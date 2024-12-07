Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para assistir

Descubra os 6 melhores filmes de Natal lançados em 2024

Do romance à comédia, confira os lançamentos mais esperados do ano para curtir a temporada natalina e onde assisti-los
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 09:01

Filmes de Natal lançados em 2024
“Nosso Segredinho” e "Sintonia de Natal": filmes de Natal lançados em 2024 Crédito: Reprodução Netflix
O ano de 2024 está recheado de estreias cinematográficas incríveis! Se você está em busca de novas opções para maratonar durante o período mais mágico do ano, os lançamentos de filmes natalinos trazem histórias que vão desde comédias divertidas até dramas emocionantes, perfeitas para entrar no clima das festas. Confira a seleção dos seis filmes com temáticas de Natal imperdíveis de 2024!

1. Operação Natal

Filme Operação de Natal
Filme Operação de Natal Crédito: Reprodução Warner Bros / Amazon MGM Studios
No filme "Operação Natal", uma aventura repleta de ação e comédia, Dwayne Johnson interpreta o Chefe de Segurança do Polo Norte. Quando o Papai Noel é sequestrado, ele se une a um infame caçador de recompensas, interpretado por Chris Evans, para salvar o Natal. Com direção de Jake Kasdan, este filme promete ser um dos grandes destaques da temporada. Disponível nos cinemas.

Veja Também

6 filmes brasileiros sobre Natal para assistir em dezembro

2. Sintonia de Natal

Filme Sintonia de Natal
Filme Sintonia de Natal Crédito: Reprodução Netflix
Em "Sintonia de Natal", Layla é uma mulher determinada a conseguir um ingresso para o show dos Pentatonix na véspera de Natal. Em uma busca frenética pelas ruas de Nova York, ela acaba embarcando em uma jornada repleta de emoção e, claro, muito espírito natalino. O filme mistura romance com a magia do Natal, criando uma história encantadora e divertida. Disponível na Netflix.

3. Um Amor Feito de Neve

Cena do filme
Cena do filme "Um Amo Feito de Neve" Crédito: Petr Maur/Divulgação/Netflix
Kathy, após a perda do marido, encontra uma forma mágica de redescobrir a alegria e o amor do Natal: ela cria um boneco de neve que ganha vida. Com a ajuda deste ser encantado, ela volta a sorrir e até a se apaixonar novamente, criando uma história comovente sobre superação e os pequenos milagres de fim de ano. Disponível na Netflix.

4. Nosso Segredinho

Lindsay Lohan retorna ao universo natalino da Netflix no filme “Nosso Segredinho”
Lindsay Lohan retorna ao universo natalino da Netflix no filme “Nosso Segredinho” Crédito: Reprodução Netflix
Estrelado por Lindsay Lohan e Ian Harding, a trama da comédia romântica natalina acompanha a história de um ex-casal que, por conta de circunstâncias inesperadas do destino, se vê obrigado a passar o Natal juntos ao fazerem uma enorme descoberta. Vale lembrar ainda que a direção do projeto é de Stephen Herek. Disponível na Netflix.

5. No Ritmo do Natal

Filme No Ritmo do Natal
Filme No Ritmo do Natal Crédito: Reprodução Netflix
Uma ex-dançarina da cidade grande retorna a uma pequena cidade para ajudar seus pais a salvar o negócio da família, montando um espetáculo de Natal com uma proposta inusitada: uma apresentação apenas com homens. A mistura de música, dança e superação cria um clima inspirador para as festividades de fim de ano. Disponível na Netflix.

6. Jack in Time for Christmas

Filme Jack in Time for Christmas
Filme Jack in Time for Christmas Crédito: Reprodução Amazon Prime Video
Jack, interpretado por Jack Whitehall, embarca em uma jornada hilária para voltar ao Reino Unido a tempo do Natal. Enfrentando uma série de desafios absurdos, como viagens de trem e aviões, ele conta com a ajuda de personagens excêntricos e situações inusitadas para tentar cumprir seu objetivo. Uma comédia leve e divertida para a temporada natalina. Disponível na Amazon Prime Vídeo.

Veja Também

Ceia sob encomenda: veja lista com mais de 100 pratos para o Natal no ES

5 filmes que estreiam no cinema em dezembro de 2024

Natal Iluminado da Águia Branca leva encanto natalino para cidades do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Natal Netflix Filmes Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ator Jaafar Jackson em 'Michael'
O rei do pop que o mundo não merecia
Imagem de destaque
Rua esburacada deixa moradores 'ilhados' dentro de casa na Serra
Imagem de destaque
Fernanda de Queiroz relembra sua trajetória com a Rede Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados