'Ainda Estou Aqui' lidera bilheterias no final de semana com R$ 8 milhões

Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Divulgação

Lançado nos cinemas brasileiros na última quinta-feira (07), "Ainda Estou Aqui" estreou na liderança da bilheteria nacional. O filme dirigido por Walter Salles levou 358 mil pessoas às salas de cinema, e arrecadou R$ 8,6 milhões em seu primeiro final de semana em cartaz.

Os dados são da Comscore, empresa americana de análise da internet, e contemplam o intervalo entre os dias 7 e 10 de novembro.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, "Ainda Estou Aqui" acompanha a história de Eunice Paiva, papel de Fernanda Torres, mulher que se tornou advogada e lutou pelo reconhecimento de óbito de seu marido, Rubens Paiva, durante o período da Ditadura Militar.

O filme representa o Brasil e concorre a uma vaga na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar 2025, e recebeu diferentes prêmios nos festivais internacionais em que foi exibido nos últimos meses.

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