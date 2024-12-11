De orquestra a circo: confira as programações de Natal no Espírito Santo

O Espírito Santo está em festa com uma programação natalina repleta de atrações variadas e encantadoras, oferecendo opções para todos os gostos e idades. De norte a sul, cada município traz um toque especial às suas celebrações, destacando a rica diversidade cultural da região. HZ preparou uma lista com diversas atrações, confira:
VITÓRIA
- Natal de Encantos no Parque Moscoso
- Descrição: O parque conta com casa do Papai Noel, espaço Sagrado da Família, espaço Estação Ferroviária, trenó com Papai Noel, caixas de presente aramadas com luzes e iluminação com 300 mil microlâmpadas.
- Quando: Até 6 de janeiro
- Local: Parque Moscoso
- Espaço do Bem no Shopping Vitória
- Descrição: Trenzinho solidário, interação com o Papai Noel, decoração natalina e venda de peças para contribuir com projetos sociais. Participação de 12 instituições.
- Data: 09/11 a 24/12
- Local: Shopping Vitória - 2° Piso, próximo ao Sabor da Terra
- Cronograma do Espaço do Bem:
- 09/11 a 11/11: Apae Vitória
- 12/11 a 14/11: Fazenda da Esperança
- 15/11 a 17/11: Lar Irmã Scheilla
- 18/11 a 21/11: PMV
- 22/11 a 25/11: Instituto Oportunidade Brasil (IOB)
- 26/11 a 28/11: CAPS Moxuara
- 29/11 a 01/12: Pastoral da Criança e do Adolescente
- 02/12 a 05/12: Acacci
- 06/12 a 08/12: Apae Serra
- 09/12 a 10/12: PMV
- 11/12 a 15/12: Fazendo Arte
- 16/12 a 19/12: CCCC
- 20/12 a 24/12: AMAES
- Apresentação da peça "O Galo de Belém"
- Dados: 16/12
- Horário: 13h
- Local: Praça Costa Pereira, Centro de Vitória
- Natal de Encantos na Praça do Papa
- Descrição: Vila Natalina, túneis de luzes douradas, 100 pinheiros iluminados, estrelas cadentes, caixas de presente gigantes, Domo Geodésico, roda-gigante, carrossel, tobogã gigante, Crazy Dance e Jumbo
- Data: Até 5 de janeiro
- Orla Encantada em São Pedro
- Descrição: Árvores de Natal de 10 e 17 metros, túnel iluminado de 16 metros, atividades como pula-pula, distribuição de pipoca e algodão-doce.
- Local: Orla de São Pedro
- Data: Até 5 de janeiro
- Mercado da Capixaba:
- Quando: 14/12 – Sábado
- 9h às 16h – Zepelim Chave de Ouro
- 16h às 22h – Festival Arqcult
- Quando: 19/12 - Quinta-feira
- 18h às 00h – Projeto Chorinho da Capixaba
- Quando: 21/12
- 18h às 19h – Coro Moxuara músicas natalinas e italiana
- Quando: 22/12
- 18h às 19h – Orquestra Natalina
- Quando: 23/12
- 18h às 19h – Quarteto de Cordas
- Natal no Parque Pianista Manolo Cabral
- Descrição: Cenário mágico com vasta decoração e espaços instagramáveis
- Local: Barro Vermelho
- Data: Até 5 de janeiro
- Espetáculo "Natal Encantado – O Musical"
- Descrição: Apresentação com a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira
- Datas: 17 e 18 de dezembro (terça e quarta)
- Horário: 20h
- Local: Espaço Patrick Ribeiro, Aeroporto de Vitória Eurico de Aguiar Salles, Goiabeiras, Vitória
- Entradas:
- R$ 40,00 (inteira)
- R$ 30,00 (ingresso solidário mediante doação de brinquedo ou 1kg de alimento)
- R$ 20,00 (meia-entrada para estudantes e idosos)
- Ingressos: site Le Billet
Decoração de Natal do Parque Moscoso 2
- Programação do Centro Cultural Sesc Glória
- 14/12 (Sábado)
- Local: Centro Cultural Sesc Glória
- 20h: Concerto de Natal - Orquestra Sinfônica do Espírito Santo com Mart'nália e André Prando
- 16/12 (Segunda-feira)
- 19h: Orquestra Sonatha
- Local: Palco Sebrae – Praça Costa Pereira
- 17/12 (Terça-feira)
- Praça Costa Pereira:
- 19h: Palco Sebrae - Orquestra de Violão
- 19h30: Palco Sebrae - Coral infantil da FAFI, maestrina Nara Camacho
- Centro Cultural Sesc Glória:
- 20h: Concerto e Musical Amazing Tenor In Concert
- Ingressos:
R$ 100 (Inteira), R$ 50 (meia), R$ 55 (conveniado), R$ 55 (comerciante), R$ 50 (comerciário) e R$ 50 (meia solidária – 1kg
