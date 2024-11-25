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Cinema brasileiro

'Ainda Estou Aqui' supera 'Wicked' e atinge 1,8 milhão de espectadores no Brasil

Filme de Walter Salles arrecadou R$ 8,9 milhões e vendeu 390 mil ingressos no último final de semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 16:55

Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui'
Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Divulgação
"Ainda Estou Aqui" ultrapassou a marca de 1,8 milhão de espectadores no Brasil e reconquistou o primeiro lugar nas bilheterias nacionais desde a última quinta-feira (21). Diretor do longa, Walter Salles celebrou o desempenho e a ida dos espectadores às salas de cinema.
"Mais do que os números, é a volta da experiência coletiva no cinema, o fato do público se reencontrar com sua história, que merecem ser comemorados nesse momento", disse o cineasta.
Segundo dados divulgados pela Comscore, o filme arrecadou R$ 8,9 milhões e vendeu 390 mil ingressos no último final de semana, e superou inclusive estreias que chegaram às salas de exibição na semana passada. Foi o caso da adaptação do musical homônimo da Broadway, "Wicked", que conquistou R$ 7,8 milhões e atraiu 320 mil pessoas para os cinemas.
Lançado no último dia 14, "Gladiador 2", sequência do épico dirigido por Ridley Scott, completou o pódio com uma arrecadação de R$ 7,65 milhões e 316 mil espectadores no último final de semana.
Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" acompanha a história de Eunice Paiva, papel de Fernanda Torres, mulher que se tornou advogada e lutou pelo reconhecimento de óbito de seu marido, Rubens Paiva, durante o período da ditadura militar.
O longa que representa o Brasil e concorre a uma indicação na categoria de melhor filme internacional, entre outras, no Oscar de 2025, se tornou o terceiro filme nacional mais assistido nos cinemas brasileiros após a pandemia da COVID-19, superando "Nosso Lar 2: Os Mensageiros".
"Ainda Estou Aqui" ainda segue atrás das comédias "Os Farofeiros 2", em segundo lugar, com 1,9 milhão de espectadores, e "Minha Irmã e Eu", que lidera o pódio com 2,3 milhões de espectadores.

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