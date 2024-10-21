Conheça a Casa Thelema, o novo espaço cultural de Fundão

Casa Thelema, em Praia Grande, Fundão Crédito: Divulgação

A aconchegante Praia Grande, localizada no município de Fundão, agora conta com um novo pólo cultural e artístico: a Casa Thelema. O espaço pretende ser mais do que um ponto de encontro para eventos culturais. A Casa Thelema combina a proposta de residência artística com hospedagem, tudo isso em um ambiente que respira arte e cultura.

David Rocha, dono do espaço, conta que a inspiração para a Casa Thelema surgiu em 2022, quando ele começou a administrar uma pousada na região. "Percebi que, apesar do movimento intenso na alta temporada devido aos turistas, o distrito de Praia Grande fica deserto após o verão, pela falta de alternativas culturais e de entretenimento. Ainda no início de 2022, começamos a organizar uma agenda de eventos culturais, com destaque para apresentações musicais, e essa programação se manteve ativa desde então".

O diferencial da Casa Thelema em comparação com o Espaço Thelema, localizado no Centro de Vitória, é a proposta de funcionar como uma verdadeira casa. "A ideia é ser um espaço de fomento cultural e artístico, oferecendo também a possibilidade de hospedagem. Eu vejo a Casa Thelema como uma extensão do Espaço Thelema, que existe desde 2018 no Centro de Vitória. De certa forma, essa experiência em Vitória orienta nossa atuação aqui em Praia Grande, embora o cenário cultural local seja bem diferente”, explica David.

Casa Thelema, em Praia Grande, Fundão Crédito: Divulgação

A escolha do Fundão, especificamente Praia Grande, como local para a Casa Thelema, foi motivada pelas suas belezas naturais e tranquilidade. "Reconheço que atuar aqui é um enorme desafio. A cultura é vista como algo secundário, muitas vezes absorvida pela lógica comercial do turismo. Não há políticas públicas de incentivo à produção cultural, opções de entretenimento ou espaços para dar protagonismo aos artistas e artes locais ”, lamenta David.

Programação diversificada

A Casa Thelema inicia suas atividades com uma programação rica e diversificada. Entre os projetos em andamento estão:

Vem Curtir Praia Grande: Projeto que visa divulgar artistas, artesãos e outros profissionais da cultura que atuam em Praia Grande e Fundão. A primeira iniciativa é um Mapeamento Cultural para identificar esses agentes e promover uma atuação colaborativa;



Casa Aberta: Dinamização da rotina da Casa por meio de eventos culturais em diversas linguagens, como literatura, música e dança. O sarau "Cesta de Palavras" é um dos destaques, ocorrendo mensalmente e sempre com entrada gratuita;



Oficina de Percussão: Aulas de percussão todos os sábados, com uma taxa mensal de R$ 60 destinada à manutenção do projeto;



Oficina de Dança Afro-brasileira: Ministrada por Danilo dos Anjos, com atividades gratuitas previstas para os dias 3 e 17 de novembro;



Ponto do Livro – Vix: Em parceria com o projeto Ponto do Livro, fomentamos o acesso à literatura de forma prática e desburocratizada. Qualquer pessoa pode pegar um livro na frente da Casa e devolvê-lo quando puder. O ponto é regularmente abastecido com livros provenientes de doações.

Casa thelema Crédito: Divulgação

A Casa Thelema também oferece um serviço de hospedagem, diferenciando-se por permitir que os hóspedes participem ativamente da programação cultural do espaço. “Quem se hospeda conosco tem a oportunidade de participar ativamente da programação cultural da Casa. Isso proporciona uma conexão entre o visitante e a comunidade, permitindo uma experiência mais enriquecedora”, explica David.

Impacto na comunidade

David Rocha vê o impacto da Casa Thelema na comunidade de Fundão como um trabalho de formiguinha. "Nosso trabalho é bem 'formiguinhas': começamos impactando a nós mesmos, com a motivação de criar algo genuíno e significativo para a nossa realidade. Trabalhar com cultura já é um desafio imenso em si, mas quando conseguir fazer com que essa arte impacte positivamente a comunidade, o sentimento de realização é multiplicado", reflete.

Oficina de Percussão na Casa Thelema, Fundão Crédito: Divulgação

A Casa Thelema pretende ser mais que um espaço de eventos culturais, buscando fomentar a arte através da partilha e troca de experiências. "A ideia é vislumbrar novos lugares possíveis para a cultura local e regional. Queremos proporcionar não apenas entretenimento, mas também oportunidades de formação, criação e diálogo, onde artistas e a comunidade possam crescer juntos, promovendo uma transformação cultural que envolve todos os setores," conclui David Rocha.