de alimento)
- 18/12 (Quarta-feira)
- Praça Costa Pereira:
- 19h: Palco Sebrae - Orquestra Sonatha
- 19h30: Palco Sebrae - Serenata da Favela
- Centro Cultural Sesc Glória:
- 20h: Concerto Magia do Natal com Coral SESC, maestro Inarlei Carletti
- Entradas: 1kg de alimento
- 19/12 (Quinta-feira)
- 19h: Palco Sebrae – Grupo Brasità, Maestro Max Coutinho
- Centro Cultural Sesc Glória:
- 19h30: “Amazônia” com palestra do Sebastião Salgado
- Entradas: 1kg de alimento
- 20h: Exibição do filme Amazônia com palestra de Sebastião Salgado e Lelia Salgado
- 20/12 (Sexta-feira)
- 19h: Palco Sebrae - Coral Sebrae em Canto
- 19h30: Palco Sebrae - Banda De Volta Ao Passado
- 21/12 (Sábado)
- Centro Cultural Triplex Vermelho:
- 19h: Coralivre Jaceguay Lins e Coral da Ufes, Maestro Jean Molinari
- Centro Cultural Sesc Glória:
- 20h: Orquestra Sinfônica do Espírito Santo com a participação da mezo-soprano Priscila Olegário
- Ingressos:
R$ 60,00 (Inteira), R$ 30,00 (meia), R$ 30,00 (comerciário), R$ 33,00
(comerciante), R$ 39,00 (conveniado) e R$ 30 ,00 (meia solidária – 1kg
de alimento)
- 22/12 (Domingo)
- Centro Cultural Sesc Glória:
- 18h: Concerto de Natal Instituto de Todos os Cantos
- Ingressos: R$ 20 (Inteira), R$ 10 (meia), R$ 10 (comerciário), R$ 15 (comerciante), R$ 13 (conveniado) e R$ 10 (meia solidária – 1kg de alimento)
Decoração de Natal da Praça do Papa, em Vitória
Vila Velha
- Vila Natalina Prainha
- Data: Encerramento em 12 de janeiro
- Horários: Durante a semana das 18h à meia-noite e, nos fins de semana, das 17h à meia-noite
- Programação:
- Quinta-feira (12)
- 18h30: Banda da Umef Senador João de Medeiros Calmon (Praia das Gaivotas) e JC Band
- 20h: Serenata na Favela (coral e orquestra)
- Sexta-feira (13)
- 18h30: Banda da Umef General Luiz Edmundo Pinto de Souza e Mello (São Conrado)
- 20h: Nasce a Esperança - Grupo Notas da Paixão
- Sábado (14)
- 18h30: Banda da Umef Prefeito Vasco Alves (Jabaeté)
- 20h: Banda do Exército
- Domingo (15)
- 19h: Banda de Jazz Vixland
- 20h: Suíte de Natal – Ballet da Ilha
- Quinta-feira (19)
- 18h30: Coral Hencatar e Les Quatre Lyriques
- 20h: Coral TRT, Coro Vox Vitória e Quarteto de Cordas
- Sexta-feira (20)
- 18h30: Coral e orquestra Combc
- 20h: Banda da PM
- Sábado (21)
- 18h30: Coral Medsênior
- 20h: Maestro Hariton Nathanailidis e Orquestra Sonatha
- Domingo (22)
- 19h: Banda de Jazz Vixland
- 20h: Show dos Maiores Tenores
- Quarta-feira (25)
- 19h: Banda de Jazz Vixland
- 20h: Lício Bruno, Adalgisa Rosa e Orquestra Capixaba
- Extraordinário Circo do Noel
- Programação:
- Quarta (11)
- 19h: Argolas – Estação Leopoldina
- Quinta (12)
- 19h: Praça do Jardim Guadalajara
- Sexta (13)
- 19h: Barra do Jucu – Praça Pedro Valadares
- Sábado (14)
- 20h: Itapuã – Praça Agenor Moreira
- Domingo (15)
- 20h: Praça da Riviera da Barra
- Quarta (18)
- 19h: Praça de Barramares
- Quinta (19)
- 19h: Ilha das Flores – Praça da Cultura (Estação Cidadania)
- Sexta (20)
- 19h: Ponta da Fruta – Parque da Baleia
- Sábado (21)
- 20h: Praça de Coqueiral de Itaparica
- Domingo (22)
- 20h: Praia das Gaivotas – Praça Leopoldina Cândida Dias
- Cantatas de Natal Shopping Vila Velha
- Programação:
- 10/dez - Terça-feira
- 15h30: Orquestra de Violões Hermann Miertschink
- 19h: Escola de Música Home Music
- 11/dez - Quarta-feira
- 20h: Igreja Assembleia de Deus de Aribiri/Manassés (Carlos Bom Samaritano)
- 12/dez - Quinta-feira
- 19h: EEEFM Judith da Silva Vai Coutinho
- 13/dez - Sexta-feira
- 19h30: Igreja Batista da Praia da Costa - Coro Feminino e Infantil
- 14/dez - Sábado
- 15h: Escola Oceano
- 19h: Coral IPB Alvorada
- 15/dez - Domingo
- 15h: Escola de Dança Arte em Movimento
- 17/dez - Terça-feira
- 19h30: Divas do CDT
- 18/dez - Quarta-feira
- 19h30: Coral HEncantar do Hospital Evangélico de Vila Velha
