Réveillon no Rio terá Anitta, Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Maria Bethânia

Na tarde desta quarta-feira (16) o Prefeito Eduardo Paes anunciou nas redes sociais que a virada de ano no Rio de Janeiro terá shows de Anitta, Ivete Sangalo, Caetano e Bethânia. Ele revelou em um post: "Pediram para eu não vazar mas... Réveillon no Rio vai ter... Caetano e Bethânia, Ivete Sangalo e Anita. Turistas, podem reservar seus quartos de hotel! Cariocas, se preparem." Confira abaixo:

Eduardo Paes anuncia atrações do Réveillon do Rio . Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Ivete Sangalo impressionou os fãs na edição do Rock in Rio deste ano ao voar durante apresentação no Palco Mundo. Já os irmãos Maria Bethânia e Caetano Veloso saíram recentemente em uma turnê juntos com shows que tiveram ingressos esgotados.