“O riso cura a gente”, diz Marcos Veras sobre novo espetáculo que fará no ES

Marcos Veras chega a Vitória com seu espetáculo "Vocês Foram Maravilhosos" Crédito: Flavia Canavarro/Divulgação

O ator e humorista Marcos Veras chega a Vitória com seu espetáculo "Vocês Foram Maravilhosos", com apresentação neste fim de semana (28 e 29), no Teatro Sesc Glória. Com texto assinado pelo próprio Veras e direção de Leandro Muniz, a apresentação aborda temas como paternidade, carreira e família, trazendo à tona histórias engraçadas e tocantes vividas pelo artista ao longo de seus 42 anos de vida e 23 de carreira.

“Eu estava em busca de fazer um novo solo de humor. O 'Falando a Veras', meu antigo espetáculo, durou 11 anos e durante a pandemia e o nascimento do meu filho surgiu essa vontade de criar um novo solo. Uso minha trajetória pessoal e profissional para construir esse novo trabalho. O espetáculo reflete a minha vida e a vida dos brasileiros. Garanto que muita gente vai se identificar e rir junto”, disse Veras em entrevista para HZ.

Em "Vocês Foram Maravilhosos", Veras convida o público para uma viagem intimista e cômica, onde compartilha, de maneira leve e bem-humorada, episódios marcantes da sua vida, como as mortes de seu pai e de sua irmã, e como essas perdas mudaram sua visão sobre a vida. Ele também divide com a plateia momentos curiosos com personalidades que foram cruciais em sua trajetória, como Jô Soares e Fátima Bernardes.

“O espetáculo é uma comédia, até quando falo de perdas é uma comédia. Uso o texto em primeira pessoa, mas não é um stand-up puro. Uso elementos do teatro, como cenário e dramaturgia, em favor do stand-up”

Um dos destaques do espetáculo é o quadro "Terapia Coletiva", onde Marcos Veras convida uma pessoa da plateia para uma sessão de terapia descontraída no palco, garantindo muitas risadas e identificação. O ator acredita que o teatro é terapêutico, especialmente a comédia: “A comédia faz você pensar, digerir, sorrir. O riso cura a gente, ameniza a dor”.

Veras contou que a grande mensagem do espetáculo é sobre viver o agora, o momento, sem deixar de fazer planos, mas focar no hoje. “Muita gente esquece de curtir a viagem pensando apenas no destino. Outra mensagem que gostaria de passar é que a beleza da vida é maior que as dificuldades”, afirmou.

Sobre sua relação com o Espírito Santo, Veras destacou que sempre traz seus espetáculos para terras capixabas. “Sempre sou bem recebido no estado e sempre como muito bem. Adoro a gastronomia capixaba, em especial a moqueca, sem dizer das paisagens lindas”, completou.

Ator e humorista Marcos Veras com o espetáculo "Vocês Foram Maravilhosos" Crédito: Flávia Canavarro/Divulgação

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