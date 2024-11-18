Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Disney+ revela prévia das produções de 2025, com cenas de 'O urso'

Empresa deu um gostinho da nova temporada de Percy Jackson e os Olimpianos e da série O Urso, além de outras estreias originais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 10:48

Cena inédita de 'O Urso'
Cena inédita de 'O Urso' Crédito: Disney+/Divulgação
A Disney+ comemorará cinco anos em 2025 e decidiu premiar os fãs do streaming com uma prévia inédita do catálogo. Em recente vídeo postado no YouTube, a empresa deu um gostinho da nova temporada de Percy Jackson e os Olimpianos e da série O Urso, além de outras estreias originais.
A Disney também aproveitou a proximidade de dezembro para mostrar novas cenas de Skeleton Crew, série do universo Star Wars, que estreia em dezembro de 2024. Andor, também da franquia, ganhará uma nova temporada em 22 de abril de 2025.
A Marvel ainda retorna com o personagem Matt Murdock (interpretado por Charlie Cox), em uma nova produção, Demolidor: Renascido. A volta de Jon Bernthal como Justiceiro é uma das promessas da série, que chega ao streaming em 4 de março.
Mais novidades
Outra produção esperada na Disney + é Paradise. O suspense é uma criação do roteirista Dan Fogelman, o mesmo da bem-sucedida This Is Us, e conta como o assassinato de um presidente dos Estados Unidos envolve seu chefe de gabinete e um perigoso segredo de estado. O elenco é formado por nomes como Sterling K. Brown, James Marsden e Julianne Nicholson. A estreia está prevista para 28 de janeiro.
Para quem prefere uma comédia dramática, a aposta é Chad Powers. A série já atiçou a curiosidade dos fãs do gênero assim que fotos do galã Glen Powell caracterizado como o personagem Russ Holliday foram divulgadas. Ele interpreta um jogador de futebol americano que, para tentar alavancar a carreira, se disfarça para entrar em um novo time. A data de estreia não foi divulgada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

5 lançamentos do Disney+ em novembro de 2024

Conheça Farid Sad, ator capixaba que participou de séries do Globoplay e Disney+

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Disney + Streaming Série
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Teerã jamais vai ceder o controle do Estreito de Ormuz, afirma alto político iraniano à BBC
Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados