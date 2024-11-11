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Cinema brasileiro

'Ainda Estou Aqui' lidera bilheterias no final de semana com R$ 8 milhões

Filme dirigido por Walter Salles levou 358 mil pessoas às salas de cinema em seu primeiro final de semana em cartaz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 18:22

Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui'
Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Divulgação
Lançado nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (07), "Ainda Estou Aqui" estreou na liderança da bilheteria nacional. O filme dirigido por Walter Salles levou 358 mil pessoas às salas de cinema, e arrecadou R$ 8,6 milhões em seu primeiro final de semana em cartaz.
Os dados são da Comscore, empresa americana de análise da internet, e contemplam o intervalo entre os dias 7 e 10 de novembro.
Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" acompanha a história de Eunice Paiva, papel de Fernanda Torres, mulher que se tornou advogada e lutou pelo reconhecimento de óbito de seu marido, Rubens Paiva, durante o período da Ditadura Militar.
O filme representa o Brasil e concorre a uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar 2025, e recebeu diferentes prêmios nos festivais internacionais em que foi exibido nos últimos meses.
Veja a lista dos 10 filmes mais vistos, nos cinemas brasileiros, nesse mesmo período:
  • "Ainda Estou Aqui" - R$ 8,6 milhões
  • "Venom: A Última Rodada" - R$ 6,6 milhões
  • "Operação Natal" - R$ 5,3 milhões
  • "Arca de Noé" - R$ 2,6 milhões
  • "Todo Tempo que Temos" - R$ 2,6 milhões
  • "Terrifier 3" - R$ 1,7 milhão
  • "A Forja - O Poder da Transformação" - R$ 1 milhão
  • "Robô Selvagem" - R$ 733,7 mil
  • "Não Solte!" - R$ 612,7 mil
  • "A Substância" - R$ 300,6 mil

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