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Oscar

Academia confirma 'Ainda Estou Aqui' como elegível ao Oscar

Lista oficial de indicados será anunciada em 17 de janeiro; cerimônia ocorre em 2 de março
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 09:20

Selton Mello e Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Alile Dara Onawale/ Divulgação
O filme Ainda Estou Aqui foi confirmado como um dos elegíveis para a categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou a lista com as produções aptas para a seleção final de indicados ao prêmio.
Segundo a revista especializada Variety, no total, são 31 longas-metragens de animação, 169 documentários e 85 longas-metragens internacionais, incluindo o novo filme de Walter Salles.
A pré-lista com 15 filmes escolhidos para disputar as cinco vagas na categoria será anunciada em 17 de dezembro. A relação oficial de indicados sai em 17 de janeiro. A cerimônia ocorre em 2 de março.
Ainda Estou Aqui ultrapassou a marca de um milhão de espectadores nos cinemas. No total, o longa já arrecadou mais de R$ 23,5 milhões em bilheteria. A produção chega aos cinemas dos Estados Unidos em janeiro de 2025 com a expectativa de conseguir indicações à premiação máxima do cinema.
O filme conta a história de Eunice Paiva, que se torna uma ativista dos direitos humanos após o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar. A história é baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, lançado em 2015.

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