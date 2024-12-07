Descubra os 6 melhores filmes de Natal lançados em 2024

“Nosso Segredinho” e "Sintonia de Natal": filmes de Natal lançados em 2024 Crédito: Reprodução Netflix

O ano de 2024 está recheado de estreias cinematográficas incríveis! Se você está em busca de novas opções para maratonar durante o período mais mágico do ano, os lançamentos de filmes natalinos trazem histórias que vão desde comédias divertidas até dramas emocionantes, perfeitas para entrar no clima das festas. Confira a seleção dos seis filmes com temáticas de Natal imperdíveis de 2024!

1. Operação Natal

Filme Operação de Natal Crédito: Reprodução Warner Bros / Amazon MGM Studios

No filme "Operação Natal", uma aventura repleta de ação e comédia, Dwayne Johnson interpreta o Chefe de Segurança do Polo Norte. Quando o Papai Noel é sequestrado, ele se une a um infame caçador de recompensas, interpretado por Chris Evans, para salvar o Natal. Com direção de Jake Kasdan, este filme promete ser um dos grandes destaques da temporada. Disponível nos cinemas.

2. Sintonia de Natal

Filme Sintonia de Natal Crédito: Reprodução Netflix

Em "Sintonia de Natal", Layla é uma mulher determinada a conseguir um ingresso para o show dos Pentatonix na véspera de Natal. Em uma busca frenética pelas ruas de Nova York, ela acaba embarcando em uma jornada repleta de emoção e, claro, muito espírito natalino. O filme mistura romance com a magia do Natal, criando uma história encantadora e divertida. Disponível na Netflix.



3. Um Amor Feito de Neve

Cena do filme "Um Amo Feito de Neve" Crédito: Petr Maur/Divulgação/Netflix

Kathy, após a perda do marido, encontra uma forma mágica de redescobrir a alegria e o amor do Natal: ela cria um boneco de neve que ganha vida. Com a ajuda deste ser encantado, ela volta a sorrir e até a se apaixonar novamente, criando uma história comovente sobre superação e os pequenos milagres de fim de ano. Disponível na Netflix.



4. Nosso Segredinho

Lindsay Lohan retorna ao universo natalino da Netflix no filme “Nosso Segredinho” Crédito: Reprodução Netflix

Estrelado por Lindsay Lohan e Ian Harding, a trama da comédia romântica natalina acompanha a história de um ex-casal que, por conta de circunstâncias inesperadas do destino, se vê obrigado a passar o Natal juntos ao fazerem uma enorme descoberta. Vale lembrar ainda que a direção do projeto é de Stephen Herek. Disponível na Netflix.



5. No Ritmo do Natal

Filme No Ritmo do Natal Crédito: Reprodução Netflix

Uma ex-dançarina da cidade grande retorna a uma pequena cidade para ajudar seus pais a salvar o negócio da família, montando um espetáculo de Natal com uma proposta inusitada: uma apresentação apenas com homens. A mistura de música, dança e superação cria um clima inspirador para as festividades de fim de ano. Disponível na Netflix.



6. Jack in Time for Christmas

Filme Jack in Time for Christmas Crédito: Reprodução Amazon Prime Video