 20h: Coral TRT, Coro Vox Vitória e Quarteto de Cordas
  • Sexta-feira (20)
    • 18h30: Coral e orquestra Combc
    • 20h: Banda da PM
  • Sábado (21)
    • 18h30: Coral Medsênior
    • 20h: Maestro Hariton Nathanailidis e Orquestra Sonatha
  • Domingo (22)
    • 19h: Banda de Jazz Vixland
    • 20h: Show dos Maiores Tenores
  • Quarta-feira (25)
    • 19h: Banda de Jazz Vixland
    • 20h: Lício Bruno, Adalgisa Rosa e Orquestra Capixaba

  • Extraordinário Circo do Noel
  • Programação:
  • Quarta (11)
    • 19h: Argolas – Estação Leopoldina
  • Quinta (12)
    • 19h: Praça do Jardim Guadalajara
  • Sexta (13)
    • 19h: Barra do Jucu – Praça Pedro Valadares
  • Sábado (14)
    • 20h: Itapuã – Praça Agenor Moreira
  • Domingo (15)
    • 20h: Praça da Riviera da Barra
  • Quarta (18)
    • 19h: Praça de Barramares
  • Quinta (19)
    • 19h: Ilha das Flores – Praça da Cultura (Estação Cidadania)
  • Sexta (20)
    • 19h: Ponta da Fruta – Parque da Baleia
  • Sábado (21)
    • 20h: Praça de Coqueiral de Itaparica
  • Domingo (22)
    • 20h: Praia das Gaivotas – Praça Leopoldina Cândida Dias

  • Cantatas de Natal Shopping Vila Velha
  • Programação:
  • 10/dez - Terça-feira
    • 15h30: Orquestra de Violões Hermann Miertschink
    • 19h: Escola de Música Home Music
  • 11/dez - Quarta-feira
    • 20h: Igreja Assembleia de Deus de Aribiri/Manassés (Carlos Bom Samaritano)
  • 12/dez - Quinta-feira
    • 19h: EEEFM Judith da Silva Vai Coutinho
  • 13/dez - Sexta-feira
    • 19h30: Igreja Batista da Praia da Costa - Coro Feminino e Infantil
  • 14/dez - Sábado
    • 15h: Escola Oceano
    • 19h: Coral IPB Alvorada
  • 15/dez - Domingo
    • 15h: Escola de Dança Arte em Movimento
  • 17/dez - Terça-feira
    • 19h30: Divas do CDT
  • 18/dez - Quarta-feira
    • 19h30: Coral HEncantar do Hospital Evangélico de Vila Velha
  • 19/dez - Quinta-feira
    • 20h: Coral Viva Você - SEDU
  • 22/dez - Domingo
    • 19h: Estúdio de Jazz Marlian Petrina

  • Shopping Praia da Costa – Circo do Noel
  • Programação:
  • 14/dez - Sábado
    • 15h30 e 16h30: Mágica, Palhaçaria, Ilusionismo com cartas
    • Local: Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa
    • Grátis
  • 15/dez - Domingo
    • 15h30 e 16h30: Balanço de Bandeira, Cubo, Acrobacias
    • Local: Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa
    • Grátis
  • 21/dez - Sábado
    • 15h30 e 16h30: Mímico, Malabarista, Reprises Circenses
    • Local: Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa
    • Grátis
  • 22/dez - Domingo
    • 15h30 e 16h30: Bambolê Artístico, Equilibrista, Esquetes de palhaço
    • Local: Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa
    • Grátis

  • Diversão na Praça - Shopping Praia da Costa
  • Programação:
  • 14/dez - Sábado
    • 17h às 20h: Oficina de Árvores de Natal
  • 15/dez - Domingo
    • 17h às 20h: Mímica, dança dos bambolês, oficina de fantoche, pula-pula
  • 21/dez - Sábado
    • 17h às 20h: Oficina de fantoche natalino
  • 22/dez - Domingo
    • 17h às 20h: Jogos com tecido, circuito de equilíbrio, oficina de estímulo de gengibre, pula-pula
    • Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex
    • Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa

