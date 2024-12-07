Descubra os 6 melhores filmes de Natal lançados em 2024

O ano de 2024 está recheado de estreias cinematográficas incríveis! Se você está em busca de novas opções para maratonar durante o período mais mágico do ano, os lançamentos de filmes natalinos trazem histórias que vão desde comédias divertidas até dramas emocionantes, perfeitas para entrar no clima das festas. Confira a seleção dos seis filmes com temáticas de Natal imperdíveis de 2024!
1. Operação Natal
No filme "Operação Natal", uma aventura repleta de ação e comédia, Dwayne Johnson interpreta o Chefe de Segurança do Polo Norte. Quando o Papai Noel é sequestrado, ele se une a um infame caçador de recompensas, interpretado por Chris Evans, para salvar o Natal. Com direção de Jake Kasdan, este filme promete ser um dos grandes destaques da temporada. Disponível nos cinemas.
2. Sintonia de Natal
Em "Sintonia de Natal", Layla é uma mulher determinada a conseguir um ingresso para o show dos Pentatonix na véspera de Natal. Em uma busca frenética pelas ruas de Nova York, ela acaba embarcando em uma jornada repleta de emoção e, claro, muito espírito natalino. O filme mistura romance com a magia do Natal, criando uma história encantadora e divertida. Disponível na Netflix.
3. Um Amor Feito de Neve
Kathy, após a perda do marido, encontra uma forma mágica de redescobrir a alegria e o amor do Natal: ela cria um boneco de neve que ganha vida. Com a ajuda deste ser encantado, ela volta a sorrir e até a se apaixonar novamente, criando uma história comovente sobre superação e os pequenos milagres de fim de ano. Disponível na Netflix.
4. Nosso Segredinho
Estrelado por Lindsay Lohan e Ian Harding, a trama da comédia romântica natalina acompanha a história de um ex-casal que, por conta de circunstâncias inesperadas do destino, se vê obrigado a passar o Natal juntos ao fazerem uma enorme descoberta. Vale lembrar ainda que a direção do projeto é de Stephen Herek. Disponível na Netflix.
5. No Ritmo do Natal
Uma ex-dançarina da cidade grande retorna a uma pequena cidade para ajudar seus pais a salvar o negócio da família, montando um espetáculo de Natal com uma proposta inusitada: uma apresentação apenas com homens. A mistura de música, dança e superação cria um clima inspirador para as festividades de fim de ano. Disponível na Netflix.
6. Jack in Time for Christmas
Jack, interpretado por Jack Whitehall, embarca em uma jornada hilária para voltar ao Reino Unido a tempo do Natal. Enfrentando uma série de desafios absurdos, como viagens de trem e aviões, ele conta com a ajuda de personagens excêntricos e situações inusitadas para tentar cumprir seu objetivo. Uma comédia leve e divertida para a temporada natalina. Disponível na Amazon Prime Vídeo.