- 19/dez - Quinta-feira
- 20h: Coral Viva Você - SEDU
- 22/dez - Domingo
- 19h: Estúdio de Jazz Marlian Petrina
- Shopping Praia da Costa – Circo do Noel
- Programação:
- 14/dez - Sábado
- 15h30 e 16h30: Mágica, Palhaçaria, Ilusionismo com cartas
- Local: Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa
- Grátis
- 15/dez - Domingo
- 15h30 e 16h30: Balanço de Bandeira, Cubo, Acrobacias
- Local: Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa
- Grátis
- 21/dez - Sábado
- 15h30 e 16h30: Mímico, Malabarista, Reprises Circenses
- Local: Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa
- Grátis
- 22/dez - Domingo
- 15h30 e 16h30: Bambolê Artístico, Equilibrista, Esquetes de palhaço
- Local: Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa
- Grátis
- Diversão na Praça - Shopping Praia da Costa
- Programação:
- 14/dez - Sábado
- 17h às 20h: Oficina de Árvores de Natal
- 15/dez - Domingo
- 17h às 20h: Mímica, dança dos bambolês, oficina de fantoche, pula-pula
- 21/dez - Sábado
- 17h às 20h: Oficina de fantoche natalino
- 22/dez - Domingo
- 17h às 20h: Jogos com tecido, circuito de equilíbrio, oficina de estímulo de gengibre, pula-pula
- Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex
- Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa
SERRA
- Iluminação e Decoração Natalinas
- Data: Decoração, árvore natalina, presépio em tamanho natural, esculturas em formato de caixas de presentes e pinheiros iluminados, além do cantinho do Papai Noel.
- Onde: Praça da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição.
- Parque da Cidade, Valparaíso
- Atrações:
- Vila de Natal
- Roda gigante
- Carrossel
- Trenzinho
- Árvore de 20 metros de altura que “canta”
- Decoração temática
- Bonecos gigantes
- Gratuito e aberto ao público
- Shopping Mestre Álvaro
- Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
- Horário da decoração: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingos, de 12h às 21h.
- Horários do Papai Noel: Segunda a sexta, de 14h às 22h; sábado, de 13h às 22h; domingos e feriados, de 14h às 21h.
- Onde: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro
- Visitação: Gratuita
- Evento de Adoção Pet
- Data: Parceria entre a ONG Unidos pelos Pets e o Shopping Mestre Álvaro.
- Data: Sábado (14)
- Horário: 13h
- Onde: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro
- Vila Parque Boliche
- Data: Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante.
- Funcionamento: Segunda a sexta, a partir das 17h até às 00h; sábados e domingos, a partir das 12h até às 00h.
- Onde: Shopping Mestre Álvaro
- Valores: R$ 129,90 por hora de boliche (máximo de 6 pessoas por pista). Reservas pelo telefone: (27) 99830-9478.
- Shopping Montserrat
- Decoração de Natal – Vila Encantada
- Horário de funcionamento da decoração: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingos e feriados, de 13h às 21h.
- Horários do Papai Noel: Segunda a sexta, de 14h às 22h; sábado, de 13h às 22h; domingo, de 14h às 21h.
- Onde: Decoração na Varanda do Shopping Montserrat; Papai Noel na Praça Central.
- Fotos com o Noel: A partir de R$ 10,00
- Visitação: Gratuita
- Fábrica de Chocolate
- Circuito divertido com brinquedos temáticos de doces e chocolates, incluindo escorregadores, pirulitos gigantes, cupcakes, outros doces variados e espaço com bolinhas.
- Data: Todos os dias, até 05/01
- Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriados, de 14h às 21h.
- Onde: Praça Central, Shopping Montserrat
- Valores: A partir de R$ 45,00 por 30 minutos
CARIACICA
- Vila de Natal
- Data: Decoração, árvores natalinas, presépio gigante, casa do Papai Noel, brinquedos temáticos e milhares de microlâmpadas
- Onde: Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília
- Data: Até 5 de janeiro, com luzes acesas das 18h30 às 22h
- Entrada: Grátis.
