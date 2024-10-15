'Ainda Estou Aqui' vence novo prêmio internacional no Festival de Vancouver

"Ainda Estou Aqui" venceu mais um prêmio internacional. O filme, dirigido por Walter Salles e baseado em livro de Marcelo Rubens Paiva, venceu a categoria "Galas e Apresentações Especiais". A premiação foi concedida pelo Vancouver International Film Festival, no Canadá.
A escolha foi definida por votação popular. Segundo o Gshow, o filme brasileiro teve 40 mil votos do público.
O longa-metragem foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2025. O filme disputará uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional, cujos dez pré-selecionados serão revelados no dia 17 de dezembro.
Os finalistas serão conhecidos apenas em 17 de janeiro, quando for divulgada a lista com todos os indicados ao Oscar 2025.
"Ainda Estou Aqui" estreia nos cinemas em 7 de novembro.