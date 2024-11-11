'Ainda Estou Aqui' lidera bilheterias no final de semana com R$ 8 milhões

Lançado nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (07), "Ainda Estou Aqui" estreou na liderança da bilheteria nacional. O filme dirigido por Walter Salles levou 358 mil pessoas às salas de cinema, e arrecadou R$ 8,6 milhões em seu primeiro final de semana em cartaz.
Os dados são da Comscore, empresa americana de análise da internet, e contemplam o intervalo entre os dias 7 e 10 de novembro.
Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" acompanha a história de Eunice Paiva, papel de Fernanda Torres, mulher que se tornou advogada e lutou pelo reconhecimento de óbito de seu marido, Rubens Paiva, durante o período da Ditadura Militar.
O filme representa o Brasil e concorre a uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar 2025, e recebeu diferentes prêmios nos festivais internacionais em que foi exibido nos últimos meses.
Veja a lista dos 10 filmes mais vistos, nos cinemas brasileiros, nesse mesmo período:
- "Ainda Estou Aqui" - R$ 8,6 milhões
- "Venom: A Última Rodada" - R$ 6,6 milhões
- "Operação Natal" - R$ 5,3 milhões
- "Arca de Noé" - R$ 2,6 milhões
- "Todo Tempo que Temos" - R$ 2,6 milhões
- "Terrifier 3" - R$ 1,7 milhão
- "A Forja - O Poder da Transformação" - R$ 1 milhão
- "Robô Selvagem" - R$ 733,7 mil
- "Não Solte!" - R$ 612,7 mil
- "A Substância" - R$ 300,6 mil