Tamy, a cantora capixaba de renome internacional e que já teve música tema de novela

Cantora Tamy, artista do ES Crédito: Divulgação

A cena musical capixaba está animada com o retorno da cantora Tamy ao Espírito Santo. A aclamada cantora e compositora fará shows em Vitória nos dias 26 de outubro e 9 de novembro, no Brizz Bar e no Jazz Vitória Festival, respectivamente. A artista se apresentará em um duo com o trombonista carioca Josiel Konrad, prometendo uma mistura única, moldada pela fusão de ritmos, histórias e culturas.

Nascida e criada em Jardim Camburi, Vitória, Tamy sempre teve uma conexão profunda com a música. "Eu me interesso por música desde pequena. Os vinis lá de casa sempre foram a maior diversão pra mim", lembra Tamy. Aos 20 anos, ela começou a compor e, em 2005, lançou seu primeiro álbum, "Soul Mais Bossa". "Foi o primeiro álbum totalmente autoral feito por uma artista mulher solista capixaba", destaca ela, com orgulho.

Cantora Tamy retorna ao ES Crédito: Reprodução Instagram @tamymusica

O álbum "Soul Mais Bossa" rapidamente chamou a atenção fora do Brasil, com DJs ingleses se apaixonando por suas músicas, especialmente "Tanto Faz", que recebeu vários remixes e apareceu em diversas compilações internacionais. "Preto Meu", uma das faixas do álbum, foi tema de abertura do programa de verão de Luciano Huck, um marco importante na carreira de Tamy.

A carreira de Tamy é marcada por colaborações enriquecedoras com diversos artistas, como Roberto Menescal e Hugo Fattoruso. Suas músicas "Vem Ver" e "Eu tô com Você" foram temas de novelas e filmes brasileiros, respectivamente. A música "Vem Ver" foi destaque na novela "Viver a Vida", tema da protagonista interpretada por Giovanna Antonelli.

A cantora morou por nove anos no Uruguai e também movimentou a cena musical por lá. “Realizei um festival que se chamava TAMY Invita, que em português significa Tamy Convida, onde eu reuni nomes da música brasileira com artistas da música uruguaia. Foram 16 edições e já reuní Silva, Duda Brak, Juliano Gauche, Josyara, Tassia Reis, entre outros grandes nomes. Foi em Montevidéu que gravei meu último disco, o 'Parador Neptunia', produzido pelo também capixaba Rodolfo Simor".

Cantora Tamy ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico César, respectivamente Crédito: Reprodução Instagram @tamymusica

Recentemente, ela se uniu a Josiel Konrad, um trombonista talentoso da Baixada Fluminense (RJ). “Nos conhecemos uma noite em que estávamos assistindo Tunico tocar”, conta Tamy. "A gente se conectou de uma forma muito única." Desde então, a dupla fez vários shows e colaborações, incluindo a participação de Tamy no disco "Boca No Trombone" de Josiel, recentemente lançado em vinil.

A parceria entre Tamy e Josiel Konrad revela uma alquimia musical surpreendente. Nas apresentações, o público é envolvido por um balanço que flui da voz melódica e das letras poéticas de Tamy, em contraste com o trombone vibrante e expressivo de Josiel. O jazz das ruas da Baixada, com seu espírito de resistência cultural, encontra terreno fértil na MPB de Tamy, abrindo espaço para a criação de novas paisagens sonoras.

Uma das colaborações mais recentes de Tamy é com a capixaba Luisa Meirelles, que gravou e dirigiu o videoclipe da música "Parle Que Sim", que é uma parceria do Josiel comigo, com cenas em Paris. “Luisa Meirelles é um gênio que usa roupa estampada de flor”, brinca Tamy. "A música brinca com essa coisa França e Brasil e eu sabia que ela ia arrebentar." O videoclipe, disponível no YouTube, é uma celebração visual e musical da fusão entre as duas culturas.

Cantora Tamy e o trombonista Josiel Konrad Crédito: Divulgação

Para Tamy, voltar ao Espírito Santo para se apresentar é uma alegria imensa. “Todos os meus melhores amigos estão aí e também minha família. Estou muito empolgada em mostrar o trabalho do Josiel, que é pra mim é um dos mais inovadores dentro da música instrumental groove brasileira com essa mistura que ele faz de Jazz com Funk Carioca”, diz.

O primeiro show em Vitória acontecerá no Brizz Bar no dia 26 de outubro, onde a dupla apresentará um repertório que inclui músicas autorais e canções preferidas. Já no dia 9 de novembro, eles se apresentam no Jazz Vitória Festival, onde Josiel lançará o vinil do mais recente trabalho dele, "Boca No Trombone", disco que conta com a participação de Tamy.

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