Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema Nacional

Selton Mello chora após primeira exibição de 'Ainda Estou Aqui' no Brasil

Selton Mello não conteve as lágrimas em coletiva de imprensa após a primeira exibição de “Ainda Estou Aqui” no Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Outubro de 2024 às 11:25

Walter Salles com Fernanda Torres e Selton Mello
Walter Salles com Fernanda Torres e Selton Mello Crédito: Reuters/Folhapress
Selton Mello não conteve as lágrimas em coletiva de imprensa após a primeira exibição de "Ainda Estou Aqui" no Brasil. Ele chorou ao falar sobre a oportunidade de interpretar Rubens Paiva no cinema.
"Eu sou da geração que foi completamente impactada pelo Feliz Ano Velho. Eu amo o Marcelo [Rubens Paiva], respeito o Marcelo. Nunca imaginaria na vida... Que um dia eu ia fazer o pai do Marcelo. [Voz embargada] Tem sido muito emocionante, gente", contou na coletiva realizada como parte da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.
Selton também chorou ao falar sobre o trabalho com Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, esposa de Rubens.
"Um reencontro lindo com a Nanda Torres, que eu amo. Que eu respeito, que eu torço. [Começa a chorar] Foi tão bonito. Tão bonito", declarou Selton Mello.
Selton se emocionou pela terceira vez falando sobre a própria mãe. "É um filme sobre memória, e a gente tem nesse filme a Fernanda Montenegro com Alzheimer. Foi assim que eu perdi a minha mãe, não há muito tempo. Começa com uma viagem muito pessoal do Waltinho visitando esse lugar que ele viveu, mas aos poucos o filme foi se tornando uma grande viagem interna para todos nós. Vocês me desculpem, mas está muito emocionante viver tudo isso."
O diretor Walter Salles tem uma conexão pessoal com a história. Aos 13 anos, ele conheceu Nalu, irmã de Marcelo Rubens Paiva. Assim, visitas à casa da família eram parte do seu cotidiano na adolescência.
Essa conexão ajudou Fernanda Torres a construir a sua personagem. "Eu sou mais bruta que a Eunice. Walter me ajudava e dizia que faltava sorrir", contou na coletiva.
"Eu queria saber o que tinha acontecido com o pai do Marcelo, e fui descobrir que vai muito além. O Walter me chama e, de repente, tem essa responsabilidade", disse Fernanda Torres.
Marcelo Rubens Paiva também falou sobre a experiência de ver sua história virando filme. "Ontem me pararam no metrô e me perguntaram se eu era o cara do filme da Fernanda", riu. E comemorou o sucesso do filme:
"Ainda bem que filmes de franquia estão indo mal. Em Veneza, 'Coringa' foi mal. Vai ser Lady Gaga contra Fernanda Torres? Tô feliz que agora é filme bom no cinema."
A primeira sessão de "Ainda Estou Aqui" no Brasil foi fechada para convidados e imprensa. O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 7 de novembro, mas terá três sessões na Mostra de São Paulo -as três já esgotadas.

Veja Também

Letras inéditas de Rita Lee serão musicadas por Roberto de Carvalho: "Ainda estou descobrindo"

'Ainda Estou Aqui' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2025

'Ainda Estou Aqui' vence novo prêmio internacional no Festival de Vancouver

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Famosos Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Imagem de destaque
Inteligência artificial no trabalho: como criar soluções mesmo sem saber programar
Tiago Splitter orientando os seus jogadores em Blazers x Warriors
NBA: Tiago Splitter, do Portland Trail Blazers, é 1º técnico brasileiro nos playoffs

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados