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O amor está no ar

Vinicius Souza publica fotos românticas com Anitta após assumir namoro

Cantora também compartilha registros românticos ao lado do novo namorado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 10:28

Anitta e Vinicius Souza estão juntos há um mês
Anitta e Vinicius Souza estão juntos há um mês Crédito: Reprodução Instagram
Um dia depois de assumir o namoro com Anitta, 31, o jogador de futebol Vinicius Souza publicou várias fotos do casal em seu Instagram nesta quinta-feira (26). O volante da equipe Sheffield, que disputa a série B da Inglaterra, compartilhou primeiro um clique do casal jantando em um restaurante. No outro registro, eles aparecem trocando carinhos. "Colecionando momentos", escreveu Vinicius na legenda.
Apesar de expor a relação, o ex-jogador do Flamengo, 25, resolveu fechar os comentários depois que fãs de Anitta invadiram o seu perfil e pediram que ele cuidasse bem da cantora. Já alguns internautas fizeram comentários não tão bacanas e Vinicius apelou para o recurso da rede em bloquear as mensagens.
Anitta também postou foto com o namorado. Ela e Vinicius assumiram romance na noite desta quarta-feira (25), durante o desfile da grife Balmain na Semana da Moda Paris, França. "Parece ter sido um mês, mas foi somente o meu fim de semana", legendou em inglês a popstar. Das 19 fotos que Anitta postou, duas incluem a presença Vinicius.
A reportagem apurou que Anitta e Vinícius estão juntos há um mês. O jogador esteve presente na festa que a cantora promoveu em um bar na cobertura de um hotel na região nobre dos Jardins, em São Paulo, após o jogo da NFL (liga de futebol americano dos Estados Unidos), entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na Neo Química Arena, no dia 6 de setembro

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