Decoração de Natal no Parque da Prainha, em Vila Velha

SERRA

  • Iluminação e Decoração Natalinas
  • Data: Decoração, árvore natalina, presépio em tamanho natural, esculturas em formato de caixas de presentes e pinheiros iluminados, além do cantinho do Papai Noel.
  • Onde: Praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.
  • Parque da Cidade, Valparaíso
  • Atrações:
    • Vila de Natal
    • Roda gigante
    • Carrossel
    • Trenzinho
    • Árvore de 20 metros de altura que “canta”
    • Decoração temática
    • Bonecos gigantes
  • Gratuito e aberto ao público

  • Shopping Mestre Álvaro
  • Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
  • Horário da decoração: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingos, de 12h às 21h.
  • Horários do Papai Noel: Segunda a sexta, de 14h às 22h; sábado, de 13h às 22h; domingos e feriados, de 14h às 21h.
  • Onde: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro
  • Visitação: Gratuita

  • Evento de Adoção Pet
  • Data: Parceria entre a ONG Unidos pelos Pets e o Shopping Mestre Álvaro.
  • Data: Sábado (14)
  • Horário: 13h
  • Onde: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro

  • Vila Parque Boliche
  • Data: Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante.
  • Funcionamento: Segunda a sexta, a partir das 17h até às 00h; sábados e domingos, a partir das 12h até às 00h.
  • Onde: Shopping Mestre Álvaro
  • Valores: R$ 129,90 por hora de boliche (máximo de 6 pessoas por pista). Reservas pelo telefone: (27) 99830-9478.

  • Shopping Montserrat
  • Decoração de Natal – Vila Encantada
  • Horário de funcionamento da decoração: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingos e feriados, de 13h às 21h.
  • Horários do Papai Noel: Segunda a sexta, de 14h às 22h; sábado, de 13h às 22h; domingo, de 14h às 21h.
  • Onde: Decoração na Varanda do Shopping Montserrat; Papai Noel na Praça Central.
  • Fotos com o Noel: A partir de R$ 10,00
  • Visitação: Gratuita

  • Fábrica de Chocolate
  • Circuito divertido com brinquedos temáticos de doces e chocolates, incluindo escorregadores, pirulitos gigantes, cupcakes, outros doces variados e espaço com bolinhas.
  • Data: Todos os dias, até 05/01
  • Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriados, de 14h às 21h.
  • Onde: Praça Central, Shopping Montserrat
  • Valores: A partir de R$ 45,00 por 30 minutos
Decoração de Natal no Parque da Cidade, na Serra
Decoração de Natal no Parque da Cidade, na Serra Crédito: Vitor Jubini

CARIACICA

  • Vila de Natal
  • Data: Decoração, árvores natalinas, presépio gigante, casa do Papai Noel, brinquedos temáticos e milhares de microlâmpadas
  • Onde: Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília
  • Data: Até 5 de janeiro, com luzes acesas das 18h30 às 22h
  • Entrada: Grátis.

  • Shopping Moxuara:

  • Cantatas
  • Igreja Infantil da Presbiteriana
    • Data: segunda-feira, 09 de dezembro
    • Horário: 19h
    • Local: Corredor do Piso L3
    • Entrada: Grátis
  • CMEI Adélia de Oliveira
    • Data: Quarta-feira, 11 de dezembro
    • Horário: 19h
    • Local: Corredor do Piso L3
    • Entrada: Grátis
  • Escola Espaço do Saber
    • Data: quinta-feira, 12 de dezembro
    • Horário: 19h
    • Local: Corredor do Piso L3
    • Entrada: Grátis
  • Colégio Castro Alves
    • Data: sexta-feira, 13 de dezembro
    • Horário: 19h
    • Local: Corredor do Piso L3
    • Entrada: Grátis
  • Orquestra Cosque e Estrela da Manhã
    • Data: Sábado, 14 de dezembro
    • Horário: 19h e 20h
    • Local: Corredor do Piso L3
    • Entrada: Grátis
  • Coral do Padre Cristian
    • Data: Quarta-feira, 18 de dezembro
    • Horário: 19h
    • Local: Corredor do Piso L3
    • Entrada: Grátis
  • Mãe Divina Misericórdia
    • Data: sexta-feira, 20 de dezembro
    • Horário: 19h
    • Local: Corredor do Piso L3
    • Entrada: Grátis
  • Maestro Sandro
    • Data: Sábado, 21 de dezembro
    • Horário: 19h
    • Local: Corredor do Piso L3
    • Entrada: Grátis

