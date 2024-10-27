Conheça Farid Sad, ator capixaba que participou de séries do Globoplay e Disney+

Farid Sad é um ator e diretor capixaba Crédito: Matheus Woshington

Felipe Farid Manfredini Sad, mais conhecido como Farid Sad, é um exemplo de capixaba que está sempre com novidades. É filme, série, peças. Não importa a produção, ele corre atrás e apresenta suas pluralidade quando o assunto é arte. Em um bate-papo descontraído, HZ aproveitou para mergulhar na vida dele.

Inclusive você, caro leitor, pode ter visto o rosto do nosso capixaba em seus recentes trabalhos. Farid esteve presente nas séries “Os Parças”, do Globoplay, e “O Som e a Sílaba”, do Disney+, que contou com direção geral de Miguel Falabella. Ambos os projetos foram lançados em agosto deste ano.

O ator Farid Sad participou da série "Os Parças", do Globoplay Crédito: Reprodução/Globoplay

Mas antes de tudo, é importante saber que Farid leva uma vida dupla - conciliando a vida de ator com a função de engenheiro de segurança do trabalho. E mais: dentro de um navio. Mas quando não está embarcado, certamente sua mente está voltada ao meio artístico. E assim tem sido ao longo do tempo.

Com 33 anos, o capixaba - nascido em Vitória - sempre foi um amante das artes. E mesmo sem ter referências na família dentro do ramo, se identificou com o teatro na adolescência. “Tudo começou em uma mostra cultural na escola. Aquilo me conectou profundamente. Desde então vi que queria fazer isso para sempre, mesmo sendo um hobby”, disse.

Fiz um tempo de Fafi (Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música). Também fiz cursos no Rio de Janeiro, São Paulo, além de várias peças no Teatro Campaneli. Trabalhei em ‘A Bela e a Fera’, ‘O Corcunda de Notre Dame’ e outros espetáculos. Desde 2009 levo essa vida dupla. Eu atuava e trabalhava como engenheiro

Farid já atuou em diversas peças no Teatro Campaneli Crédito: Arquivo pessoal

Não demorou muito para que Farid também se envolvesse no vídeo. O capixaba já deu vida ao rei Hirão, na série ‘Reis’, da Record, também a um policial na segunda temporada de “Dom”, série do Amazon Prime. Ainda fez pontas nas novelas “Rock Story”, da TV Globo, e “Jesus”, da Record TV.

DE ATOR PARA DIRETOR

“Eu me descobri no audiovisual em 2011, no Rio de Janeiro. Vi que era algo mais prático de ser feito. Fui fazer alguns cursos e em 2020, escrevi o meu primeiro roteiro. Foi tudo muito rápido, senti a vontade de fazer um curta metragem e logo no outro ano já estava executando”

O curta que Farid menciona é o “Ilhado”, lançado durante a 4ª edição do Festival de Cinema de Pedra Azul, em 2021. O filme foi escrito e protagonizado por ele. "Escrevi o roteiro em um momento muito delicado na minha vida. Estava à beira de uma depressão, mas com muito apoio da minha família e com terapia, consegui passar por essa fase. Consegui transcrever toda aquela dor em arte", contou Sad à Gazeta na época.

Farid é roteirista e ator de Ilhado Crédito: Reprodução/Ilhado

Encantado com o universo do audiovisual, Farid decidiu abrir a sua própria produtora. E aí não parou mais. Entre suas produções, um dos grandes destaques é o filme “Marinho”, lançado em 2023, e que conta a história do Rio Marinho sob o olhar de moradores antigos.

Esse filme foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Nós eternizamos algumas pessoas que infelizmente acabaram falecendo na época da estreia. Além disso, a produção também tem uma ligação com a minha infância, quando eu e um amigo brincávamos na região

PRÓXIMOS PASSOS

Depois de “Marinho”, Farid viajou a trabalho para a China, onde morou por seis meses. Neste tempo, dedicou-se aos estudos e também aos novos projetos - como um filme que irá gravar em Cachoeiro de Itapemirim em janeiro de 2025. Afinal, seu maior sonho ainda é viver apenas de arte.