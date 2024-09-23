"Acorda, Carlo!", do capixaba Juliano Enrico, é indicada ao Emmy Internacional

Cena da animação "Acorda, Carlo!" Crédito: Netflix

Mais uma vez o Espírito Santo está perto de levar um Emmy para casa. Do mesmo criador de “Irmão do Jorel”, indicado a Melhor Animação no Emmy Kids Internacional 2019, Juliano Enrico agora concorre com “Acorda, Carlo!” - produção da Copa Studio para a Netflix. Os vencedores serão conhecidos no dia 25 de novembro na cerimônia de Gala do prêmio, em Nova York.

Ao lado do capixaba, também estão na disputa por “Melhor Animação Infantil”, as produções Mystery Lane (França), Sharkdog (Singapura) e Tabby McTat (Reino Unido). Essa é a segunda indicação de Juliano ao Emmy, que em 2019, também venceu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro por Melhor Série Brasileira de Animação, com "Irmão do Jorel".

Em “Acorda, Carlo!”, o público é convidado a adentrar na vida do divertido Carlo, um garoto que, depois de cair em um sono profundo e mágico, tem sua vida mudada por completo. Estrelando Gustavo Pereira, Andrei Duarte e Julia Cartier Bresson, a série é regada a boas aventuras, muito humor, ótimos personagens e com um toque psicodélico. Tudo isso junto e misturado.

Cena da animação "Acorda, Carlo!" Crédito: Netflix

“Ser um dos indicados ao Emmy Kids Internacional é uma alegria que eu compartilho com toda a equipe que deu vida junto comigo ao universo de ‘Acorda, Carlo!’. Um esforço criativo coletivo de muitos artistas brasileiros durante os nebulosos tempos da pandemia. Falar de memória e esquecimento nesses tempos foi uma experiência bem intensa e a necessidade de rir e fazer rir foi vital no processo. Espero que a indicação impulsione o Carlo a acordar diante de um público ainda maior nesses 79 países onde é exibido e também que novas criações latino-americanas sejam viabilizadas", disse Juliano.

10 ANOS DO IRMÃO DO JOREL

A animação original do Cartoon Network em coprodução com o Copa Studio completou 10 anos de sua estreia no dia 22 de setembro, tornando a produção brasileira mais duradoura do canal. Ao longo dessa primeira década, foram muitos os elementos que fizeram da produção um clássico da cultura brasileira, sendo referenciado por toda parte.

“Ver o crescimento do Irmão do Jorel ao longo dos 10 anos me deixa extremamente feliz. Tudo o que construímos e vivenciamos se expandiu, atingimos tantos públicos e fizemos a família do Irmão do Jorel maior do que nunca. Temos muita estrada pela frente e queremos que tanto o programa comemorativo, quanto a quinta temporada sejam o maior presente para os fãs comemorarem essa década do Irmão do Jorel junto com a gente”, afirma Juliano Enrico, criador do Irmão do Jorel.

Especial de Carnaval do "Irmão do Jorel" Crédito: Divulgação/CartoonNetwork