  • Apresentações Teatrais e BalÉ
  • Teatro Natalino – Os Duendes do Papai Noel
    • Data: Domingo, 15 de dezembro
    • Horário: A partir das 15h
    • Local: Corredor ao lado do Boticário
    • Participação: Inscrição gratuita no Sympla e levar 1kg de alimento não perecível.
  • Apresentação de Balé Infantil – Uma Viagem ao Fundo do Mar
    • Dados: segunda-feira, 16 de dezembro
    • Horário: Sessões às 16h e 17h
    • Local: Compras Moxuara
    • Entrada: Gratuita, com a doação de 1kg de alimento não perecível.
  • Teatro Natalino - Um Natal Animal
    • Data: Domingo, 22 de dezembro
    • Horário: A partir das 15h
    • Local: Corredor ao lado do Boticário
  • Contação de História Natalina – A Vovó Noel Conta a História da Gotinha
    • Data: Segunda-feira, 23 de dezembro
    • Horário: A partir das 17h
    • Local: Corredor ao lado do Boticário
    • Participação: Inscrição gratuita pelo Sympla e levar 1kg de alimento não perecível.

  • Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
  • Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos.
  • Data: todos os dias
  • Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h
  • Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara
  • Visitação gratuita

  • Galinha Pintadinha
  • Brinquedos infláveis e piscina de bolinhas com a temática da Galinha Pintadinha.
  • Data: todos os dias, até 06/01
  • Horário: Seg a Quinta: 10h às 22h; Sexta e Sáb: 10h às 23h; Domingo: 11h às 22h
  • Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara
  • Valores: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos
Teatro com temática natalina no Shopping Moxuara
Teatro com temática natalina no Shopping Moxuara Crédito: Pedro Oliver / Divulgação

DOMINGOS MARTINS

  • 28º Brilho de Natal
  • Data: Até 11 de janeiro
  • Onde: Campinho, Domingos Martins
  • Atrações:
    • Vila do Papai Noel
    • Projeção em videomapping na Igreja Luterana
    • Mostrar fogos de artifício
    • Neve artificial
Brilho de Natal terá programação cultural durante o mês de dezembro
Brilho de Natal em Domingos Martins Crédito: Giovani Polli/ Secretaria de Cultura e Turismo

ITAPEMIRIM

  • Natal Encantado
  • Data: Até 31 de dezembro
  • Locais: 
  • Praça Domingos José Martins: Ornamentação com mais de 100 mil microlâmpadas e árvore gigante
  • Praças de Itaipava e Itaoca: Decoração natalina
  • Píer dos Pescadores, em Itaipava: Árvore de 13 metros
  • Trevos de Itaoca e da Vila: Árvores decorativas

ALFREDO CHAVES

  • 18º Natal Som e Luz
  • Data: 21, 22 e 23 de dezembro
  • Onde: Praça Gastronômica e de Lazer Leandro Belmock
  • Programação:
    • Apresentações culturais
    • Papai Noel motoqueiro
    • Distribuição de brindes
    • Caminhões de comida
    • Shows sertanejos

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CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

  • Programação Natalina - Arts na Praça
  • Celebração Natalina com decoração especial, feira de artesanato com mais de 40 expositores locais, apresentações culturais e Papai Noel.
  • Onde: Praça de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim.
  • Decoração Natalina:
  • Data: Todos os dias até 25 de dezembro
  • Horário: 16h às 22h

COLATINA

  • Natal do Centenário – Luzes da Cidade
  • Local: área verde da avenida Beira-Rio

  • 12 de dezembro – 19h: Contação de Histórias Tia Day e Turminha
  • Apresentação de balé Escola ArtVida

  • 18 de dezembro – 19h: Apresentação Musical Escola de Música CEMA

  • 19 de dezembro – 19h: Apresentação Musical Projeto Sinfonia
  • O quarto de Estrela Cia Teatral Art’manha

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