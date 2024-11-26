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Produções

5 filmes que estreiam no cinema em dezembro de 2024

Veja as produções que chegam às telonas no último mês do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 18:44

O mês de dezembro traz estreias aguardadas pelos fãs de cinema (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)
O mês de dezembro traz estreias aguardadas pelos fãs de cinema Crédito: Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.
Em dezembro, o cinema traz surpresas emocionantes e estreias muito aguardadas. Entre os lançamentos, está ‘Mufasa: O Rei Leão’, um prelúdio que explora a história do famoso pai de Simba, com direção de Barry Jenkins. Para os admiradores do cinema brasileiro, ‘O Auto da Compadecida’ terá uma sequência, reunindo João Grilo e Chicó em novas e hilárias situações. Para os fãs de videogame, ‘Sonic 3: O Filme’ chega às telonas, trazendo muita ação e diversão com o ouriço mais icônico do mundo.
Abaixo, confira mais informações sobre essas e outras estreias do cinema em dezembro!

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1. O Senhor Dos Anéis: A Guerra Dos Rohirrim (05/12)

‘O Senhor Dos Anéis: A Guerra Dos Rohirrim’ mostra os acontecimentos que levaram à criação do Abismo de Helm (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)
‘O Senhor Dos Anéis: A Guerra Dos Rohirrim’ mostra os acontecimentos que levaram à criação do Abismo de Helm Crédito: Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.
O filme em formato de anime explora os acontecimentos ocorridos cerca de 183 anos antes das histórias de ‘O Hobbit’ e ‘O Senhor dos Anéis ‘, de JRR Tolkien. O enredo gira em torno de Helm Hammerhand, o lendário Rei de Rohan, e dos eventos que levaram à criação de Abismo de Helm, a famosa fortaleza retratada na trilogia de filmes de Peter Jackson.
Helm e seu povo enfrentam um ataque liderado por Wulf, um lorde Dunlending, em um confronto que exige coragem e determinação para resistir a um inimigo formidável. Paralelamente, a história também destaca Hera, filha de Helm, que assume um papel crucial na resistência para proteger seu povo.

2. Kraven: O Caçador (12/12)

‘Kraven: O Caçador’ conta a história de Sergei, um homem com uma forte ligação com a natureza e poderes extraordinários (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)
‘Kraven: O Caçador’ conta a história de Sergei, um homem com uma forte ligação com a natureza e poderes extraordinários Crédito: Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES
O filme apresenta Sergei Kravinoff, interpretado por Aaron Taylor-Johnson, um homem com habilidades extraordinárias herdadas de sua conexão com a natureza e um instinto de caça único. Após um encontro com a feiticeira Calypso (Ariana DeBose), o protagonista adquire ainda mais poder, tornando-se um caçador implacável. A trama mergulha em seu passado e nas complexas relações familiares, especialmente com seu pai, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe). 
O longa promete um tom mais sombrio em comparação com outros filmes do universo Marvel, explorando o lado mais brutal e humano do vilão icônico. Inspirado em histórias clássicas como ‘A Última Caçada de Kraven’, a produção é uma expansão aguardada do universo do Homem-Aranha , trazendo um vilão que busca uma vingança marcada por sangue e desafios pessoais.

3. Mufasa: O Rei Leão (19/12)

‘Mufasa: O Rei Leão’ conta a história do jovem Mufasa antes de se tornar rei (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures)
‘Mufasa: O Rei Leão’ conta a história do jovem Mufasa antes de se tornar rei Crédito: Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures
O novo live-action da Disney, dirigido por Barry Jenkins, mergulha na origem de Mufasa, revelando sua jornada antes dos eventos de ‘ O Rei Leão ‘. Narrada por Rafiki, a história é contada para a jovem Kiara, filha de Simba e Nala, revelando como Mufasa, um filhote órfão e solitário, teve sua vida transformada ao conhecer Scar, um leão de linhagem real. Unidos pelo destino, os dois embarcam em uma jornada repleta de desafios, em que o protagonista enfrenta tragédias e descobre seu caminho para se tornar uma lenda.
Com sua sabedoria e humor, Rafiki cativa os ouvintes, enquanto Timão e Pumba adicionam um toque de leveza com suas histórias divertidas. A relação entre Mufasa e Scar, construída na juventude, é central para a trama, trazendo camadas de amizade, rivalidade e superação. Essa narrativa emocionante revela a coragem e o destino que moldaram a ascensão do maior rei das Terras do Orgulho.

4. O Auto da Compadecida 2 (25/12)

‘O Auto da Compadecida 2’ conta novas aventuras da dupla Chicó e João Grilo (Imagem: Reprodução digital | H2O Films)
‘O Auto da Compadecida 2’ conta novas aventuras da dupla Chicó e João Grilo Crédito: Imagem: Reprodução digital | H2O Films
A sequência de ‘O Auto da Compadecida’ traz João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) em uma trama inédita, após os acontecimentos do primeiro filme. João Grilo regressa a Taperoá, onde, ao lado do seu inseparável amigo Chicó, é recebido como uma verdadeira celebridade.
A cidade, que acreditou ter perdido João há muito tempo, conhece a lenda de sua morte, que aconteceu por uma bala de espingarda, e sua ressurreição após um julgamento peculiar, em que o Diabo o acusou, Nossa Senhora o defendeu e Jesus Cristo exerceu o papel de juiz.
Disputado por dois poderosos políticos locais, João Grilo vê-se no centro de uma trama intrincada para alcançar fama e riqueza. Com seus truques e estratégias, ele planeja um grande golpe, mas, como era de se esperar, nada sai como o imaginado.

5. Sonic 3: O filme (25/12)

‘Sonic 3: O filme’ mostra as novas aventuras e desafios de Sonic, Knuckles e Tails para proteger a Esmeralda Mestra (Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES)
‘Sonic 3: O filme’ mostra as novas aventuras e desafios de Sonic, Knuckles e Tails para proteger a Esmeralda Mestra Crédito: Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES
O filme dá continuidade à ação e aventura da franquia baseada nos jogos da Sega, com Sonic, Knuckles e Tails formando uma aliança para proteger a Esmeralda Mestra. No entanto, uma nova ameaça surge quando os militares descobrem que o corpo do Dr. Eggman sumiu após a batalha final, desencadeando uma perseguição cheia de perigos. O trio de heróis enfrenta essa ameaça enquanto lida com segredos do passado de Sonic e Eggman, com a missão de impedir uma catástrofe maior. O longa traz muita ação, reviravoltas e a união dos personagens para salvar o mundo. 

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