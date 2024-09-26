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Em Vila Velha

Churrascada da MUG promete samba e churrasco liberado no próximo domingo (29)

A festa será na quadra da escola em Vila Velha e terá shows de Thiago Brito e banda, bateria nota 10 da MUG e DJ Pato
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 14:00

Churrasco e samba liberados na Churrascada da MUG
Churrasco e samba liberados na Churrascada da MUG Crédito: Moreno Maciel
A Churrascada da MUG 2024 está chegando e promete uma tarde de muita animação e sabor na quadra da escola, localizada na Glória, Vila Velha. O evento, que acontecerá neste domingo (29) a partir do meio-dia, contará com um buffet de churrasco liberado e diversas atrações musicais.
A MUG, bicampeã do carnaval capixaba, organiza o evento com o objetivo de reunir a comunidade e os amantes do samba em uma grande celebração. O destaque da festa será a apresentação do cantor e intérprete da escola, Thiago Brito, acompanhado de sua banda. Além disso, a bateria nota 10 da MUG, conhecida como Pura Ousadia, fará um show especial. Para completar a festa, o DJ Pato estará presente, garantindo que ninguém fique parado.
Os ingressos já estão à venda por R$ 70 e podem ser adquiridos no site Brasil Ticket ou diretamente na quadra da MUG, sem taxa adicional. O valor inclui o acesso ao buffet completo de churrasco, além de todas as atrações musicais.
Robertinho, presidente da MUG, destaca a importância do evento: “Queremos proporcionar uma experiência única, onde o público possa se divertir, comer bem e se conectar com a nossa escola. Esse evento é uma prévia do clima de Carnaval que já estamos começando a viver”.

Serviço

  • Churrascada da MUG
  • Data: domingo (29)
  • Horário: a partir do meio-dia
  • Local: Quadra da MUG, Glória, Vila Velha
  • Atrações: Buffet de churrasco liberado, Thiago Brito e Banda, Show da MUG, DJ Pato
  • Ingressos: R$ 70,00 no site Brasil Ticket ou na quadra da MUG (ponto de venda sem taxa)

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