Selton Mello chora após primeira exibição de 'Ainda Estou Aqui' no Brasil

Walter Salles com Fernanda Torres e Selton Mello Crédito: Reuters/Folhapress

Selton Mello não conteve as lágrimas em coletiva de imprensa após a primeira exibição de "Ainda Estou Aqui" no Brasil. Ele chorou ao falar sobre a oportunidade de interpretar Rubens Paiva no cinema.

"Eu sou da geração que foi completamente impactada pelo Feliz Ano Velho. Eu amo o Marcelo [Rubens Paiva], respeito o Marcelo. Nunca imaginaria na vida... Que um dia eu ia fazer o pai do Marcelo. [Voz embargada] Tem sido muito emocionante, gente", contou na coletiva realizada como parte da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Selton também chorou ao falar sobre o trabalho com Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, esposa de Rubens.

"Um reencontro lindo com a Nanda Torres, que eu amo. Que eu respeito, que eu torço. [Começa a chorar] Foi tão bonito. Tão bonito", declarou Selton Mello.

Selton se emocionou pela terceira vez falando sobre a própria mãe. "É um filme sobre memória, e a gente tem nesse filme a Fernanda Montenegro com Alzheimer. Foi assim que eu perdi a minha mãe, não há muito tempo. Começa com uma viagem muito pessoal do Waltinho visitando esse lugar que ele viveu, mas aos poucos o filme foi se tornando uma grande viagem interna para todos nós. Vocês me desculpem, mas está muito emocionante viver tudo isso."

O diretor Walter Salles tem uma conexão pessoal com a história. Aos 13 anos, ele conheceu Nalu, irmã de Marcelo Rubens Paiva. Assim, visitas à casa da família eram parte do seu cotidiano na adolescência.

Essa conexão ajudou Fernanda Torres a construir a sua personagem. "Eu sou mais bruta que a Eunice. Walter me ajudava e dizia que faltava sorrir", contou na coletiva.

"Eu queria saber o que tinha acontecido com o pai do Marcelo, e fui descobrir que vai muito além. O Walter me chama e, de repente, tem essa responsabilidade", disse Fernanda Torres.

Marcelo Rubens Paiva também falou sobre a experiência de ver sua história virando filme. "Ontem me pararam no metrô e me perguntaram se eu era o cara do filme da Fernanda", riu. E comemorou o sucesso do filme:

"Ainda bem que filmes de franquia estão indo mal. Em Veneza, 'Coringa' foi mal. Vai ser Lady Gaga contra Fernanda Torres? Tô feliz que agora é filme bom no cinema."