- Shopping Moxuara:
- Cantatas
- Igreja Infantil da Presbiteriana
- Data: segunda-feira, 09 de dezembro
- Horário: 19h
- Local: Corredor do Piso L3
- Entrada: Grátis
- CMEI Adélia de Oliveira
- Data: Quarta-feira, 11 de dezembro
- Horário: 19h
- Local: Corredor do Piso L3
- Entrada: Grátis
- Escola Espaço do Saber
- Data: quinta-feira, 12 de dezembro
- Horário: 19h
- Local: Corredor do Piso L3
- Entrada: Grátis
- Colégio Castro Alves
- Data: sexta-feira, 13 de dezembro
- Horário: 19h
- Local: Corredor do Piso L3
- Entrada: Grátis
- Orquestra Cosque e Estrela da Manhã
- Data: Sábado, 14 de dezembro
- Horário: 19h e 20h
- Local: Corredor do Piso L3
- Entrada: Grátis
- Coral do Padre Cristian
- Data: Quarta-feira, 18 de dezembro
- Horário: 19h
- Local: Corredor do Piso L3
- Entrada: Grátis
- Mãe Divina Misericórdia
- Data: sexta-feira, 20 de dezembro
- Horário: 19h
- Local: Corredor do Piso L3
- Entrada: Grátis
- Maestro Sandro
- Data: Sábado, 21 de dezembro
- Horário: 19h
- Local: Corredor do Piso L3
- Entrada: Grátis
- Apresentações Teatrais e BalÉ
- Teatro Natalino – Os Duendes do Papai Noel
- Data: Domingo, 15 de dezembro
- Horário: A partir das 15h
- Local: Corredor ao lado do Boticário
- Participação: Inscrição gratuita no Sympla e levar 1kg de alimento não perecível.
- Apresentação de Balé Infantil – Uma Viagem ao Fundo do Mar
- Dados: segunda-feira, 16 de dezembro
- Horário: Sessões às 16h e 17h
- Local: Compras Moxuara
- Entrada: Gratuita, com a doação de 1kg de alimento não perecível.
- Teatro Natalino - Um Natal Animal
- Data: Domingo, 22 de dezembro
- Horário: A partir das 15h
- Local: Corredor ao lado do Boticário
- Contação de História Natalina – A Vovó Noel Conta a História da Gotinha
- Data: Segunda-feira, 23 de dezembro
- Horário: A partir das 17h
- Local: Corredor ao lado do Boticário
- Participação: Inscrição gratuita pelo Sympla e levar 1kg de alimento não perecível.
- Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
- Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos.
- Data: todos os dias
- Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h
- Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara
- Visitação gratuita
- Galinha Pintadinha
- Brinquedos infláveis e piscina de bolinhas com a temática da Galinha Pintadinha.
- Data: todos os dias, até 06/01
- Horário: Seg a Quinta: 10h às 22h; Sexta e Sáb: 10h às 23h; Domingo: 11h às 22h
- Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara
- Valores: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos
DOMINGOS MARTINS
- 28º Brilho de Natal
- Data: Até 11 de janeiro
- Onde: Campinho, Domingos Martins
- Atrações:
- Vila do Papai Noel
- Projeção em videomapping na Igreja Luterana
- Mostrar fogos de artifício
- Neve artificial
ITAPEMIRIM
- Natal Encantado
- Data: Até 31 de dezembro
- Locais:
- Praça Domingos José Martins: Ornamentação com mais de 100 mil microlâmpadas e árvore gigante
- Praças de Itaipava e Itaoca: Decoração natalina
- Píer dos Pescadores, em Itaipava: Árvore de 13 metros
- Trevos de Itaoca e da Vila: Árvores decorativas
ALFREDO CHAVES
- 18º Natal Som e Luz
- Data: 21, 22 e 23 de dezembro
- Onde: Praça Gastronômica e de Lazer Leandro Belmock
- Programação:
- Apresentações culturais
- Papai Noel motoqueiro
- Distribuição de brindes
- Caminhões de comida
- Shows sertanejos
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Programação Natalina - Arts na Praça
- Celebração Natalina com decoração especial, feira de artesanato com mais de 40 expositores locais, apresentações culturais e Papai Noel.
- Onde: Praça de Fátima, Cachoeiro de Itapemirim.
- Decoração Natalina:
- Data: Todos os dias até 25 de dezembro
- Horário: 16h às 22h
COLATINA
- Natal do Centenário – Luzes da Cidade
- Local: área verde da avenida Beira-Rio
- 12 de dezembro – 19h: Contação de Histórias Tia Day e Turminha
- Apresentação de balé Escola ArtVida
- 18 de dezembro – 19h: Apresentação Musical Escola de Música CEMA
- 19 de dezembro – 19h: Apresentação Musical Projeto Sinfonia
- O quarto de Estrela Cia Teatral Art’manha