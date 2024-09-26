Churrascada da MUG promete samba e churrasco liberado no próximo domingo (29)

Churrasco e samba liberados na Churrascada da MUG Crédito: Moreno Maciel

A Churrascada da MUG 2024 está chegando e promete uma tarde de muita animação e sabor na quadra da escola, localizada na Glória, Vila Velha . O evento, que acontecerá neste domingo (29) a partir do meio-dia, contará com um buffet de churrasco liberado e diversas atrações musicais.

A MUG, bicampeã do carnaval capixaba, organiza o evento com o objetivo de reunir a comunidade e os amantes do samba em uma grande celebração. O destaque da festa será a apresentação do cantor e intérprete da escola, Thiago Brito, acompanhado de sua banda. Além disso, a bateria nota 10 da MUG, conhecida como Pura Ousadia, fará um show especial. Para completar a festa, o DJ Pato estará presente, garantindo que ninguém fique parado.

Os ingressos já estão à venda por R$ 70 e podem ser adquiridos no site Brasil Ticket ou diretamente na quadra da MUG, sem taxa adicional. O valor inclui o acesso ao buffet completo de churrasco, além de todas as atrações musicais.

Robertinho, presidente da MUG, destaca a importância do evento: “Queremos proporcionar uma experiência única, onde o público possa se divertir, comer bem e se conectar com a nossa escola. Esse evento é uma prévia do clima de Carnaval que já estamos começando a viver”.

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